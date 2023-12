El espacio de Dolche

Cd. Cuencamé, Dgo.- (OEM).- La felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando sabemos disfrutar lo que tenemos, y felicitamos por su mono a la linda Judith Jezabet Reyes Galván, que la luz y la energía positiva le acompañen siempre, donde quiera que esté.

Padre Polito Marentes, que cada minuto de su aniversario de vida, contenga esperanza, alegría, amor, y muchas bendiciones.

Instalan el Consejo Consultivo del SIPINNA, conformado por 12 consejeros y en el cual Elizabeth y Sergio Peña Ante representarán a los niños de Cuencamé / Foto: Dulce Espinoza | El Sol de Durango

Moisés Moreno Castellanos, le deseo en su cumpleaños más sonrisas, mucha suerte, y salud, y sobre todo muchas bendiciones que le regale Dios.

Muy feliz en su aniversario perla, 30 años de ejercer esta bonita profesión de estilista Joan Cocoo, que vengan muchos más de éxitos.

Abner Borja Flores, que su cumpleaños este lleno de luz y esperanza acompañado de su linda esposa y de sus preciosos hijos.

Hoy es un nuevo día, lleno de posibilidades y esperanzas, hermosa Dulce González Alemán, disfrute su cumpleaños.

Felicitaciones a todas las conchitas en su santo: Conny Favela Ante, Conchis Gómez, Conchis Hernández Gómez, Conchis Contreras, Conchita Ante, Conchita Machado de Orozco, Conchis Peralta Castro de Moreno y Conchis Orozco Machado.

Deiisy Ramírez Prado en fiesta de canastilla / Foto: Dulce Espinoza | El Sol de Durango

Doña Conchita Machado de Orozco, que felicidad que su nombre estuvo en la lista de los que despertaron hoy, y hoy es su cumpleaños, felicitaciones.

Que el universo le bendiga y acompañe en su cumpleaños Lupita Limones Núñez, y siempre.

Maye Machado Avitia, mi lectora asidua lectora, deseo en su cumpleaños que sea iluminada por sus Ángeles Celestiales y le siga abriendo los caminos correctos.

Se llevó a cabo la exposición de proyectos académicos de las Diferentes Asignaturas, apoyados por su Docente Asesor, el cual hubo una participación por parte de la mayoría de los Grupos, Dicho evento Fue Organizado por la Jefa de Servicios Docentes M.E. Dulce Arlenne Torres Espinoza, Dándoles un Reconocimiento de participación a cada uno de los docentes asesores, por lo que se extiende una felicitación a cada uno de los Grupos Participantes, Agradeciendo su presencia a nuestros invitados especiales, quienes fueron testigos de estos grandes proyectos académicos.

Ángel Anahul Lara, en este nuevo cumpleaños deseo que reciba toda la felicidad que se merece.

Que Dios en su inmenso amor le regale mucho amor de su familia y amistades en su onomástico, bella Nora Noemí González Chairez.

Los papitos del bebe Pedro Noé / Foto: Dulce Espinoza | El Sol de Durango

Muy feliz cumpleaños mi precioso Luis Emilio Villarreal Castro, que el todopoderoso lo cuide a la largo de su vida, le mando abrazos cariñosos.

Súper alegre vivió la gente de Pasaje su feria, ya que la Purísima Concepción es la patrona de su terruño, en donde se dieron cita de todos los estados de México.

Ramiro Espinoza Gallegos, que cada paso que dé, y cada decisión que tome le traiga felicidad a su vida, feliz cumpleaños.

Janet Ochoa, disfrute de su cumpleaños, siempre acompañada de las personas más importantes en su Vida.

Mi hermosa Indira Saili Villarreal Espinoza, en este nuevo cumpleaños le envío un abrazo que le alegre el corazón, y que las bondades de Dios estén siempre con usted.

El ejemplar matrimonio conformado por Doña Irma Moreno Cuevas y Don Ismael Guerrero Mercado festejan sus bodas de oro, amistades y familia les felicitan con cariño.

Yohana Lizbeth fue coronada como reina de los estudiantes del Jardín de Niños “Pablo Picasso” / Foto: Dulce Espinoza | El Sol de Durango

Claudia Alvarado Dueñez, que prevalezca en su aniversario de vida el amor, la paz y la felicidad al lado de los suyos.

Cumplir años es realmente emocionante, recibe mis mejores deseos por tu cumpleaños, pásalo increíble, y a divertirse al millón mi estimado hexiquio Hernández Hernández.

