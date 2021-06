Conociendo a… Emmanuel Hernández

Hoy conoceremos a un prometedor joven estudiante de la carrera de ciencias forestales en la Facultad del mismo nombre que pertenece a la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), su nombre Emmanuel Hernández de 18 años de edad y considerado uno de los mejores 15 estudiantes cuando hizo su preparatoria.

Su familia se encuentra conformada por su mamá María Isabel Campos Amador y sus hermanas Ashley y Karol Rodríguez Campos, nuestro personaje juvenil de hoy en sus ratos libres le gusta ayudar a la gente y al medio ambiente, así como tocar música, hacer deporte y ciclismo.

En el año 2019 obtuvo el segundo lugar como participante en Cabildo Juvenil para apoyar a las familias de escasos recursos, creador de una sección de televisión llamada Top Boquiabierto, así como creador de su propio podcasts llamado Terreno con Emmanuel Hernández en donde alcanzó las cien mil reproducciones en un mes.

Emmanuel Hernández, joven estudiante duranguense/ Foto: Cortesía | Emmanuel Hernández

Fue participante en Hackaton 2020 para incrementar empleos en cuarentena, participando como diputado joven el Parlamento Joven y ganador del primer lugar en el Congreso del Estado de Durango con el proyecto de incluir al 25% mínimo de personas con discapacidad en cargos gubernamentales, ganador del tercer sitio en la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el proyecto “De los Tiempos de Crisis Nace una Oportunidad”.

Emmanuel fue creador del programa de radio que actualmente se pasa los fines de semana por la noche en la radio 100.5 FM “Más Allá de tus Oídos”, pretende ser candidato de su Facultad de Ciencias Forestales de la UJED y se encuentra haciendo actividades a favor de sus compañeros y universidad.

Amante de la lectura, le gusta mucho “Los 4 Acuerdos” y su película favorita es “Mi Nombre es Khan”, cinta extranjera que nos deja un aprendizaje que no hay que rendirnos sea la situación que sea. Su color favorito es el negro y le gusta comer taquitos y pizza.

Emmanuel Hernández, joven estudiante duranguense/ Foto: Cortesía | Emmanuel Hernández

El considera que es importante la preparación en los jóvenes de la actualidad definitivamente porque son el futuro de México y hoy es cuando hay que estar preparados y ser capaces de muchas cosas.

Haciendo una reflexión sobre los tiempos actuales Emmanuel Hernández dijo que: “es una situación que nos llegó de sorpresa afectando en todos los aspectos, hubo un tiempo que fui afectado por la situación económica y eso afectaba a mi escuela por el internet, pero gracias a que no me rendí y a mi familia que no me dejo sólo pude salir adelante y en esta temporada de pandemia conocí más a mi familia, me conocí más a mí y conocí a mi amor verdadero, muchos de nosotros tuvimos hasta la mala suerte de perder a un ser querido, hoy es cuando para seguir tomando las medidas necesarias para prevenir este virus, hay que ayudarnos entre nosotros para que ya todo vuelva a la normalidad, pongamos nuestro granito de arena para seguir luchando juntos”.