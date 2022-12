Celebra Corleone 50 años de historia, calidad y buen servicio

“Infinitamente agradecido con todos los duranguenses por compartir esta tradición durante cinco décadas”, toda una historia hay detrás de Corleone Pizza, quienes han logrado estar durante estos 50 años en el gusto del público, se dice fácil, pero detrás hay un gran compromiso y satisfacción para agradar a todas las generaciones, tanto jóvenes como adultos, que crecieron con el sabor inigualable de estas pizzas desde 1972.

“Es un gran compromiso de seguir manteniendo la calidad de nuestras pizzas, de nuestro servicio y de estar innovando constantemente y adaptándonos a las nuevas tendencias para poder seguir satisfaciendo los gustos de las nuevas generaciones”, expresó el gerente Manuel Navarro Farías.

En el evento se llevó a cabo la develación de la placa conmemorativa del 50 Aniversario de Corleone en Durango, el cual encabezó (el tan esperado acto), el gerente Navarro Farías.

Esta empresa es 100% duranguense, e inició un 7 de diciembre del año 1972, cuando Manuel Navarro León (padre), emprendió su proyecto en una caseta telefónica, ubicada en calle Constitución No. 114, donde se ofrecían alimentos a los clientes.

Y fue justo ahí que se preparó la primera pizza en Durango. Y es por ello que durante el evento protocolario se presentó también el horno donde inició esta cadena restaurantera, que posteriormente sumaría espacios a: “Sloans”, “Cherries” y “Lugano” para conformar Grupo Corleone.

Durante el evento se contó con la presencia de la señora Leticia Farías, co-fundadora de Corleone, y con Jessica Araiza de Navarro, esposa del gerente.

Agradeció con emotivas palabras el anfitrión: “Muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante, no cabe duda que al lado de un gran hombre, siempre está una gran mujer, agradezco y reconozco a quien ha sido no sólo la compañera de vida del fundador sino el apoyo y un gran pilar de la familia Corleone, la señora Leticia Farías López, con todo el corazón muchas gracias, gracias a quienes me acompañan siempre en todo momento, en cada triunfo y en cada desafío, a mi esposa Jessica Araiza y mi pequeña Kensi, son mi motor e inspiración” expresó emocionado Navarro Farías.

Y continuó, “hace 50 años mi padre Manuel Navarro León, inició un proyecto novedoso en aquella época, que con el respaldo de los duranguenses hoy es una tradición, esta aventura de medio siglo convirtió a un restaurante en un lugar en el que se crean momentos y experiencias para toda la vida, son instantes especiales, un lugar en el que estamos comprometidos y empeñados en ser parte de la historia de la gente de Durango, de su gastronomía y su turismo, esta es la herencia de su fundador, una persona a la que le gusta innovar y ofrecer cosas diferentes, alguien que se preocupa por la atención y servicio al cliente, que ha hecho de su empresa un hogar y de su equipo de trabajo una familia, eso y mucho más es Corleone”, aseguró.

Celebra Corleone 50 años de historia, calidad y buen servicio / Foto: cortesía | Familia Navarro

Asimismo cabe mencionar que el chef Carlos Arroyo, fue el responsable de preparar las pizzas de edición especial para este 50 aniversario.

Finalmente dio gracias a los duranguenses: “Hoy expreso nuestros agradecimiento a los duranguenses porque para nosotros el servicio que les ofrecemos es la fuente de nuestra satisfacción y nuestra alegría, el trabajo en equipo, el servicio personalizado, la pro actividad, la flexibilidad y la innovación que nos permiten mejorar nuestros productos son acciones que practicamos cada día con el corazón, fieles a la visión de mi padre, quienes formamos la familia Corleone, trabajamos constantemente para mantenemos actualizados y adaptarnos a las nuevas tendencias, su preferencia es nuestra motivación para continuar brindando un servicio de excelencia y la mejor calidad en nuestras pizzas, queremos seguir creando un espacio ideal para edificar momentos felices y continuar con la transformación de Durango, por cada uno de nuestros clientes logramos llegar el día de hoy a nuestros primeros 50 años de Corleone, nuestra eterna gratitud con la participación de nuestra familia y equipo de trabajo, y nos estamos preparando para los siguientes 50 años, estamos seguros de que juntos construiremos nuevas historias que contar”, finalizó.

Durante el marco de esta celebración, Grupo Corleone ha realizado diversas actividades para compartirlas junto a los duranguenses y que esta sea una gran fiesta.