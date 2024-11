El espacio de Dolche

Cd. Cuencamé, Dgo.- (OEM).- La vida cambia en un segundo, lo que hoy crees que es cierto, tal vez mañana no lo sea, no te aferres a nada, perdona, olvida y empieza de nuevo cada vez que sea necesario. Y felicitamos a la maestra Adelen Gómez Flores, ya que está cumpliendo añitos de vida, que la esperanza sea llena de gozo, el amor quite todo temor, y la bendición de Dios le cubra siempre.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Feliz cumpleaños señora bonita Juanis González Torres, celebre la vida y vaya por sus sueños, que sus decisiones, acciones y compromisos le lleven a lograrlos.

Psicólogo Aarón Sifuentes Machado, un nuevo cumpleaños comienza, y quiero desearle que la inicie con alegría, éxitos y una gran sonrisa.

Que todas las cosas buenas se multipliquen en su vida, hermosa Letzy Favela, que tenga un maravilloso aniversario de vida.

En la Parroquia de San Antonio de Padua, dio gracias a Dios la hermosa quinceañera Sarah Alvarado Mendoza / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

Feliz aniversario de bodas número 16, Sandro Moreno Méndez y Alma Avalos González, que les sean regalados muchos años juntitos con salud y amor.

Dorita Rentería, que hoy en su onomástico pueda disfrutar de todas las cosas que le hacen feliz, le mando un abrazo grande.

Un nuevo cumpleaños le ha sido regalado, razón suficiente para llenar el corazón de esperanza, mi preciosa Yadirita Marentes, le mando abrazos cariñosos.

Alexandra Flores, despierte feliz y con mucha fe, porque hay un Dios bueno que cuida de usted, y además le ha enviado un maravilloso cumpleaños.

Este 16 se celebra el Día del Criminólogo en México, y felicitamos con cariño a Manuel de Jesús Quiñonez Espinoza, Isabel Martínez y a Juan Noé Cabazos Palacio.

Sergio Silva, lo primero es lo primero, y es agradecer al todopoderoso por un día más de vida, y así en cada amanecer admirar su creación, feliz cumpleaños.

Que el brillo de esta mañana le llene de ánimo y que lleve su luz a donde vaya, estos son mis deseos de cumpleaños, Karen Sifuentes González.

Don Edmundo Fernández Favela, el sol apareció, y con él la esperanza de que tenga un maravilloso aniversario de vida al lado de su gente.

En este 16 se celebra el día internacional de la tolerancia, no es indulgencia o indiferencia, sino el respeto a las creencias, cultura y opiniones de los otros, y solo en el marco de la tolerancia podremos vivir.

Maestro Juan Ignacio Dosal Díaz, abrace este nuevo cumpleaños con fe, confiando que el creador estará con usted en cada momento de su existir.

Que las bendiciones de Dios lleguen a usted, y sus peticiones sean concedidas a muy corto plazo, don Celso Moreno.

José Miguel Galván, muy feliz cumpleaños, y que las bendiciones del todopoderoso sean sobre usted hoy y siempre.

El gran aporte a la educación que el Sistema Estatal de Telesecundaria brinda en los 39 municipios del Estado de Durango, representa el trabajo invaluable e importante de los maestros, hoy en su 43 aniversario de existencia, felicitaciones.

Maestra Alma Rojas de Castro, este es un día especial para su familia, porque cumple añitos, que este nuevo año le traiga felicidad, salud y mucha alegría.

Que la vida le sorprenda con momentos felices y maravillosos, y más en su aniversario de vida, mi bella Paloma Corona.

Guapo Miguel Ángel Hernández Ramos, hoy es un día maravilloso para agradecer a Dios por un nuevo cumpleaños que le ha sido regalado, y la oportunidad de empezar de cero hacia su felicidad.

