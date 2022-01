"Brillitos sociales de Vicente Guerrero"

CD VICENTE GUERRERO, DGO, (OEM).- Tu Mente Te Dice Que Es Una Locura, Pero Tu Corazón Insiste Que Si Puedes Volar.

Hola que tal consentidos amigos, ya estamos aquí para llevarles las novedades del día a día en nuestro lindo municipio. Bienvenidos.

… La felicidad está hecha para ser compartida…

INOLVIDABLES DIAS DISFRUTO en la unión americana la estimada y linda señora Bertha Quezada, quien no escatimo ni una pizca de

entusiasmo durante su estancia llena de nuevas experiencias maravillosas y sobre todo el calor y el amor de sus hijos y nietos.

…Que sonrisa más bonita tienen los ojos …

BRILLANDO Y ENCANDILANDO a todos con sus encantos en todas las redes sociales la top model bella, bellísima y de fama mundial Katia Lerma Chacón.

…La mujer y la luz tienen la misma alma…

Linda y trabajadora son dos virtudes que juntándolas tienen el nombre de Minny Serrato Pule.

…. Explora. Sueña. Descubre…

DIAS INOLVIDABLES EN su pueblo mágico nombre de dios son los que disfrutan en grande cada vez que se dejan venir desde los United States los paseadores Alejando Diaz y su guapo hijito Aaron Diaz Zavala.

…Nos gustaría que cumplas tus sueños y que ellos te hagan muy feliz…

A QUIEN SUS SERES queridos la colmaron de buenos deseos y felicitaciones fue a la linda y distinguida odontóloga Ana Miryam Guizar

Carabes al cumplir una primavera Más de vida, festejándola y consintiéndola con lindos detalles en especial muy cariñosos su esposo e hijos.

…Busca lo que encienda tu alma…

AMAIRANY DE LA Fuente Mata es nuestra chica feliz, audaz y aventurera por lo que estar quieta no es lo de ella y en días pasados se fue a pasear por los bellos lugares de la Unión Americana desde donde les paso reporte puntual de todas sus actividades diarias a todas su amistades.

…En el lugar 99, del 1 al cien de popularidad esta semana en nuestra ciudad…

MUCHAS FELICIDADES A don Hermilo Moreno con motivo de su feliz cumpleaños que festejo el pasado día 13. Sus amigos en COBAED 27, le cantamos las mañanitas del rey David.

…Nuestro deseo para tu cumpleaños: ¡Que persigas tus sueños y los hagas realidad.

Y AQUÍ LO que nos sobran son felicitaciones, y en especial para una excelente y grata persona se prepara para festejar su feliz cumpleaños rodeada de sus seres queridos, ella lo es la linda y fina señora Ma. Sonia Alvarado Méndez.

…Caminar en bondad hacia la tierra y cada ser vivo. Sin bondad y compasión por todas las criaturas de la naturaleza, no puede haber ninguna verdadera alegría; No hay paz interior, no hay felicidad.

Felicidad proviene de cuidar de todos los seres sintientes como si fueran su propia familia, porque en esencia lo son. Todos estamos conectados uno al otro y a la tierra.

…Hay que ver helado bueno de la vida …

Y HELADO BUENO de la vida en esta ciudad lo es la exquisita nieve con la que nos deleitan Delia y Edith Rosas, legado de su padre y abuelo el señor don Julián no hay nieve casera más deliciosa ni más famosa en toda la región que la de la familia Rosas Haros.

…La voluntad mueve al mundo; y lo cambia...

Amigos, nuestro correo electrónico rorozco@cobaed.mx y 6182713147 nuestro WhatsApp para que se comuniquen con nosotros con gusto los complaceremos cada semana. Hoy no ponemos un punto final, sino un Abrazo con cariño y hasta la próxima.