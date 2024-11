El espacio de Dolche

Cuencamé, Dgo.- (OEM).- Así como un ascensor sube y baja, también lo hace nuestra conciencia, puede moverse desde un estado de paz y amor, a uno de ira y miedo, como conductor de nuestra vida, elegimos si ascender o descender, así de simple, y felicitamos por su cumpleaños al profesor Filemón Ceniceros Núñez, que Dios bendiga todo lo que emprenda.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp









Cecilia Flores Saldaña, deseo para usted un día lleno gozo, que cada cosa que haga este bien, deje que la caricia del creador le abrace y que tenga un gran cumpleaños.

No hay nada mejor que un nuevo cumpleaños y que el eterno guie sus pasos sienta la alegría de disfrutarlo, señor Guillermo Castro Gómez.

Escolta municipal de Cuencamé / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

Cecilia Favela, le ha sido enviada una nueva y bella oportunidad de vida que él le regala, que hoy tenga un grandioso onomástico.

Se celebró el desfile en conmemoración del 114 aniversario de la Revolución Mexicana, encabezándolo la alcaldesa Norma Elizabeth Sotelo Ochoa y todas las Instituciones educativas, culturales y autoridades llevaron a cargo este gran evento cívico.

Cruz Aslhey Aguilar Quezada, el todopoderoso le bendiga en su cumpleaños, y le conceda fuerzas para hacer todo lo que necesite hacer.

Cuando se levante esta mañana, disfrute el privilegio de estar viva, respirar, pensar, amar y bendecir su cumpleaños, Elena Favela.

DIF Municipal en el desfile con motivo del 20 de Noviembre / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

Este 22 es Día del Músico, la música da alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza y vida y alegría a todas las cosas, y felicitamos a todos ellos, en especial al coro “Santa Cecilia”, Humberto Hita, José Guadalupe Ceniceros Núñez, Herlindo Abencerraje, Maclovio Cuevas y Martin Gómez.

Francisco Carrillo Montalvo, que la gracia y el amor de Dios le acompañen siempre, y más en su aniversario de vida.

Que su cumpleaños este lleno de amor, soñar con todo lo bonito que quiera lograr, agradecer y ser feliz, ingeniero Tomas Alejandro Arriaga.

Abelardo González, en este cumpleaños, Dios estará a su lado, librándole de todo mal, llenando su corazón de amor, y su mente de sabiduría.

La alcaldesa Norma Elizabeth Sotelo Ochoa encabezó el desfile del 20 de noviembre / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

El 22 se festeja a Santa Cecilia, felicitaciones a quien lleva este nombre, Cecy Bocanegra, Cecy Rosales de Sotelo, Cecy González, Cecy Calzada, Cecy Ceniceros, Cecila Flores Saldaña y Cecilia Favela.

Cesar García, que el todopoderoso le conceda siempre lo que anhela su corazón y que haga realidad lo que piensa hacer en el presente y futuro.

La bendición que Dios le da es un día más de vida, preciosa Sugey Rosales, así que a disfrutar su cumpleaños al lado de su linda familia, le mando abrazos.

Lily Jaques Bocanegra, un día más de vida, una nueva oportunidad, gracias Dios por regalarle otro aniversario de vida, sus amigas le felicitan por este medio.

Personal de UPC / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

Se entregaron reconocimientos a los alumnos que participaron en las diferentes disciplinas del Festival Académico XXIV en su etapa local, estuvieron presentes, el director del plantel, Adrián Valentín Álvarez Soto, subdirector, José Heriberto Nevárez Favela, la jefa de Servicios Docentes, Dulce Arlenne Torres Espinoza y los presidentes de academia, seguros de que representarán dignamente al 115 a nivel estatal.

Alfonso Valdez Flores, que sea un cumple perfecto y bendecido por Dios, que le cuide, le guarde le guie y le proteja en todo momento.

Van las mañanitas hasta la Metrópoli de la plata para el chef Mario Corona, que en este su cumpleaños Dios sea el proveedor de todo lo que necesita en su vida.

Rogelio Favela Favela, que Dios bendiga su risa, sus sueños, su corazón, su salir, su entrar, pero sobre todo que bendiga su existir, felicidades en su onomástico.

Docentes de la UPC / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

En el marco de las actividades para erradicar la violencia contra la mujer, este 22 se llevó a cabo una marcha y una simbólica pinta de manos, encabezando dicha marcha la licenciada Lenneth Nevárez Sotelo, presidenta del DIF Municipal, presidencia municipal, Seguridad Pública, Protección Civil y de los estudiantes de la primaria Leona Vicario y la secundaria general Severino Ceniceros.

Iris Aldana, que su cumple este lleno de cariño, ternura, paz, tranquilidad, conquistas y victorias, siempre al lado de su familia bonita que ha formado.

Feliz cumple Señora bonita Araceli Favela Cuevas, es tiempo de grandes milagros y grandes victorias, en tiempos venideros acompañado de su familia.

Creo que ha recibido un gran milagro..- su cumpleaños Víctor Alfonso Bocardo García, que el eterno le dé la sabiduría necesaria para reconocer y avanzar por esta vida.

Desfilando la mascota de la UPC / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

Festejan su unión matrimonial Morena del Rosario Lara Núñez y Mario Eleazar Castañeda García, que siempre sean felices, su familia les felicita por este medio.

