Beker Quintero, así fue como llego al 1M de seguidores en TikTok

El duranguense Beker Quintero ha logrado alcanzar el millón de seguidores en la red social TikTok, por lo que hoy compartió con El Sol de Durango de cómo surgió la idea y llegó a esta situación que lo ha llegado a posicionar aún más en su carrera como conductor de eventos y televisión.

De entrada dijo que tiene 11 meses haciéndolo, cuando “llegaron a mi lugar de trabajo las hermanas Lares, Alejandra y Martha Lorena y con mucha insistencia hicieron que descargáramos la aplicación, porque ellas querían ver nuestro contenido en TikTok, pasaron dos semanas y empecé a crear los primeros contenidos con mala aceptación y pocas visualizaciones. Culpa de la pandemia me obligó a buscar más formas de entretenimiento y esta red social fue la indicada para distraernos yo e Idetth mi hermana, quien desde el inicio me ayudó en todo”.

@bekerquintero Responder a @lizzvelasco1 ##1m ##bekerquintero ♬ sonido original - Beker Quintero

Para el reconocido joven animador de televisión esta red social influye de manera positiva en nuestra sociedad, “ya que me ha ayudado a mantenerme en contacto con la gente y otras como YouTube, Instagram y FB por ser relativamente nueva siento que le dio a la gente la distracción y compañía que necesitaba en estos momentos que se viven por la pandemia generada por Covid-19”.

Beker Quintero dice que “desde que vi que la gente ubicaba más pronto a los personajes con apodo, empecé a bautizar a quienes aparecían más frecuentemente en nuestros capítulos diarios, al inicio fue mi hermana Idetth “La Rizos”, Juan Silva (reconocido estilista duranguense) “El Gruñón”, Ruth Sánchez “La Peliroja” que después sus TikTok amigos le apodaron “La Reina Roja” y Chuya “La Emperadora”, de inicio nosotros 5 fuimos quienes aparecíamos en la mayoría de los videos, hasta que nos hicimos virales, después de que esto pasó empecé a incluir a todos mis amigos y amigas, compañeros de trabajo, algunos familiares incluso conocidos, en octubre se formo el Team Alacrán con talentosos de nuestra región para nutrir el contenido. Esto ha crecido a una velocidad enorme a tal grado que el 11 de diciembre se creó un grupo llamado “Mitoteam” donde hay más de 60 personas de varias partes del mundo con sus líderes la zacatecana Zelene Jiménez y el chihuahuense iván Parra”.

Equipo tiktokero de Beker Quintero / Foto: Cortesía | Beker Quintero

Pero el mismo Beker nos explicó cómo fue que se dio el llegar al millón de seguidores a través de esta importante red social y dijo que “hay tres puntos claves que me ayudaron a llegar al millón de seguidores. El primero es la naturalidad de mostrarte y mostrar la vida de quienes aparecen en los videos lo más real posible, sin apariencias, sin filtros y sin planear nada eso provocó de cierta forma que los simpatizantes de nuestro contenido se sintieran identificados. El segundo punto importante es la constancia, desde que mi primer video se hizo viral en julio del 2020 no he dejado de subir como mínimo 5 videos al día. Y por último, formar un gran equipo, a TikTok lo veo como una telenovela, bueno al menos a nosotros nos funcionó, y digo nosotros porque en esta historia yo soy el productor pero tengo un gran protagonista que es “El Gruñón” y grandes personajes como los otros que mencioné, además de Lucila Quintero “La Leona”, Joseline Quezada “La Nacha de oro”, Aracely Silva “La tía Luna”, Alejandra Silva “La Diabla”, Vanessa Payán “La Comadre Borracha”, Martha Lares “La Sabrosa”, Alejandra Lares “Mamá Jeppetita), Adriana Moreno, Edre Bueno “Miss Canatlán”, Lily Martínez “La Hada Madrina, “Betsy Vargas “Miss Tamazula”, Andrea Herrera “La Chica de el Clima”, Gaby Márquez “La Comadre”, Vidal Reyes “El Cuñao”, Davo Ramírez, Macha la Gallina, etc.”

@bekerquintero Responder a @94orlando en YOUTUBE (BEKER QUINTERO) el video completo de nuestro ##1millon ......gracias @soyedrebueno @erik.16.18 y @thedani.films 🤩 ♬ sonido original - Beker Quintero

Actualmente Beker Quintero es el conductor de eventos de espectáculos, además de creador de contenido para las redes sociales, técnico de encerados de cabello, Ruth Sánchez es burócrata y Juan Silva se dedica al estilismo desde hace varios años.