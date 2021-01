Conociendo a Fredie Riggs, Mr. Teen Durango 2020

Su nombre es Fredie Riggs y actualmente ostenta el título de Mr. Teen Durango 2020, tiene 19 años de edad y actualmente se encuentra estudiando el primer semestre de la Licenciatura en Nutrición en la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango (FAMEN-UJED).

Fue la dirección estatal de Mr. Teen Durango, a cargo del L.N. Fabián Alejandro Sánchez, quien tomó la decisión de designarlo como el representante del estado de Durango para participar en el concurso nacional Mr. Teen México que se llevará a cabo en abril de este año 2021.

Foto: cortesía | Fredie Riggs

La fecha del certamen fue pospuesta con anterioridad debido a la pandemia generada por Covid-19, cuyo tema nuestro entrevistado considera que es un tema es muy importante, "ya que como sociedad debemos de saber y tener en cuenta que nos debemos de cuidar y tomar todas las medidas que nos indican para salvaguardar nuestra salud y la de nuestros familiares. Siento que es un reto que estamos pasando como sociedad, pero que juntos y unidos, podemos salir de esta situación como ya hemos salidos de otras cosas".

Fredie afirma que disfruta definitivamente cada momento de su vida, "ya que no hay momentos ordinarios. Mi sueño es darle el poder de la voz a las personas que tienen algo positivo que decir, estamos en una era de influencia y es momento que le demos el poder de la voz a personas con algo positivo que decir, soy el tipo de persona que aun así sin reflectores, inspira. Quiero recordarles que somos lo que no decimos que somos, nos vemos como nos sentimos y llegamos hasta donde nos creemos capaces de llegar".

Foto: cortesía | Fredie Riggs

El entusiasta joven y estudiante afirma que "es por eso que estoy en esta plataforma para seguir motivando a jóvenes y ser un referente de disciplina, trabajo y perseverancia para todos ellos y que cada vez seamos más personas involucradas en mantener y promover el bienestar como sociedad. Quiero agradecer a mi director estatal, ya que desde un inicio me ha apoyado en todo lo que he necesitado, también a mis patrocinadores que son Fernando Rojas Fotografía. Lion Training Center, MW Fitness, Alonso Torrecillas, Makeup Artist, Nutri Life & Healthy Food, Speak Now México, D’Paul Durango, We Model Runway, Fiu Fiu Underwear, Making Cheer and Dance Center, Edwin Fotografía que me están brindando la preparación ardua para representar a mi Estado de la mejor manera y lograr poner su nombre muy en alto".