Erasmo Lozano, reciba este onomástico con los brazos abiertos, corazón agradecido y una mente dispuesta para lo mejor.

Que la misericordia del señor y su amor inagotable se derramen en su vida hoy en su aniversario de vida Alan Esquivel Salas.

Julia Cuevas Sánchez, que el eterno le mire con agrado y le muestre su bondad, y el brillo de este nuevo cumpleaños le llene de ánimo y lleve su luz a donde vaya.

Presente el Tecnológico de Durango, educación a distancia Cuencamé / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

El 25 es el Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, la discriminación y violencia contra las mujeres son simplemente inaceptables, eduque a sus hijos sobre la igualdad de género.

Eleazar Hipólito, el creador le bendice al iniciar este nuevo cumpleaños, y le recuerda que tiene la capacidad para vencer todos los obstáculos que se le presenten.

Le mando un abrazo con todo mi cariño Estrella Berenice Hernández Aguilar, esperando que su cumpleaños sea de grandes satisfacciones.

Vicky Mesta de Contreras, que sus planes y proyectos lleguen hasta usted, acompañados de salud, abundancia, bienestar y felicidad en su cumple.

Personal docente, administrativo y manual del CBTIS #115 / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

Feliz de la vida amanecen los enamorados esposos Normis Artea y Fernando Gamiz, ya que un día 24 inician un noviazgo que posteriormente les llevo al matrimonio, de esto hace 36 añitos, que continúe su amor siempre.

Aurora Esquivel, que el gozo del Señor sea su fortaleza por siempre, y recuerde que trabajar duro le lleva más alto, pero disfrutar del camino le lleva más lejos, que su cumple sea extraordinario.

De gracias a Dios por este nuevo cumpleaños Gerardo Galván Castañeda, y tener la oportunidad de ser mejor y nunca dejar de sonreír.

Sandra Martínez, amanece más bella que otros días, ya que cumple añitos de vida, que su felicidad sea eterna por siempre.

Sociedad de alumnos del CBTIS #115 / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

En su aniversario número 13 de programa televisivo “Los compadres”, felicidades Martin Quiñonez Méndez quien es el iniciador, le acompañan Luis Daniel Chairez, y Jesús Favela.

Encantadora Brendita Gallegos Núñez, que su cumple este lleno de color, música y amor, y sea inmensamente feliz.

Pepe Estrada García, que Dios le permita abrir nuevos caminos, emprender nuevos proyectos, cerrar ciclos, y que tenga un cumpleaños espectacular.

La vida es un maravilloso juego que empieza cada día, aprovéchelo y sea feliz en su cumpleaños y siempre, mi estimado don Abelito Lozano.

Alumnos del CBTIS #115 / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

Hasta Durango capital van las felicitaciones para los esposos Laura Elena Estrada Rodríguez y Javier Campuzano López, ya que celebran un aniversario más de unión matrimonial, mil felicitaciones.

Lizbeth Martínez, que cada día el señor este con usted, que le cuide, le proteja en todo momento, que guie sus pasos y sea su compañía, muy feliz cumpleaños.

Disfrute su cumpleaños con la esperanza de que con él a su lado será un día lleno de bendiciones, mi bella licenciada Ismene Georgina Montufar Irungaray.

Antonio García, que el creador envuelva su casa de amor, su familia de armonía, sus manos de misericordia y su vida de bendiciones, felicidades en su onomástico.

Personal del Instituto Educativo Cuencamé / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

Araceli Moreno Castro y Gerardo Fernández Meléndez, dan gracias a Dios porque les concede vivir su amor en su 14 aniversario de bodas, muchas felicidades.

Perlita Mesta, nunca se canse de dar gracias a Dios por todo lo que día a día le da, y más en este tiempo y espacio que es su mono.

Le deseo un cumpleaños especial Eva Quiñonez Favela, uno de esos días que comienzan con una sonrisa porque es una hija especial de Dios.

Martha Elizabeth Miranda González, deseo que su cumple este lleno de cosas bonitas y de muchos regalitos de su agrado, y muchos abrazos cariñosos.

IDEA Coordinación de zona 09 Cuencamé / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

Ana Lety Cisneros Morales y Saúl Iván Lara Hernández viven su aniversario de vivir el amor juntitos, que sean muchos más así de enamorados.

Amanece súper contenta Isabel Galindo, ya que recibe un cumpleaños lleno de amor, salud y bonanza.

Maestro Jorge Alberto Beltrán Orozco, que en este su aniversario de vida, las manos de Dios se posen sobre su vida, dándole éxitos, abundancia y victorias.

Lizbeth Martínez y Luis Fernando Rivera Favela están celebrando a lo grande su aniversario de bodas, amigos y familiares les felicitan ampliamente.

Entrega de reconocimientos a ganadores del Festival Académico XXIV local del CBTIS #115 / Foto: Dulce Espinoza / El Sol de Durango

Gerard Escamilla Luna, que el todopoderoso sea su luz y su fuerza hoy en su cumpleaños, y siempre.

Que la felicidad salga a su encuentro y haga de hoy un día perfecto para usted, Jesús Alberto Machado Hernández, disfrútelo todos los minutos de su cumpleaños acompañado de sus seres amados.

La diferencia entre hacerme enojar y desilusionarme es simple, el enojo se me pasa, la desilusión no, si cruzas esa línea, no hay retorno, nos leeremos la próxima semana.