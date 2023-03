El espacio de Dolche

CD. CUENCAMÉ, DGO.- (OEM).- El amor de Dios es un amor que no aplasta, que no margina, que no se calla, que no humilla ni avasalla, es un amor de todos los días, discreto y respetuoso, amor que cura y que levanta, y van las mañanitas por su cumpleaños hasta la Laguna para la linda Cecy Landa Morales, y que venga cargado de amort, paz, salud, y mucha felicidad.

Ingeniero Sergio de la Barrera Frayre, hoy inicia un nuevo año para usted, que la Misericordia y providencia de El Todopoderoso le acompañen a lo largo de su vida.

Que en este su cumpleaños El Creador bendiga su vida, multiplique la felicidad y que todo lo que realice en el futuro sea maravilloso, hermosa Ivonne Cuevas.

En su aniversario 102 del Ejido Severino Ceniceros, de la Restitución de Tierras a los Pueblos Unidos de Santiago y San Pedro de Ocuila. Ejido Gral. Severino Ceniceros.

Erika Pacheco Rodriguez, que hoy en su cumpleaños sus Angeles Celestiales le colmen de salud, amor y bendiciones.

Van las felicitaciones hasta la Ciudad bonita que es Guadalupe Victoria, para el Licenciado Jesús Arturo Rico García, ya que celebra su onomástico, que El Creador ilumine siempre su vida.

Malena Amaro, que su cumple este lleno de luz, que en su corazón solo reine la paz y el amor, y que en su rostro jamás desaparezca la sonrisa, felicitaciones en su cumpleaños, preciosa.

Llega a la edad de las ilusiones la encantadora América Salomón, los momentos más esperados se sueñan, se imaginan, se construyen paso a paso y lo más importante es compartirlo.

8 añitos festeja la hermosa niña Frida Romina Vargas Barrios, familia y amiguitas le felicitan por este medio, deseándole lo mejor de este universo a la pequeña.

La Alcaldesa Elizabet Sotelo Ochoa entrega reconocimiento al futbolista de la Selección Nacional de México Sub 17 Stepano Carrillo Calderón. / Foto: Dulce Espinoza

Nuestro deportista estrella del futbol Stephano Carrillo, ha sido nombrado campeón de goleo en el Pre mundial de la Concacaf y nos enorgullece aún más reconocer su logro como miembro clave de la Selección Nacional de México Sub17.

Que este cumpleaños, el amor de El Todopoderoso le cobije, su luz le ilumine, y su bendición le acompañe por todos los años de su existir, Doña Cata Hinojosa de Modesto.

La princesa Milena Rivas Hurtado cumple añitos de vida feliz, que siempre esté presente en su vida la salud, el amor y bendiciones al por mayor.

Un aniversario más festeja Tae Kuan do Cuencame, felicitaciones a todos los integrantes y a su instructor.

Xóchitl Nohemí Franco Aguilar, es una persona muy afortunada pues tiene a todas las personas que le quieren celebrando junto a usted, feliz cumpleaños, y que vengan muchos festejos más.

Los mejores deseos para alguien tan especial, en su cumpleaños, que siempre tenga salud y amor de todos los que le rodean, reciba un fuerte abrazo, felicidades mi preciosa Psicóloga Yadira Villarreal Espinosa, amamos millón.

Ingeniero Adrián Sáenz Sánchez, felicitaciones en su cumple, que siempre sea feliz acompañado de su familia bonita, le mando un abrazo.

Feliz de la vida se encuentra Misael Montañez, ya que se estrena como papa de un hermoso y sano niño, chicos y chicas de domino cubano le felicitan.

Este cumple nunca volverá…vívalo, siéntalo, báilelo, dibújelo, o simplemente respírelo, hermosa Lupita Rivas.

Sorpresas, alegría y regalos para la encantadora alondra Abigail Ayala Sida, que se encuentra cumpliendo un año más de vida.

Muy apapachada en su cumpleaños número 107, por sus amorosos hijos, nietos, biznietos y demás familia Doña Socorrito Espinosa Ramírez, y recibiendo buenos deseos y felicitaciones, en esta fecha tan especial.

