Brillitos Sociales de Vicente Guerrero

BUENO, EN PRIMERÍSIMO lugar les deseamos un súper feliz día todos nuestros consentidos cumpleañeros del mes, que Dios los llene de su paz en medio del diario andar. Disfruten cada minuto de su respirar, su vivir, su soñar, y recuerden que todo comienza con el perdón, porque para sanar al mundo y alcanzar la felicidad, primero tenemos que curarnos a nosotros mismos. Muchas Felicidades a todos.

Y UNO DE LOS consentidazos en su aniversario de vida el día 4 de este mes lo fue en esta ciudad el profesor Omar Hernández Ontiveros, por lo que le deseamos que los días felices, se multipliquen y su familia lo siga colmando de amor cada momento de su vida.

PARA LOS QUE no se acordaban... Por fin llegó el mes de los corazoncitos de chocolate, besitos de miel, abrazos de alfajor, cariñitos de jamoncillo, pues sí, el dulce y empalagoso mes del amor y la amistad y qué mejor que celebrarlo con todos ustedes nuestros queridos amigos con alegrías, borrachitos de amor y entre nubes de algodón.

LUNA DE MIEL eterna y juntos hasta que la muerte los separe, la linda pareja que forman en esta ciudad Santiago Pacheco Rivas y su preciosa esposa Lorena Andrade Valadez a quien su eterno enamorado extra súper consintió el pasado día 6 con motivo de su cumpleaños.

CHICAS LES DAMOS un gaps para que localicen al galán que vale la pena y uno de los chicos más guapos de esta ciudad, Ángel Gael Bañuelos, quien es un destacado estudiante de la Escuela Secundaria Técnica No 56 en donde es el presidente de la sociedad de alumnos.

Foto: Rosy Orozco | El Sol de Durango

BUENO Y QUÉ mejor que cantarles las Mañanitas a nuestros cumpleañitos chiquitos de febrero para empezar con dicha y felicidad este nuevo amanecer, por lo que en esta ocasión toca el turno a los inquietos, traviesillos y guapísimos hermanitos Ángel Jared y Alejandrito Román Aragón que lo festejaron felices y contentísimos con una llena de sorpresas y de invitados.

DINÁMICA, ACTIVA Y emprendedora así es ella, la linda señora Oly Chávez a quien le enviamos saluditos hasta la ciudad de Durango en donde radica.

DESVELÁNDOSE LAS NOCHES enteras para cumplir uno de sus sueños más preciados, la bonita Graciela Haide de la Fuente Mata quien nos platican se desenvuelve como pez en el agua en la Universidad Lobos de la ciudad de Durango, en donde es destacada estudiante de la carrera de enfermería, por lo que muy pronto tendremos una nueva y exitosa profesionista guerrerense.

EN ESTA CIUDAD para información de ustedes, la niña ideal se llama Denisse Rodarte Luna, quien con la mejor sonrisa y llena de entusiasmo vive la vida.

MUCHÍSIMAS felicidades a todas las Lulú consentidas que el día 11 celebrarán su onomástico, entre ellas Lulú Escobedo Valenzuela, Lulú Norton Ortiz, Lulú Esquivel Segura, Lulú Pineda Venegas, Lula Esquivel y Luly Nava Rodríguez, con flores y Mañanitas les deseamos que disfruten un lindo día.

A PESAR DE la fama, de lo guapo y aplicado, es súper sencillo el chico Colegio de Bachilleres de la semana Edgar Jiovany Ramírez González.

ACAPARANDO MIRADAS e irradiando dicha, ilusión y felicidad, así es como luce la dulce espera de su primer bebé la linda y juvenil Andrea Rodríguez Álvarez quien ansía la llegada de su guapo galancito a este mundo para su felicidad y del futuro papá que lo recibirán con mucho amor en el mes de abril.

FESTEJADÍSIMA SIN FIN y hasta la eternidad estuvo con motivo de su cumpleaños la guapa Rosalba Macías Pineda quien estuvo feliz rodeada de sus seres queridos y amigos en la ciudad de León, Guanajuato. Muchas felicidades.

