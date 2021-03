El Covid-19 lo vino a cambiar todo: Andrea de León

Joven bella, entusiasta y estudiosa, quien actualmente posee el título de Miss Perla del Pacífico Durango 2020, comparte con nosotros sobre el tema de actualidad, la presencia de Covid-19 y algunos otros aspectos de su vida.

“Uno de los temas más emblemáticos en los últimos 10 meses ha sido el covid-19, pues si bien sabemos vino a afectar considerablemente la vida de las personas. Entre ello puedo resaltar la parte académica, pues han sido ya 10 meses en los cuales nos tuvimos que ver obligados a cambiar las rutinas y estrategias para así continuar con nuestro desarrollo escolar”.

Dijo que “a inicio del confinamiento el caos se hizo notar, y el podernos organizar para continuar nuestras clases bajo esta nueva normalidad, se convertía en una situación bastante compleja a partir de varios limitantes que maestros y alumnos tuvimos, y que sigue causando cierto conflicto. Puedo resaltar las actualizaciones que maestros sujetaron al no estar familiarizados con las nuevas tecnologías y mucho menos la destreza de manejarlos, y por otro lado las dificultades económicas que ha habido por parte de estudiantes al no contar con dispositivo para trabajar en esta nueva modalidad o el déficit económico para tener conexión a internet. Y aunque al principio se pensaba que podría ser más fácil, distintos factores nos hicieron incluso dudar si en verdad estaba funcionando la nueva modalidad de llevar clases de manera virtual, pues si bien hemos visto, la economía de las familias se vio afectada por esta situación”.

El modelaje, otra de sus pasiones. / Foto: cortesía | Andrea de León

Nuestra entrevistada dice que “trabajar una carrera profesional de manera virtual ha causado mucho conflicto, ya que no hemos podido desempeñarnos completamente al no poder realizar prácticas de laboratorio, de campo o la simple convivencia que teníamos, pues si bien es bueno resaltar, el estrés académico a causa del covid-19 ha incrementado de manera considerable, ya que la motivación y el rendimiento que presentan los estudiantes es muy bajo, y a su vez el incremento de ansiedad y problemas familiares se hacen presentes, principalmente para estudiantes de bajos recursos.

Llega a ser muy pesado estar más de ocho horas sentado frente a una pantalla; inconscientemente nos estamos programando a aprender de memoria todo tipo de información sin siquiera saber o entender lo que leemos, estando sentados por mucho tiempo, cansando nuestra vista y aumento de nuestro estrés al saber que probablemente no estamos aprendiendo como lo hacíamos antes, o la preocupación de saber si todo el esfuerzo y sacrificio económico, físico y emocional, estén valiendo la pena. Es por eso que exhorto a las personas a tener momentos de paz consigo mismos, aprender a conocernos más y plasmar toda nuestra energía en actividades que nos gusten y podamos hacer en casa y así tener un equilibrio en nosotros mismos”.

Actualmente la reina de belleza comenta que siempre confió en ella para obtener dicho título “y en todo lo que hacía, no imaginé llegar tan lejos. Por supuesto que todo logro conlleva un gran esfuerzo y dedicación, y parte de ello se lo agradezco a la preparación que tuve por parte del licenciado Omar Contreras y todo el equipo de trabajo, porque fue ésta mi base para superar uno de mis miedos y seguir creciendo aún más como persona en muchos sentidos.

Es estudiante del ITD / Foto: cortesía | Andrea de León

Portar este título ha sido una gran puerta para llevar buen mensaje a las personas, y eso me hace sentir no solo orgullosa de mi trabajo y valor, sino que me motivan a seguir y ocasionar así en las personas ese mismo impacto de superación personal, haciendo ver que la belleza va más allá de una cara bonita o un cuerpo estético como los estereotipos lo han propuesto, sino que viene desde el fondo de nuestro ser, porque la verdadera belleza nace del corazón haciendo de nuestras vidas una mejor.

Andrea tiene el apoyo también de su familia, integrada por su mamá Olga Lidia Bonilla Ramírez y su papá Martín Eduardo de León Hernández, además de sus dos hermanos Alejandra de León Bonilla y Karla Zuleymma. Algo que les caracteriza es que les gusta reír y que siempre se apoyan en sus proyectos.

Ella es estudiante del 7º. semestre de la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Durango. Se dedica al modelaje desde hace 4 años y ha tenido la fortuna de algunas colaboraciones con fotógrafos y televisión en el último periodo. La danza es otra de sus grandes pasiones “y he tenido la fortuna de prepararme como bailarina a lo largo de mi vida en distintos géneros. En la actualidad formo parte de la selección de jazz del Instituto Tecnológico de Durango, y a partir de la contingencia sanitaria realizo algunas coreografías desde casa.

Ella se considera “una persona muy alegre a la cual le gusta aprender cosas nuevas. Me gusta bailar, modelar y escuchar música, y aunque no podría definir un género favorito, disfruto mucho la música árabe instrumental especialmente cuando me quiero concentrar.

Mis ratos libres los dedico a consentirme un poco; disfruto mucho usar mascarillas, hacer ejercicio y descansar de todas las actividades que hago durante mi semana”.

Para ella “ser imagen pública conlleva una gran responsabilidad, porque hay muchas personas, en especial niñas menores que tú, que te ven como ejemplo y como gran motivación, pero es muy enriquecedor saber que vas causando en las personas un buen impacto, y que siguen tus buenos consejos y las ayudas a no rendirse y continuar con sus metas. Al final del día es seguir siendo yo misma, porque el título lo gané siendo yo sin aparentar ser alguien más, porque era muy poco común ver a una chica tan activa dentro de un certamen de belleza, que supiera más hacer formulaciones en laboratorio y usar botas de casquillo, que usar tacones y saberlos caminar”, finalizó diciendo.