El espacio de Dolche

Cd. Cuencamé, Dgo.- (OEM).- Adiós noviembre, gracias por todo y que en este nuevo mes, donde es época de amor, paz, convivencia felicidad y perdón, nos sean socorridos; que en cada cumpleaños continúe abrazando la vida en todas sus formas, con sus múltiples alegrías, mi bella Nieves Hernández Gómez.

Paola Aguilar, en su cumpleaños recordamos que la vida es un mosaico de emociones, cada una con su color y textura, mil felicidades.

En sus xv años el joven Yosgart Jesús Aguilar Fernández / Foto: Dulce Espinoza | El Sol de Durango

Que en la celebridad de su cumpleaños encuentre la esencia de la vida, cambio, crecimiento y renovación, bella Elizabeth Figueroa.

Millonadas de felicitaciones para el buen amigo José Daniel Hernández Castañón, ya que celebra 20 años de haber tenido la visión de iniciar en el ámbito de la tecnología.

Don José Eligio Moreno Martínez, su cumpleaños es un recordatorio de lo afortunado que es porque le ha despertado Dios para disfrutarlo.

Son 16 años los que cumple el guapo jovencito Saúl Paulino Rivas González, sus padres, familia y amigos le felicitan por este medio, deseándole lo mejor de lo mejor.

Chon Espinosa, que su vida sea plena en bendiciones y que siempre viva maravillosamente, y más en su onomástico.

Este 1 se celebra el día del Químico, felicitamos a todos ellos, en especial a Lety Cisneros y Saúl Iván Lara Hernández.

Bella Señora Oyuky Lozano Machado, la vida le bendice con un nuevo cumpleaños, que el creador le proteja y le respalde en todo lo que haga.

Que la luz de Dios ilumine su vida hoy y siempre, Monseñor Enrique Sánchez Martínez, muchísimas felicidades en su cumpleaños.

Alumnos ganadores del Concurso de Arte y Cultura del CBTIS 115 / Foto: Dulce Espinoza | El Sol de Durango

Preciosa Belinda Lozano, que su cumpleaños sea radiante, lleno de luz y esperanza, le mando un abrazo.

El 1 es el Día Internacional del Motociclista, felicidades a todos los que desafían el viento para disfrutar de la adrenalina que ejerce al subirse a una moto.

Tere Alvarado Ovalle, su plan para hoy en su aniversario de vida es, sonreír, disfrutar y ser feliz al lado de los suyos. Que cada segundo de su cumpleaños sea guiado por la mano del todopoderoso, Manuel de Jesús Mesta Marmolejo.

Tania Isabel Pérez, que la paz, la salud y el amor sean infinitos en su cumpleaños, y para toda su larga vida.

Se estrenan como papás Pedro García y Deiisy Ramírez Prado, de un lindo bebe que lleva por nombre Pedro Noé, que sus ángeles Celestiales le cuiden siempre.

Mi guapo José Alberto Guerrero Villarreal, cada cumpleaños es un regalo espacial acompañado de sus papitos, y su hermano André, sea feliz corazón.

Primer cuatrimestre de la UPC fue el ganador de Christmas Fest / Foto: Dulce Espinoza | El Sol de Durango

Que este nuevo cumpleaños este lleno de esperanza, sueños, logros y prosperidad, que la salud sea su principal deseo, Javier Rodríguez.

Nayelly Itzel Reyes Galván, que la paz, el amor y la esperanza sean parte de su cumpleaños.

En su segundo aniversario Decoora, feliz de compartir emociones en cumpleaños, aniversarios de bodas, y demás, que vengan muchos más de éxitos.

Señora Olga Arenas, que hoy en su cumple, el creador le colme de bendiciones, el cielo le sonría, la salud le abrace, y los Ángeles le cuiden.

Muy feliz cumpleaños Francisco Javier Esquivel González, que la alegría inunde su corazón, y nunca le falte el pan de cada día y que Dios siga iluminando su gran creatividad de pintor.

La linda Eva Méndez amanece más hermosa que otros días, ya que el todopoderoso le regala un cumpleaños más, disfrútelo al máximo.

Se dio inicio al CHRISTMAS FEST 2023, evento anual que organiza la Academia de Inglés, con el objetivo de promover el aprendizaje del inglés de una manera lúdica y festiva. Durante el evento, los talentosos alumnos tienen la oportunidad de interpretar canciones navideñas en inglés, demostrando así sus habilidades lingüísticas y artísticas.