El comité escolar y la sociedad de alumnos en coordinación con el promotor cívico cultural y deportivo del CBTIS 115, Técnico Arturo Gómez Chávez, organizaron desfile de exhibición de Bandas de Guerra y Escolta, participando las Primarias Leona Vicario, Lázaro Cárdenas, Juan de la Barrera, Lic. Adolfo López Mateos, Distribuidores Nissan, Secundaria General Severino Ceniceros, y de nivel media superior el Cecyted No.12 de Velardeña y el CBtis 115.

Abisahid Alemán, la vida no es aquello que quiera vivir, es todo aquello que vive día a día, le deseo un lindo cumpleaños al lado de sus seres amados.

Mi deseo para usted en su cumpleaños es que todo le salga bien, que las bendiciones de Dios abunden a su alrededor y que su corazón no deje de sonreír, preciosa jovencita Aletse Sofía Valadez Hernández.

Martha Alicia Vázquez García, no todos los días tienen que ser especiales, pero segura que empezara su onomástico con una nueva razón para disfrutarlo.

Se vivió la gran final de “Canta Cuencamé”, donde disfrutaron grandes y chicos del talento de los participantes. Obteniendo el primer lugar Reyes Armando, segundo lugar Grettel Chavarría y el tercer lugar Antonio Rodríguez, gracias presidenta del DIF Municipal, Lenneth Nevarez Sotelo, por su apoyo y dedicación para hacer posible este gran concurso.

Bella Salome Guadalupe de la Cruz Macías, en manos de Dios pongo su cumpleaños, y que su día este súper llenos de gratas sorpresas.

Otro cumpleaños, otro sol, otra esperanza, lo único que no cambia es el amor y la misericordia del todopoderoso, que siempre sea feliz Anabel Lozano.

Ingeniero Jorge Monroy Lira, muy pero muy feliz cumpleaños, que el ángel del señor acampe alrededor de su casa, y cuide de usted y su familia.

Acompañando a la quinceañera Sarah Alvarado Mendoza, sus hermanitos, su señora madre y su abuelita / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

De manteles largos los esposos Gloria Pulido y Joel Reza Luna, ya que festejan su aniversario de bodas 34, allá en tierras de aguas termales, que siempre este presente el amor en sus vidas.

Mi hermosa Blanca Lizeth Cota Portillo, que el amor de Dios le abrace y su espíritu le llene de fe y de esperanzas en este su onomástico.

No hay nada más hermoso que vivir rodeado de gente positiva y recordar que nunca tendrá la oscuridad donde hay luz, le mando abrazos hoy en su cumple Sarahi Galván.

Joan Coco Castrejón Beltrán, feliz cumple, y recuerde que la vida es como un rio, usted no puede tocar la misma agua dos veces, porque la corriente que ya paso, no volverá a pasar, disfrute cada momento de su vida.

Excelente Operativo de Seguridad del Buen Fin 2024 que comprendió del 15 al 18 de Noviembre, con la participación de órganos Federales, Estatales y Municipales y la presencia de la alcaldesa Norma Elizabeth Sotelo Ochoa. Este operativo tuvo como objetivo fortalecer la seguridad para los ciudadanos en esta temporada, brindando tranquilidad y protección durante el Buen Fin 2024, una época de gran movilidad y actividad comercial.

José Isabel Almeida, Talis como le llamamos de cariño, a Dios gracias que le regala un añito más de vida, sea siempre feliz y bendecido.

Hoy es un día muy especial, saben por qué, porque es un día más que Dios le permite estar con vida, así que disfrute su cumple y sea feliz Doña Chave Sánchez de Flores.

Luis Quiroz Gutiérrez, cumplir años es realmente emocionante, reciba mis mejores deseos, pásala increíble, y a divertirse al millón acompañado de su familia.

En la Iglesia de San Antonio de Padua, dio gracias a Dios la hermosa quinceañera Sarah Alvarado Mendoza, oficiando el padre Alberto Frausto Rodríguez, posteriormente se ofreció una suntuosa recepción en conocido salón de eventos, felicitaciones preciosa.

