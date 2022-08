Celebró sus 7 años de feliz vida Diana Pérez Hernández

Una original fiesta, fue la que disfrutó la linda Diana Pérez Hernández, al celebrar sus siete años de feliz existencia, quien llena de alegría y con ese entusiasmo de compartir este importante día de fiesta, estuvo más que consentida por sus papás y sus invitados, quienes la hicieron sentirse muy querida y especial.

La festejada estuvo muy contenta en los jardines de su residencia, donde sus queridos papás, Millo Pérez Santacruz y Belem Hernández Ontiveros, quienes con todo el amor del mundo, le prepararon una espléndida celebración en familia, para que no pasara desapercibida tan conmemorable fecha.

La cumpleañera recibió innumerables muestras de cariño, felicitaciones y obsequios de parte de sus seres queridos, quienes la apapacharon y la llenaron de hermosas frases de felicitación.

No podían faltar las felicitaciones de sus familiares y amiguitas, así como de primos y tíos, y desde luego de su hermana: Ximena, de sus primos: Mateo, Sebastien y Patricio, quienes la acompañaron en su domicilio particular, para que la feliz Diana, estuviera más que contenta con tan bonitas sorpresas que recibió de quienes no la olvidan, y la quieren ver siempre muy bien.

Diana, se mostró súper emocionada al ver en su jardín un enorme brincolín de “Las Princesas”, el cual fue de una gigantesca carrosa, y encantó a los niños asistentes al evento.

Además su artística piñata fue de “Mimi” la ratoncita consentida de Walt Disney, personaje que anduvo por doquier sobre todo en el grande y delicioso pastel.

Diana, estuvo súper feliz a la hora que escuchó las tradicionales “Mañanitas”, interpretadas en su honor dando paso a la tradicional “mordida” de su delicioso pastel de cumpleaños.

Asimismo los invitados degustaron de una exquisita taquiza, acompañada de refrescantes bebidas de sabores, así como de botanita y riquísimos postres, de los cuales todos los asistentes quedaron muy complacidos y agradecieron a los anfitriones por tratarlos muy bien.

Fue un día lleno de muchísimas sorpresas, amor y diversión, lo cual de todo ello no se esperaba la dulce festejada, quien seguramente guardará ese bonito recuerdo para siempre en su memoria y en su corazoncito.

Entre las amigas asistentes anotamos a: Renata, Evelyn, Daniela, Sasha, Andrea y Natalia.

¡Muchas felicitaciones para Dianita!, que Dios le dé linda vida para que siga celebrando muchos cumpleaños que le faltan por festejar.