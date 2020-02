Desayuno “Buffet Vicentino” Organizan las Voluntarias Vicentinas

Nuevamente se llenará de amor y amistad, la Casa Hogar de San Vicente de Paul, ya que se llevará a cabo su tradicional Desayuno “Buffet Vicentino”, el cual organizan las Voluntarias Vicentinas, en esta ocasión será a partir de las 9:00 de la mañana, en el saloncito adjunto a la Capilla.

La profesora Olga Esther Alanís Mariscal, presidenta de dicho gremio, invita al público en general, para que asistan este próximo jueves 20 de febrero de 2020, a degustar de un delicioso desayuno en compañía de sus seres queridos, de sus amistades o por qué ¿no? de tu pareja, y así compartir el pan y la sal en un día tan especial como lo es el 14 de Febrero, “Día del Amor y la Amistad”.

La cooperación en esta ocasión será de $140.00, en donde tendrás derecho a todo, a riquísima fruta de temporada, deliciosos chilaquiles, huevos al albañil, frijolitos refritos, papas con queso, calientito menudo, asado rojo, rajas con queso, todo el café que gustes, así como jugos verdes y de naranja, y como postre una deliciosa pieza de pan dulce.

Así que no lo olvides ven aparta tus boletos en calle: Paloma No. 157 Pte. zona centro, o llama al teléfono 8-12-02-54, no te quedes fuera y disfruta de una linda mañana en compañía de las Voluntarias Vicentinas, todo será en pro de las asiladas del hogar.