Cuarto cuatrimestre de la UPC, ganadores de Christmas Fest / Foto: Dulce Espinoza | El Sol de Durango

Mariana Martínez Alvarado celebra otro año de vida, un año lleno de nuevos desafíos, alegrías y aprendizajes, sea siempre muy feliz.

Muchísimas felicidades por su cumple Alex Nájera Rodríguez, deseo para usted que cada minuto de su larga vida, sea guiado por la fuerza de Dios.

Andie Sofía Hernández Molina, hoy es un cumpleaños especial para usted y su familia, vívalo a tope y que se divierta mucho.

En el CBTIS 115 se llevó a cabo el XXIII Festival Académico en su etapa local. Evento que demostró habilidades, actitudes y sobre todo conocimientos adquiridos por los estudiantes de esta Institución a lo largo de su trayectoria académica. El Director, Adrían Valentín Álvarez Soto, el Subdirector, Heriberto Nevarez Favela, la jefa de Servicios Docentes, Dulce Arlenne Torres Espinoza y el presidente del Comité de Padres de Familia, José Luis Pacheco Villalobos, reconocieron el esfuerzo de los participantes. Seguros de que realizarán un buen papel los alumnos seleccionados en conjunto con los maestros asesores de cada disciplina en la etapa Estatal.

Karla Esmeralda Guevara Herrera, que el sol de este día despeje cualquier tristeza de su mente y que Dios derrame en su cumpleaños bendiciones.

Sonría hoy, y viva cada instante, ame a cada hora, y disfrute a cada segundo su cumple Aldo Uriel Capetillo. Preciosa Lidia Machado que la vida le regale hoy en su cumpleaños los mejores, momentos de su vida.

Fátima Guadalupe Jaquez Olguín y Juanjo Gámez López festejan su aniversario de bodas número 9, familia y amigos les felicitan por este y todos los medios.

Séptimo cuatrimestre de la UPC, ganadores de Christmas Fest / Foto: Dulce Espinoza | El Sol de Durango

Araceli Rodríguez Rodríguez, que Dios sea su fortaleza, su guía, su gozo y su motivo para vivir, feliz cumple preciosa.

Que su cumpleaños este lleno de salud, alegría, amor, diversión y bendiciones al por mayor, encantadora jovencita Nadia Camila Favela Rodríguez.

Mayra Morales, mis mejores deseos en este día especial para usted que es su aniversario de vida, y para quienes le aman, que es su familia.

La chef pastelera y repostera Diana Guadalupe Pacheco impartió el curso de mini donas navideñas, en donde asistieron lindas personas con deseos de aprender esta gran técnica.

Deya Machado piense como siempre positivamente, sonría en todo momento y disfrute de los placeres que le depara este cumpleaños.

Que la paz del creador este con usted en su cumple, y con todos los que ama en esta vida Javier Calzada. Gracias Señor por brindarle la oportunidad de despertar a la señora bonita Carmen Castañeda Barrientos, feliz cumpleaños.

El 29 de noviembre se llevó a cabo el concurso estatal de arte y cultura ENAC 2023, el CBTIS 115 obtuvo el primer lugar en fotografía por la alumna Loami Rodríguez Alcalá del grupo de 1D componente básico. en Declamación segundo lugar lo obtuvo el alumno Mauro Miguel Almeida Landa del grupo de 3B de Mantenimiento Automotriz, en la cual nuestra alumna Loami nos estará representando a nivel nacional en la ciudad de Hermosillo sonora el próximo mes de marzo del 2024.

Fernanda Reyna, Patricia Franco y Raúl Ayala engalanan nuestro espacio / Foto: Dulce Espinoza | El Sol de Durango

Padre David García Favela Espinoza, mi deseo para usted en su onomástico es que siempre tenga mucho amor, salud, y que nunca le falte la bendición de Dios.

Que en este su cumple llegue con salud, alegría y amor, que Dios le libre siempre de todo peligro e ilumine su camino y guie sus pasos hacia la victoria Ilse Calzada.

Esther Salas Rodríguez, maravilloso regalo de un nuevo día, y por darle la fortuna de comenzarlo con un corazón agradecido y lleno de bendiciones, feliz cumple.

El eterno le bendiga en este nuevo amanecer y le regale salud, bienestar, amor y todo lo que necesite en su vida, muy feliz cumpleaños Dinorah Favela.

Mi estimado Cesar Uribe Corella, feliz cumpleaños, deseo para usted, que Dios le bendiga, le proteja todos los años venideros, le mando un abrazo a la distancia.

Deja que todo fluya, si se da bien, y si no, no pasa nada, no te estreses por nada ni por nadie, tu paz mental no tiene precio, nos leeremos la próxima semana.