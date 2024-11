Celebran 35 años de amistad exalumnos de la EST #23

Volvieron los recuerdos de la hermosa juventud…fue un reencuentro memorable del grupo de exalumnos de la Generación 1988 de la EST 23 de esta ciudad, quienes convivieron por horas platicando de las aventuras y emociones que pasaron en esa época.

“Celebramos un momento muy especial: el reencuentro de los exalumnos de la generación 1988. Han pasado más de 35 años. A la edad de 50 años, regresamos al lugar que nos vio crecer, lleno de risas, aprendizajes y recuerdos inolvidables”.

A pesar del tiempo, los alumnos pertenecientes a la generación 1988 disfrutaron de volver a verse / Foto: cortesía / Exalumnos de la EST #23

Esto fue lo que nos comentaron algunos de ellos, Lorena Reyes O.: Gracias a Dios por ser tan bueno conmigo y por hacerme saber que no fui tan ignorada en mi juventud como yo lo pensaba (jijiji), ya que la mayoría de mis compañeros si me recordaban y eso para mí es grandioso ya que yo siempre los he tenido en mis momentos preferido.





Griselda Velarde J.: No sé qué decirte así tan deprisa; No dan chanza de inspirarme.

Azucena Ortega O.: Gracias por estar con nosotros, estoy contenta por ser parte del este grupo.

Imagen ilustrativa / Convivieron por horas platicando de las aventuras y emociones que pasaron en esa época / Foto: archivo / OEM

Juany Hernández M.: Es un placer y alegría compartir estos momentos con ustedes. Después de tantos años de no verlos y ahora volvernos a encontrar me trae muy bellos recuerdos. Siempre han estado en mi mente y corazón. Cómo olvidar los momentos de alegría y aprendizaje, de compañerismo y amistad. Realmente me siento muy dichosa de volverlos a ver y saber de todos ustedes.

Alonso Ortega O.: No estaba preparado para la pregunta Flor Chávez V.: sentí un gusto enorme al mirarlos a varios de ustedes ojalá y Dios nos siga guardando más años para estar conviviendo aún mucho mejor y por más tiempo.

Consuelo Díaz C.: Gracias infinitas, gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, por sus buenos deseos todo eso me ayuda mucho para echarle ganas a lo que sigue. Un gusto volver a verlos.

Imagen ilustrativa / Han pasado más de 35 años. A la edad de 50 años, regresamos al lugar que nos vio crecer, lleno de risas, aprendizajes y recuerdos inolvidables” / Foto: archivo / OEM

Moisés Vargas.: Yo no sé qué decir; Yo sé decir nada más buenas tardes jijiji…Después que ande borracho a lo mejor si diga algo para ustedes mis compañeros.

Edith de la Cruz G.: Es un honor que han pensado en mí, le doy gracias a Dios por permitir volverlos a mirar, gracias a la persona que me invitó a estar en contacto con ustedes y unirme al grupo.

Gracias por su amistad, todos forman parte de mis bonitos recuerdos de juventud, el compañerismo, la humildad, las bromas, las risas y sobre todo fueron un factor importante en nuestro futuro y que por lo tanto ahora somos personas de bien algunos profesionales algunos otros tal vez no pero aun así son personas de bien. ¡Amigos por siempre¡

Julio S. Reyes C.: Espero convivir muchos años más al lado de todos ustedes mis compañeros de escuela.

Águeda Vázquez R.: Las piedras rodando se encuentran; recordar es volver a vivir, y los buenos tiempos no se olvidan.

Norma Vallejo G.: Mi época más feliz fue la secundaria; si Dios me permitiera un momento volver el tiempo atrás volvería a estudiar en esa escuela con todos mis compañeros, no cambiaría a ninguno; yo los recuerdo a todos y me dio tanto gusto pertenecer al grupo.

Volvieron los recuerdos de la hermosa juventud…fue un reencuentro memorable del grupo de exalumnos de la Generación 1988 de la EST 23 / Foto: cortesía / Exalumnos de la EST #23

Ma. Elena González R.: Mucho gusto y sentimientos encontrados; reímos, jugamos y tantas cosas que vivimos juntos, me sorprende que aún el paso de los años sigan igualitos, no han cambiado tanto jijiji. ¡Ya saben cuente conmigo! Un fuerte abrazo para todos ustedes.

Adrián Inzurriaga F. ¡Es increíble! atravesamos fronteras y a pesar del tiempo seguimos unidos; me gustaría regresar a los tiempos de la secundaria e inocencia.

Sergio Rosales C.: Agradecer a todos los compañeros por estar reunidos en una fecha tan importante y recordar la etapa más feliz de mi vida.

Hugo Pérez F.: Recuerdo aquellos días en los que todo parecía posible, y aunque la vida nos ha llevado por diferentes caminos, siempre llevamos con nosotros esos momentos compartidos. Es un regalo volver a estar juntos, reviviendo viejos recuerdos y creando nuevos.

PD. ¡Feliz cumpleaños, a LORENA REYES O.! Hoy en su día; espero que siempre esté lleno de sorpresas, risas y todo el amor…