Que este su cumpleaños este lleno de muchas cosas bonitas y positivas, y que la bendición del Todopoderoso no le falte nunca, Edgar Martínez Castañeda.

Una guapa chica de nuestra sociedad es Jennifer Rodríguez Arenas que por cierto, está celebrando un año más de vida rodeada de sus seres queridos

De gran festejo se encuentra la bonita Samantha F. Favela, en su cumpleaños y para celebrarlo le obsequiaron muchas sorpresas.

En su aniversario de bodas número 13, bodas de encaje, se encuentran los enamorados Gaby Vianney Carrera Carrillo y Edgar Adrián Orozco González, felicitaciones.

Súper festejada estuvo en su cumpleaños la abuelita del barrio, Doña Lupita Martínez Contreras quien al lado de su familia recibió parabienes al por mayor.

De colores se la pasó en su cumple María Elena Guadalupe Rentería Martínez, quien estuvo súper festejada por su familia y amistades que le colmaron de regalos, flores y le agasajaron con mucha fiesta.

9 añitos cumple la preciosa niña Edith Orozco Machado, que la bendición de Dios padre, hijo y espíritu santo le acompañen en este día y siempre.

Este 08 es el Día Internacional de la Mujer, felicidades a todas las mujeres, que con el hecho de ser mujer es bella, hermosa, preciosa, encantadora y todos los adjetivos a ella.

Niños con su ídolo futbolista Stephano Carrillo Calderón. / Foto: Dulce Espinoza

Feliz cumpleaños para la niña hermosa Frida Hernández Ceniceros, ya Osvaldo Israel y Alicia Elizabeth la consentirán con apapachos y le cumplirán todos sus antojitos culinarios.

Feliz en sus 83 años Coco Artea, que El Creador le bendiga hoy en su cumpleaños con el tesoro de su amor, con la riqueza de su gracia, con la fuerza de su presencia, con el don de su misericordia.

Katy Calderón, que su cumpleaños venga cargado de amor, paz, alegría y prosperidad acompañada de toda su linda familia.

Un día como hoy 08 de marzo, los novios Saharai González González y Francisco Olvera Torres se juraron amor eterno ante el altar de la Parroquia de San Antonio de Padua, ahora forman una linda pareja de esposos, felicidades.

Encuentro de manteles largo hubo en el cumpleaños de la bonita Paty Favela, quien al lado de sus seres más queridos estuvo pasando un día inolvidable.

Juan de Dios Castellanos Castro, deseándole lo mejor del mundo, mil felicidades y bendiciones y que cumpla el triple, pásela súper bien, en compañía de su linda esposa Paty, sus hijos Caro y Memo y nietecitos.

Felicidades en su onomástico, deseo para usted que su día sea perfecto, sus planes definidos y sus sueños siempre concebidos Juanis Montes Irungaray.

El 09 de Marzo es el día Internacional del DJ, felicitaciones a los nuestros: Pepe Telcel, Juny Castañeda y Mis Cone José Raúl Pacheco Villalobos.

Gloria Aidé Galván, feliz cumpleaños, y que la paz sea su almohada y el amor de Dios su cobija.

Viva a plenitud la magia que la vida le tiene, mil felicidades por su cumpleaños le deseamos a la bella Lupita Sáenz, que como siempre está muy festejada.

Muy feliz cumpleaños preciosa Diana Ivonne Barrios Favela, que la paz de El Creador guarde sus pensamientos y su corazón a través de sus días.

Esmeralda Moreno Calzada y Aarón David Carrillo Ochoa amanecen más enamorados porque festejan su aniversario de bodas, sus familias respectivas les felicitan y les desean larga vida juntitos.

Señora bonita Lety Luna Camargo de López, Dios bendiga su cumpleaños, que guie sus pasos, dirija sus decisiones y se glorifique en su vida.

Los cumpleaños van y vienen, pero las personas inolvidables permanecen en el corazón para siempre, feliz cumpleaños Vicky Martínez.

Que la vida te regale siempre lo mejor y nunca deje de sorprenderte, nos leeremos la próxima semana.