Conmina a la paciencia y estrategia

Para el diseñador duranguense, Eduardo Estrada, “sin duda que el momento que vivimos como humanidad nos ha hecho reflexionar a cerca de las cosas realmente importantes y que la mayoría de las veces no valoramos: La salud, la familia, la amistad, la estabilidad emocional, el trabajo, por mencionar algunas, todos vivimos de forma diferente y circunstancias y formas distintas, creo que ante todo esto que estamos viviendo debemos ser fuertes, mantener la calma pero sin perder el objetivo: salir lo más y mejor posible librados; sin dejar de dar lo mejor de nosotros en el día a día desde nuestra actividad o aquello que nos permita salir adelante, a muchos económicamente a otros emocionalmente, es momento de retomar las cosas que justamente nos fortalecen, la reinvención, la preparación, el meterle creatividad, definitivamente capitalizar a nuestro favor esta situación y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para incluso y de paso ayudar a nuestros semejantes, la paciencia y la estrategia pueden ser la clave para lograrlo”.

Foto: Cortesía | Eduardo Estrada

Creador de hermosos atuendos típicos estilizados que han tenido la oportunidad de representar a nuestro país en el prestigiado concurso de Miss Universo, Eduardo Estrada comenta que “mi principal inspiración como diseñador ha sido sin duda y siempre será nuestra cultura mexicana, nuestras raíces, las tradiciones, nuestras etnias y todo aquello que represente nuestra Identidad como duranguenses o mexicanos”.

Foto: Cortesía | Eduardo Estrada

Estrada inició hace 20 años “que fue comencé y llevé a cabo mi primer diseño, con el estilo artesanal único que siempre me ha caracterizado y que ha marcado una diferencia en ese sector o medio, he tenido el privilegio de representar a Durango y a mi país a nivel internacional en diferentes plataformas o escenarios y lo mejor: poder obtener preseas como en 2004 en Guayaquil, Ecuador con el diseño: Diosa de la Nuez en Miss Tourism International, en 2011 obtuve el Premio Nacional al Mejor Traje Típico en Nuestra Belleza México en Puerto Vallarta, Jalisco con Diosa de La Plata, eso me dio el derecho de representar a México en mi primer Miss Universo en Las Vegas, Nevada con Karina González obteniendo el segundo lugar entre más de 90 países”.

Nos comentó también que “el diseño Talavera Mexicana fue creado para representar a Durango en 2012 en Nuestra Belleza México con Paulina Fallad y fue con Giselle Núñez representando a México que obtuvimos el primer lugar en Sofía, Bulgaria en 2013. En 2014 acompañé con un diseño estilizado mexicano a Daniela Álvarez a Miss Mundo en Londres para la etapa de traje típico. En 2015 fui designado por Lupita Jones para representar a México en Miss Universo y dar vida y forma al concepto de Xochiquetzal, que portó Wendy Esparza Delgadillo en Las Vegas, Nevada. El mismo 2015 en Malasia, Giselle Núñez portaba el diseño Oro Azteca en Miss Queen Tourism of the Year. En 2016 diseñé en forma expresa para el concurso internacional Reina Hispanoamericana llevado a cabo en Sucre, Bolivia el traje Princesa Tecuixpo o Isabel de Moctezuma, mismo que obtuvo el primer lugar con Magdalena Chiprés. En 2018 nos convertimos por segunda vez en Premio Nacional el mejor traje típico con Reina Jaguar en Mexicana Universal, llevado a cabo en la CdMx lo que nos dio nuevamente la oportunidad de representar a México en Miss Universo en Bangkok, Tailandia siendo el tercer gran favorito en la competencia de Trajes Nacionales. En 2019 el diseño Mariposa Monarca obtuvo el primer lugar en Miss Teen Latina Internacional realizado en Atlanta, Georgia”.

Foto: Cortesía | Eduardo Estrada

Para Eduardo Estrada quienes deseen inclinarse por este ramo deberán de distinguirse por su estilo único, que marque la diferencia. “Siempre hay que estar documentados y enalteciendo nuestra identidad. En estos momentos referente al diseño, hemos hecho un poco de pausa, estamos trabajando un concepto interesante que en cuanto se pueda, lo daremos a conocer.

INTERNACIONAL

Foto: Cortesía | Eduardo Estrada

EDUARDO ESTRADA

DISEÑADOR