DEPORTISTAS DESTACADOS DE nuestro municipio que merecen todo nuestro reconocimiento y admiración son los integrantes del equipo Sabritas de la liga empresarial de Futbol 7, a quienes felicitamos por sus victorias, así como por fomentar el deporte entre los guerrerenses.

Foto: Rosy Orozco | El Sol de Durango

SON LA SENSACIÓN en este municipio entre los aficionados al Rey de los Deportes los equipos Diablos del Infonavit y Los Falcons de la Colonia Ejidal. Enhorabuena por el reconocimiento que les brindan sus seguidores y admiradores a tan destacados deportistas y que sigan cosechando triunfos.





BREVES DE NUESTRO MUNICIPIO

MUY BIEN POR las autoridades, presididas por el alcalde Orlando Herrera Aviña, ya que en días pasados se dieron a la tarea de construir un paso peatonal frente a la plaza en esta ciudad, lo cual representa un alto obligatorio para los conductores y un cruce seguro para las personas que transitan por dicha zona.

MUY BIEN LUCE nuestro palacio municipal con la remodelación de norte a sur y de este a oeste que está llevando a cabo actualmente el ayuntamiento que encabeza el alcalde Orlando Herrera Aviña, lo cual era muy necesario, urgente y es excelente.

FELICITACIONES Y FLORES para nuestra querida y guapa amiga Linda González quien muy feliz y contenta estuvo recibiendo besitos y abrazos así como mil detallitos más de sus hijos, familia y amistades al cumplir un aniversario más de vida, y por cierto, les platicamos que todas las chicas y chicos de esta región la quieren como suegra, ¿por qué será?

AMARSE Y RESPETARSE es la base del matrimonio…y a las pruebas se remiten Frank Calzada y la súper guapa Zaida Santillán, quienes nacieron el uno para el otro.

Foto: Rosy Orozco | El Sol de Durango

NO HEMOS DEJADO de seguirle el rastro ni un día de su existencia a un chiquitín guapísimo y tierno que es todo un astro en el universo infantil, y nuestro consentido brillito de sociedad, por lo que ahora que está cumpliendo sus tres felices añitos de vida le enviamos muchas felicitaciones a Bruno Luna Aviña, a quien sus papitos Brenda y Edgar le festejaron en grande este acontecimiento.

MUCHAS FELICITACIONES RECIBIÓ en su cumpleaños la directora del Instituto de la Mujer en este municipio, en especial de su familia y de sus amigos y compañeros quienes convivieron con ella en un bonito alegre festejo que le ofrecieron.

SALUDITOS, ABRAZOS, BESITOS y buenas vibras para mi galancito, mi pequeño gran amor Dieguito Maturino Pineda quien estuvo enfermito y en cama en la ciudad de Durango, pero por fortuna ya se recupera y de nueva cuenta se integra a sus travesurillas diarias.

A FESTEJAR se ha dicho. Recuerden cantarle las Mañanitas del rey David y felicitar a nuestros consentidos cumpleañeros, y entre los afortunados: David Ibarra O., Isidro Ayala A., Laura A. Orozco A., Desteny S. Moreno M., Yosaleth Barajas A., Irak Rodríguez H., Jeniffer Herrera A., Nohemí Rentería C., Bertha Quezada, Alejandra Ibarra R., Alejandro y Sarahí Nava M., Dacia Sánchez, Cuauhtémoc Rodríguez S., Luis A. Pérez A., Liliana González Z., Emmanuel E. Zúñiga P., Ma. Jovita Colón, Michele García V, Fernando E. García S., Gabriel Herrera, Lourdes Álvarez H., Chayito Cázares C., Omar Gutiérrez S., Vicken Solís, Monse García, Roberto Aparicio S., Lorena Vidales S., José Díaz E., Dalia Nava T., Raquel Rodríguez S., Sandra Salazar I., Cesar Morales M., Imelda Aviña, Jesús E. Santos C., Patty Lerma C., Pedro González C., Ana L. Ortega, Cinthia A. Serrano L., Edith Sánchez P., Elvira Martínez, Gabriel García C. y Sergio E. Gómez R.

