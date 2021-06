Claudia Soto Urrutia, diseñadora duranguense triunfa en Estados Unidos

En esta ocasión dentro de este espacio, le dedicamos el suyo a la diseñadora de modas y empresaria duranguense radicada en la ciudad de Aurora, Illinois, Estados Unidos, Claudia Soto Urrutia, quien desde los 18 años de edad emigró a los Estados Unidos en busca del sueño americano, ella es originaria del municipio de San Juan del Río, Durango.

Claudia comentó a este matutino que inició sus estudios en el año 2002 y hasta el 2007 en la Escuela de diseño International Academy of Design and Technology en Chicago, al obtener el título de Diseño de Modas y Publicidad.

Su familia se encuentra conformada por su compañero de vida Jesús Sánchez, además de su hija Arianna Urrutia y su encantadora nieta Sophia Grace Concepción.

Claudia Soto Urrutia, diseñadora duranguense/ Foto: Cortesía | Claudia Soto Urrutia

En 2007 obtuvo el primer lugar en un concurso de diseño de un abrigo en Faux fur (Imitación de piel) organizado por Human Society of Illinois. Este Premio marcó la pauta para comenzar a diseñar abrigos de imitación de pieles y participar en una de las pasarelas más importantes como “Latino Fashion Week” más tarde en el Museo de Arte Mexicano “La Catrina Fashion Show” y diferentes pasarelas en el área de Chicago y suburbios, ha sido acreedora a premios por parte de Fundación Dollars for Schollars por colaborar con evento para becas escolares en la ciudad de Aurora IL. En 2016 hizo un libro de audio sobre su vida de inmigrante para la librería de Aurora IL. Y en 2019 fue asignada para ser parte de un comité de finanzas en la Ciudad de Aurora IL.

La entrevistada dijo también que desde niña era muy activa, "participando en cuanta actividad era posible en mi querido San Juan del Rio, la escuela, la Casa de la Cultura, la iglesia y hasta en la política. Mi madre es Ofelia Gallegos, quien era costurera y fue así como yo comienzo a crear mi propia ropa con su ayuda”.

Afirma que “mi vida aquí en Estados Unidos no ha sido fácil, pero ha sido muy gratificante a pesar de sus altas y bajas puedo decir que el trabajo arduo paga sus dividendos. Y en esto no creo que solo hablo por mí sino por el empresario en general. Como latina y muy orgullosa de mis raíces duranguenses puedo decir que en mi diccionario existe una palabra a la que no le presto atención “obstáculo”. Soy firme creyente de que todos tenemos ciertas aptitudes y de que si las usamos correctamente podemos lograr lo inimaginable. Pero, hay que trabajar y estar atento a las oportunidades”.

También piensa que “es ese sentimiento de ir logrando metas y ser feliz por ello. Es esa escalinata continua que no termina, y cuando llegas sigues teniendo el deseo de seguir para saber que hay más arriba. A eso le llamo yo el deseo del emprendedor nunca hay un final sino un continuar: “Que sigue”. Algo que he aprendido con el pasar de los años y en esta vida de emprendedor es que a veces está bien dejar que las circunstancias de la vida te guíen. Ahora me explico un poco mejor”.

Su vida no ha sido fácil, estudió hasta su dominio el idioma, rabajó en una fábrica luego en una tienda de comida y después una casa de cambio. “Cuando veo que mi ingles ha mejorado me voy a una agencia de Seguros en donde me doy cuenta de mi facilidad para el trato con la gente. Aquí me sigo preparando y consigo mis licencias de seguro y por alrededor de 20 años, me va muy bien consiguiendo ser de los primeros lugares en ventas”.

Claudia Soto Urrutia, diseñadora duranguense/ Foto: Cortesía | Claudia Soto Urrutia

Después decide seguir estudiando lo que siempre le había apasionado, Diseño de Modas y Administración de Empresas. En 2007 se gradua y sin más ni más decide que es tiempo de dar un giro de 180 grados y seguir sus sueños comenzando a diseñar de medio tiempo y ve que van llegando las oportunidades, la gente y amistades empiezan a solicitar sus servicios. En 2013 nace Glanze Boutique en Aurora IL., con ayuda de su compañero de vida Jesús Sánchez comienza su sueño y arduo trabajo. “En el mismo año me uno con el diseñador local Ronald Rodríguez y decidimos combinar talentos creando una colección para Latino Fashion Week y abriendo mercado en varias boutiques del área de Illinois”.

Más tarde la dupla se une a Carolina Ocampo (también paisana de Durango) y su agencia María Bonita Modeling y continuamos creciendo juntos. “2015 pasa otro cambio y logro importante en mi vida. Soy invitada por la autora filantrópica y amiga Jackie Camacho Ruiz a participar como coautora de un libro de Mujeres Empresarias y Motivadoras llamado “Today’s Inspired Latina”. Este ahora llamado Movimiento de Mujeres Empresarias tiene 8 volúmenes con un número de más de 200 coautoras de diferentes estados y países que hacen presentaciones nacionales e internacionales y del cual me enorgullece ser parte. Esta experiencia me impulsa a ayudar y motivar a latinas jovencitas a continuar sus estudios y concretar sus sueños. Mi frase “Si tú crees en ti los demás alrededor tuyo también lo harán”.

Actualmente y desde el año 2016 Claudia Soto Urrutia es propietaria de “La Quinta de Los Reyes Restaurant” también en Aurora, Ills., en donde con altas y bajas ha logrado sostenerlo y en la actualidad cuenta con una numerosa clientela. Afirma sentirse totalmente agradecida con los Estados Unidos, en donde ahora ha vivido más tiempo que en la tierra que la vio nacer.

Pero dice que “mi corazón se siente divido a la mitad. Una el país donde nací y la otra en el país donde me pude realizar y el que me brindó todas las oportunidades que en esa época en mi país no me era posible. (pero ojo “a donde fueres haz lo que vieres”) puedes mantener tus costumbres y adoptar nuevas no puedes vivir en el pasado”.

Claudia Soto Urrutia, diseñadora duranguense/ Foto: Cortesía | Claudia Soto Urrutia

Finalmente Claudia reconoce “personal me siento bendecida de el apoyo de mi familia y de amistades que aquí he construido a través de los años. También agregaré otra frase “dime con quién andas y te diré quién eres”. Si tuviera que dar un consejo a las generaciones jóvenes de hoy les diría prepárense mucho. Vienen tiempos donde es importante estar al día,no importa si el logro es pequeño sean positivos”.

A paso lento, pero seguro la duranguense forma parte de la Cámara de Comercio y Comité de Mujeres Empresarias y otras organizaciones benéficas en donde le gusta ayudar a los jóvenes a seguir sus sueños. También formo parte de la Federación Duranguense en Chicago y Medio Oeste.

Dijo sentirse muy contenta de compartir un poco de su historia con los lectores de “El Sol” y de ser parte de este bello estado de Durango.