Guadalupe Flores Beltrán, que Dios le multiplique el amor e infinidad de cosas bonitas a su vida, muy feliz aniversario de vida.

Felicitaciones por su cumpleaños, que siempre le sea permitido ver lo invisible, creer en lo increíble y recibir lo imposible Sandra Karina Hernández Galván.

Feliz cumple Margarita Morones, que Dios transforme su vida en muchas cosas bonitas y positivas, y que la bendición del padre esté siempre con usted.

La presidencia municipal invita a participar en la carrera de costales, marranito encebado y carrera de burritos al término del desfile del 20 de noviembre, ¡Inscríbete y diviértete con nosotros!

Aldo Chairez Barrientos, cada mañana hay que decirle a la vida, aquí voy de nuevo a echarle ganas y a comenzar su cumpleaños con toda la actitud.

Chayito García Medrano, un día bonito lo hace usted, recuerde que usted es la arquitecta de su vida, que tenga un cumpleaños fenomenal.

Dulce María Betancourt Castellanos, si no fuera por la gracia del señor, no podría disfrutar de un nuevo cumpleaños, felicitaciones hermosa.

Felicidades en su 30 aniversario sacerdotal del padre José Martin Cordero Román, que el todopoderoso siga regalando sabiduría y salud.

Leticia Alonso, que la luz de su corazón se avive siempre y más en su cumpleaños, con el propósito de recibir paz, amor, abundancia empatía y bondad.

Si Dios le ha dado un nuevo cumpleaños, es un gran motivo para darle gracias, encantadora y hermosa Pily Angélica Torres.

Andrea Orozco Gómez, recuerde que nadie puede detener las bendiciones que el creador tiene para usted, en este su onomástico y siempre.

Se llevó a cabo el homenaje y guardia de honor a mineros asesinados en 1909, y homenaje al general Pedro Mesta, en Pedriceña, Durango, así como mártires de 1909 en Velardeña, Durango.

Vanessa Aguilar Macías, que este sea el mejor cumple de su vida, bendecido por el amor de Dios, y que sus anhelos le sean concedidos a muy corto plazo.

Que hoy su camino sea un viaje de hermosos colores porque lo merece y porque todo lo bello del mundo está dentro de usted, feliz cumple Iris Margarita Reyes Soto.

Ileana Molina Arias, inicie un nuevo cumpleaños en su vida, feliz y confiando en que nadie derrumba a quien Dios levanta, nadie derrota a quien Dios protege.

El 20 de noviembre es un día importante para la infancia, ya que es el día universal del niño desde 1954, y se adoptó la declaración universal de los derechos del niño en 1959, y en la que se aprobó la convención de los derechos del niño en 1989, el más universal de los tratados internacionales.

Señora Pilar Galván Mesta, podría desearle muchas cosas en su cumple, pero prefiero desearle la presencia de Dios en su vida porque así sé que no le faltara nada.

Que la luz de Nuestro Señor ilumine su corazón por siempre y para siempre, feliz cumple preciosa maestra Sandy Dulcinea Moreno de Padilla.

Doctor Juan Manuel Ante Mendoza, que Dios le bendiga y le mantenga bajo sus cuidados a través de todas las épocas de su vida, disfrute su cumpleaños.

Encantadora Sarah Alvarado Mendoza / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

Dar gracias a Dios por los sueños que se vuelven realidades, por la familia y amigos que son bendiciones, y por el regalo de vivir un día más Gloria Esther Rodríguez Flores.

José Martin Acosta Heredia, que en este su cumpleaños las bendiciones de Dios y espíritu santo desciendan sobre usted y la hagan muy feliz.

Cambia de camino si no te gusta el que recorres ahora, y vive con pasión el día de hoy, nos leeremos la próxima semana.