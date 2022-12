Atole de Pinole

Santiago Papasquiaro, Dgo. (OEM).- Hola queridos lectores es para mí un placer estar compartiendo con ustedes en estas fechas tan especiales este espacio, que no es nada sin ustedes.

Esta semana comenzamos mandando una gran felicitación para la joven ALEJANDRA ONTIVEROS DÍAZ, quien este diecinueve de diciembre estará de manteles largos festejando un año más de vida, por lo que su familia no dejara pasar desapercibido este día tan importante y le regalara lo más valioso en este mundo que es e l amor, sin duda alguna no habrá nada mejor que el cariño de su familia para celebrar este gran día.

Un exponente de la feminidad es la Srita. CAMILA MEDINA GALLEGOS, quien muestra su entereza, entusiasmo, idealismo y sobre todo una gran fortaleza, en cada cosa que lleva a cabo.

Una mujer única, que tiene claras sus aspiraciones en la vida y que lucha por conseguir sus metas, que contagia su paz interior, una mujer inteligente, dedicada, dulce, tierna es la guapa AZENETHE JIMENEZ SALCIDO, la cual estará de manteles largos este veintitrés de diciembre, esperando que tenga toda una vida llena de éxitos, teniendo presente que la vida es bella y que lo que realmente importa en ella no es el tiempo que pase, si no el cariño y entusiasmo con el que disfruta de ella.

NICOLE BARRAZA NEVAREZM es sin duda alguna una gran mujer, con entereza y nobleza, su belleza física, se complementa a un cien por ciento con su especial esencia, siempre está rodeada de gente que la quiere, ya que de ella emana una gran armo

Continuando con los pasteles, las serpentinas y hasta los tamales, mandamos una felicitación para la, este veintiuno de diciembre, la guapa MIRANDA RODRÍGUEZ HERRERA, estará de manteles largos al cumplir un añito más de vida, por lo que en esta ocasión y para todos los días de su vida le deseamos lo mejor de lo mejor, que siga con la esencia que tanto la caracteriza, sencilla, fresca y transparente en su forma de ser, una mujer que le sonríe siempre a la vida.

Cada cumpleaños renueva nuestra existencia y es un año más de juventud cuando se tiene un corazón sin edad, una vida inspirada por el amor y guiada por la inteligencia, JATZENY MERAZ QUIÑONES, ya que este veinte de diciembre celebra su cumpleaños, esperando que se la pase de las mil maravillas en compañía de toda su familia siempre, deseándole lo suficiente en la vida, acompañada por supuesto de los seres que mas la aman en este mundo.

cada día, cada año es una bendición, cada luz de día recibida, cada enseñanza de vida, cada experiencia llevada por la vida, es una bendición, cada amor entregado y recibido es una bendición, cada error cometido y tropiezo en el camino da oportunidad por cada día conseguido el reparo y la esperanza de seguir, este veintiuno de diciembre la guapa VERONICA ORTIZ DUARTE, estará celebrando su cumpleaños por lo que le deseamos mas años llenos de bendición y felicidad.

La guapa Hazel Carrasco Herrera, dio gracias a Dios por veintisiete años de vida / Foto: cortesía |

Una felicitación muy especial para la guapa PERLA GUEVARA LÓPEZ, una mujer muy especial y atractiva, poseedora de una espectacular belleza, poseedora de una gran personalidad, hoy en día la podemos ver radiante y feliz al celebrar un año más de vida, así es, esta guapa señorita esta de este veinte de diciembre, muchas felicidades .

Una chica que gusta de una vida plena en compañía del pilar más importante en su vida que es su familia es XIMENA CHÁVEZ MARTÍNEZ, ella siempre lucha por conseguir sus ideales y hasta no conseguirlos deja esta pelea diaria. ¡en hora buena por ella y esperamos que siga así

EMILY URIBE HERNÁNDEZ, es una chica muy interesante, porque a pesar de su corta edad, va por muy buen camino, sabe perfectamente lo que quiere y va por ese camino, además de todo es un chica muy guapa.

