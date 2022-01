Columna liberal

En estos días ante la fiebre desatada con eso de los pleitos por las precandidaturas, qué cosas vemos y más que seguiremos viendo como por ejemplo Manuel Espino, líder internacional de la democracia cristiana, ultraderechista y además yunkero.

Tuvo la ocurrencia de entrevistarse con los líderes de una organización progresista seguidores del ideario juarista, con el afán de avenirse sus simpatías y respaldo en la consecución de la candidatura para gobernador del Estado.

Para tales efectos, les llevó de obsequio dos estatuas de ameritados liberales tal cual dulces envenenados que muy amistosamente le fueron recibidas por los destinatarios. Qué tal.

Y hablando de chapulines yunkeros, hemos notado muy activo a Iván Gurrola para tratar de lograr la precandidatura hacia la presidencia municipal de Durango. Esperamos que quienes tienen el poder de decisión, ahora sí le hagan justicia a quienes son auténticos luchadores de izquierda y comprometidos con la 4T y para que además no se vuelva a repetir el episodio cuando se trató de disputar esa silla edílica hace tres años y que por desgracia se designó al candidato equivocado haciendo a un lado a los de la auténtica izquierda y por ello la gente morenista le negó el voto.

Gonzalo, Nacho Aguado, Iván Ramírez, etc., tienen las suficientes capacidades, aceptación y méritos que garantizan el triunfo para esta contienda.

Y volteando a ver a las palomitas de azul y blanco percudido, les auguramos que si la decisión cupular de la coalisión, (que más bien parece que será una colisión entre el PRI y el PAN), y se inclina a favor del ex secretario general de gobierno, que se despidan del ansiado triunfo, el dedo que le otorgó el favor de poder ser al abanderado se equivocó en escoger a alguien que tenga arrastre, que sea no sólo conocido, sino popular entre la raza de todo el estado que tenga tierra en los zapatos porque sale a terreno pues, es decir el arraigo, la cercanía y estimación de la gente como la tenía Pedro Ávila Nevárez, quien ganaba holgadamente e inclusive hacia ganar a los candidatos del PRI y pues así no irá a ningún lado el consentido del Bicentenario, a no ser que sea una estrategia pactada para que el elegido por el PRIAN sea Esteban Villegas, pues siendo así, entonces no hemos dicho nada.

Un referente relativo a la necesidad que un candidato requiera de varias cualidades hoy en día de las cuales adolece Héctor Flores, es palpable en Martín Vivanco, quien está muy versado en esas cosas de la política, conoce el estado y quién sabe cuántas monerías más y ya vio usted que en las pasadas elecciones no le dio para ganar una curul federal y tampoco le dará para llegar a la presidencia municipal de Durango. No señor, no es como en los viejos tiempos del PRI en que siendo designado candidato alguien era ya seguro ganador, aunque el pueblo no lo quisiera, bueno ni aún siendo muy popular y que el pueblo votara por él mayoritariamente como Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador en dos ocasiones, aún así ganaban los malos, así que hoy menos.

En pasada estancia en Monterrey nos tocó ver una entrevista que le hicieron los medios al gobernador de Nuevo León quien declaró que su esposa había contribuido en gran medida para que ganara él las elecciones y que por agradecimiento ella iba a ayudarle a gobernar ; y que El Bronco se había equivocado al integrar la alianza federalista de gobernadores rebeldes, además se había peleado y distanciado con el gobierno federal en perjuicio de su Estado. ¿Dónde hemos visto antes ese episodio?

Es de reconocerse, aplaudirse y hasta agradecerle a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, que ya han estado acudiendo a vacunarse contra ese maldito virus del Covid-19, porque las noticias y comentarios falsos llegaron a difundir que ese virus no existía, que era una invención del gobierno o que eran pruebas furtivas para esterilizar a las personas, etc. La pandemia y todos las calamidades que nos trajo, en especial y desgraciadamente las miles de defunciones y una economía caída, pues con eso tuvimos para entender.