Daniela Valenzuela, el brillo de su cumpleaños no depende del sol, sino de su sonrisa que sale de su corazón.

Felicitaciones a todas las Lupitas en su santo: Lupita Sánchez Martínez, Lupita Hinojosa, Lupita Favela Cruz, Lupita de la Barrera López, Lupita Valenzuela, Lupita Limones, Lupita Martínez Sotelo, Guadalupe Sifuentes Martínez, Lupita Rivas Chávez, Lupita Ochoa Hernández, Lupita Artea, Lupita Chairez Saucedo, Lupita Moreno, Lupita Cantú, Lupita Carrillo Montalvo, Lupita Moreno Calzada y Lupita Gómez Chávez.

Sandra Frayre, que la luz y la energía positiva le acompañen hoy en su cumple, son mis mejores deseos. Que sus Ángeles Celestiales le protejan y mande muchas cosas buenas Jimena Valentina Rosales Valencia.

Un nuevo cumpleaños para Taty Franco, Dios bendiga su vida, y multiplique su felicidad y que todo lo que realice sea maravilloso.

Pedro García Favela y Deiisy Ramírez Prado felices en su fiesta de canastilla / Foto: Dulce Espinoza | El Sol de Durango

La feliz pareja de enamorados formada por Luz Elena Artea Sarabia y Antonio Colín festejan sus bodas de cristal, que sean felices por siempre.

Lupita Favela Cruz, feliz cumpleaños, que logre encontrar en sus sueños lo que realmente desea su corazón.

Cada sueño tiene un secreto, cada amanecer una esperanza, y cada corazón un deseo, el mío es que tenga un cumpleaños especial, bella Brenda Vázquez.

Karina Barrios Jurado, que tenga un cumpleaños feliz con salud, paz y todo lo mejor de esta vida.

Cuencavisión Cuencame invita a participar en “Regalando sonrisas” para los niños, y solicita a la ciudadanía donar un juguete no bélico y que no use baterías.

Lupita Vázquez, guarde en su corazón todos los momentos maravillosos y que mejor que hoy que es su aniversario de vida.

Feliz Cesar Soto Ochoa, porque se le ha regalado un nuevo cumple, deseo para usted armonía, abundancia y prosperidad.

Engalana nuestro espacio el niño Darío Emiliano Maldonado de la Barrera / Foto: Dulce Espinoza | El Sol de Durango

Chef Irving Antonio Torres Espinoza, que su cumpleaños este lleno de todo lo que le haga feliz, disfrútelo al lado de las personas que ama.

Nelson Barrientos Martínez y Daniela Chávez Méndez están de manteles largos, ya que celebran 13 añitos de vivir en el amor, felicidades.

Licenciada Lupita Chairez Saucedo, feliz cumple y santo, que tenga uno de esos días bonitos que alegran el alma, le mando un cariñoso abrazo.

Que su día este lleno de lindos momentos, gente amable, momentos felices al lado de su familia y amistades Olga Contreras.

Jairo Jonatán Galván Navarro, que este día sea de alegría y armonía familiar, disfrute y aproveche cada segundo pues la vida es corta, feliz cumpleaños.

En el CBTIS 115 se llevó a cabo la posada grupal y general de los alumnos, en un acto de convivencia con su tutor de grupo dentro del aula y después para continuar en el patio cívico, con música en vivo, amenazado por el grupo del momento cielo Norteño.

Flor Rojas Martínez, es una mujer maravillosa, trabajadora, y noble, mereces de la vida mucho éxito y amor, le mando un abrazote de cumpleaños

Que gusto felicitarte en este día tan especial que es su cumple, tiene numerosas amistades que le están recordando en este momento Miriam Morales.

Bonita Gabriela Hernández, que Dios le regale sabiduría para descubrir lo correcto, la voluntad para elegirlo y la fuerza para hacer que perdure, feliz cumple.

Agradeciendo a la Secretaria ejecutiva del SIPINNA Lupita Soto N por la invitación a mis hijos y a los demás consejeros y miembros para que se

En evento celebrado en la Ciudad de Durango, se instaló el Consejo Consultivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), conformado por 12 consejeros y en el cual Elizabeth y Sergio Peña Ante representarán a los niños de Cuencamé, el Consejo Consultivo tiene como finalidad elaborar y presentar propuestas de políticas públicas en materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado, encargándose ellos mismos de elaborarlas.

La felicidad no llega soñando con el mañana, sino viviendo el día de hoy, hasta la próxima.