ANGELA PEREZ SOLÍS, recibe el título de la chica más carismática de la semana, así es esta guapa señorita se ha hecho notar por su inigualable personalidad, destacando siempre su alegría por la vida, y su sencillez.

Otro exponente de la belleza pinolera es nada menos que SAMANTHA VALLES CORRAL, una joven extrovertida, de grandes decisiones, emprendedora y por supuesto poseedora de gran belleza en todos los sentidos

La señorita NATALIA CONTRERAS PEÑA se une esta semana a este atole de pinole, como la de la sonrisa más bella, poseedora de una gran belleza y una hermosa sonrisa que son su mejor carta de presentación.

Sin más preámbulos conozcamos a la señorita simpatía de la semana, y es para JUDITH RAMÍREZ, de quien no dudados tiene una larga lista de admiradores, porque además de poseer una gran belleza física.

Con gran entusiasmo y alegría, KRISTEL GONZALEZ PULIDO, se presenta diariamente en su trabajo para dar lo mejor de si, siempre con una sonrisa y la mejor disponibilidad de brindar siempre el mejor servicio, razón por la cual esta guapa y joven mujer se posiciona como la más trabajadora de esta semana.

La familia es un regalo hermoso que cada persona posee, es donde se comparten sentimientos de amor y de paz, y la familia MERAZ ROCHA posee todas estas virtudes y más, así que en estas fechas les deseamos que sigan siendo una familia tan bonita y le deseamos una feliz navidad.

Una mujer muy entusiasta y vivaz es la señorita VICTORIA ALARCON que además de todo cuanta con gran paciencia, siempre alegre y con una gran sonrisa.

REGINA HURTADO GONZALEZ es quien recibe la banda como la chica más guapa de Santiago, sin duda alguna tiene una belleza física inigualable, con unos ojos que dan paso a conocer su alma y una sonrisa que transporta a otro mundo por la sinceridad de ella.

EMILY FLORES VALENZUELA, es una jovencita de gran sencillez y tenacidad, estimada por muchos por su invaluable presencia y sus sentimientos, por lo que esta semana la reconocemos con una de las mujeres más bellas en todos los sentidos, quien recibe una felicitación ya que este diecinueve de diciembre estará de manteles largos al dar la bienvenida a la edad de las ilusiones, al cumplir sus quince años.

JENIFFER TORRES GUTIERREZ, recibe el título de la chica más carismática de la semana, así es esta guapa señorita se ha hecho notar por su inigualable personalidad, destacando siempre su alegría por la vida, y su sencillez.

Santiago cuenta con grandes exponentes de la juventud, dentro de los que destaca MARCELA GARCÍA ORTIZ, una joven con ímpetu, a la que le gusta ayudar a los demás, trabajadora, estudioso y eso solo es algo de todas esas características únicas que lo identifican, ya que a pesar de todo es un joven muy educado y sencillo, a quien mandamos una felicitación, puesto que este quince de diciembre celebro su cumpleaños, deseándole lo mejor del mundo.

Vivir con amor no es solo tener un sentimiento, sino cuidarlo, regarlo y dejarlo crecer. A medida que pasa el tiempo sus raíces ramificarán, y es lo que le da más fuerza; sus ramas son las alas con las que está llegando alto, buscando la luz, la libertad de ser la persona que es, una felicitación con mucho cariño para VALERIA OLAGUEZ LEYVA, una mujer que vive la vida al máximo, da lo mejor de sí misma y siempre se puede contar con ella, pues es un excelente amiga, este veinte de diciembre vera pasar un año más, deseándole todo el éxito del mundo.

Desafortunadamente ha llegado el momento de despedirnos, sin embargo la próxima semana tu y yo tenemos una cita, aquí en este que es tu espacio, que sin ti no es nada, por que es hecho por ti y para ti, no lo olvides si quieres ser parte de este atole de pinole y compartir los mas deliciosos secretos comunícate vía electrónica a: yessyflores140787@gmail.com, , me despido de ustedes no sin antes desearles lo mejor y que el amor y la felicidad reine en sus hogares.

RECUERDA: Actúa como si fueras imparable, inmejorable y ganador, y el éxito no se te puede negar…