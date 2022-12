El Colegio Académico de Abogadas de Durango a A.C., celebró su 25 Aniversario, y para festejarlo realizó una serie de actividades, entre ellas una magna conferencia: “El Derecho a la No Discriminación”, por el Dr.

José Ismael Rivera Alvarado, director jurídico de la Secretaría General de Gobierno del Estado, quien se presentó ante este gremio y público en general, evento que tuvo lugar en la Casa de la Cultura Jurídica.

Colegio Académico de Abogadas de Durango celebra su 25 aniversario./ Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Luego de la excelente ponencia del disertante, se ofreció un brindis donde la presidenta del dicho colegio, Mtra. Bertha Gabriela Ramos Rocha, dijo: “Les agradezco infinitamente créanme que en este año que he asumido la presidencia nos hemos visto como una familia, nos respetamos, somos solidarias entre todas y les agradezco el hecho de que se ha venido un evento tras otro y siempre cuento con todas ustedes, les agradezco a todas las chicas que integran la parte del motor, a mi Consejo Directivo aquí presente, a todas y cada una de ustedes, somos más de 150 mujeres, he estado muy contenta, las he conocido algunas de ustedes más de cerca, las admiro, mi respeto y todo mi cariño, muchísimas gracias a todas por estar aquí presentes, tomen sus copas para brindar por este colegio, salud”.

Asimismo le preguntamos a Ramos Rocha, ¿Qué significa para este colegio el celebrar este aniversario?, “Es un orgullo para todas las agremiadas, toda vez que cuando entra el nuevo Consejo Directivo, iniciamos con un colegio que solo contaba con 13 agremiadas, y ahora hemos crecido, pues somos más de 150 abogadas, existe un ambiente muy sano y solidario entre las agremiadas”.

¿Y qué falta por hacer para dicho Colegio de Abogadas, el cual está bien constituido? “En el Colegio falta seguir fomentando entre compañeras y compañeros abogados el respeto hacia la figura de la mujer, y la solidaridad que debe otorgarse a la misma. De igual forma seguir fomentando la academia, fortaleciendo entre el gremio de litigantes los conocimientos básicas que nos permitan desempeñarnos en la abogacía dentro de los tribunales”, agregó Ramos Rocha.

Cabe hacer mención que dentro del 25 aniversario de dicho colegio, las abogadas tuvieron a bien invitar a la sociedad en general a un módulo de atención a las mujeres que han sido violentadas, dicho módulo se estableció en la Plaza de Armas, todo ello dentro de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres, ahí las abogadas dieron asesoría gratuita a quien lo necesitaba.

Enhorabuena y muchas felicidades para este gremio de abogadas, que sigan los éxitos y los aniversarios.