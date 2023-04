El espacio de Dolche

CD. CUENCAMÉ, DGO.- (OEM).- No olvidemos que cada día que empieza es una nueva bendición del eterno, aprovechémoslo dando gracias y permitamos ser guiados por él. Que maravilla felicitar a don Enrique Sáenz López, que El Señor le regale un aniversario de vida esplendoroso, cargado de amor, paz, fe y salud.

Van las mañanitas hasta la bella ciudad de Houston, Texas, para la preciosura de mujer María Rodríguez, ya que le ha sido regalado un nuevo año.

Un nuevo cumpleaños comienza para usted, bella Alejandra Reyes, que la gracia del creador le fortalezca y su amor le proteja siempre.

Un añito cumple la hermosa niña Nahia Olvera González y es llevada a la pila bautismal en donde presenciaran su bautismo sus papitos, padrinos, familia e invitados.

Diana Carolina Pérez Nava, el todopoderoso bendiga su nuevo amanecer y le envía especialmente para usted salud, bienestar y todo lo que necesite en su vida.

En evento social se reunió la familia González González / Foto: Dulce Espinoza | El Sol de Durango

Que la luz del creador ilumine sus sueños, que su favor y gracia lleguen a usted y se queden para que tenga un cumple lleno de dicha y gozo, maestra bonita Lourdes Janeth Favela Hernández.

Siempre elegante Saharaí González González, que este día que es su cumpleaños, la paz y la alegría y el amor estén presentes en su vida, ¡son mis deseos sinceros!

El de 21 se celebró el Día de la Educadora, felicitamos a todas ellas, en espacial a Cecy Martínez López; Norma Leticia Rodríguez Reyes; Sandy Dulcinea Moreno Méndez; Lourdes Janet Favela Hernández y Esthela Pacheco Villalobos.

Que este cumpleaños le sorprenda con un montón de cosas lindas, allá en tierras del 12 de Diciembre, Tachy Juárez.

Carmen Flores, un nuevo cumpleaños le es enviado por Dios, y quiero que comience con alegría, éxito, y una gran sonrisa.

Que Dios le bendiga, le muestre su rostro, le sonría y permita que prospere en todo, y derrame muchas bendiciones de vida, paz y amor, preciosa Denise Rentería.

Laura Villegas y Sebastián Velázquez llevaron a la pila bautismal al pequeño Gonzalo, sus padrinos de lujo Paulina Marrero y Sergio Medina.

Lizzet Contreras González, que Dios sea la roca donde se apoye su vida, la fuente donde beba agua, la nube que cubra su andar y la luz que alumbre su caminar, hoy en su cumple.

Que en este cumpleaños Dios esté presente en todo lo que realice, mi estimado y querido amigo Marco Antonio Robles Hernández, y que por siempre sea feliz y lleno de salud y bendiciones.

Van las mañanitas hasta la tierra fronteriza para el guapo licenciado Manuel de Jesús Quiñonez Espinoza, así que viva cada instante, ame a cada hora, disfrute a cada segundo, y todo esto al doble porque es su onomástico.

Y el 23 fueron festejados los Jorges en su día, y en Durango capital demuestran su fe hacia este santo por considerarlo el protector de los animales y cuidar a las personas.

Un añito cumple la hermosa niña Nahia Olvera González / Foto: Dulce Espinoza | El Sol de Durango

Linda señora María Luisa Martínez, que su cumple este lleno de bendiciones, y por donde quiera que vaya el espíritu de sus Ángeles Celestiales le acompañen, le mando abrazos.

Luis J Rodríguez Castañeda, muchísimas felicidades en este día regalado por el creador, que a cada minuto de su existencia le visite el amor, la alegría, la salud y la bonanza.

Alejandrina Favela, hoy es un gran día, porque cumple añitos, deseo que la abundancia en todo lo que anhela llegue hoy y siempre a su vida.

Bienvenidos al Hospital Regional los doctores Rubén Valdez, médico internista; Juan Rojas, anestesiólogo; Gerardo Michelle, médico cirujano.

Alondra Cabrales, cada amanecer es una nueva oportunidad que debe aprovechar para ser feliz y más feliz hoy en su cumpleaños.

Que la vida le de todo aquello que su alma y su corazón anhelan, bendiciones de luz para usted Padre Erik Irungaray.

Un día especial vivió la encantadora Vanessa Castañeda, al celebrar su cumpleaños al lado de su bonita familia, bendiciones por siempre.

Laura Villegas y Sebastián Velázquez bautizaron al pequeño Gonzalo / Foto: Dulce Espinoza | El Sol de Durango

Feliz y bendecido se encuentra el padrecito Juan Manuel Estrada Calderón, ya que celebra su aniversario sacerdotal, la grey católica de la tierra de la metrópoli de la plata le felicitan ampliamente.

Amanece más bella que otros días la maestra bella Elsa Monarrez Rodríguez, ya que cumple añitos, que sus oraciones se cumplan y sus bendiciones se multipliquen.

Juan Francisco Sánchez Martínez, la mejor bendición que Dios le da es un año más de vida, disfrútelo acompañado de su señora esposa Luly y de sus seres amados.

Con la Misericordia del creador este cumpleaños será fabuloso, felicidades preciosísima Elizabeth Reyes.

Encantadora Luz González felicitaciones en su cumpleaños, recuerde que Dios esta todos los días de su existencia a su cuidado, le deseo toda la felicidad del universo.

No solo mires, observa, no solo comas, saborea, no solo duermas, sueña, no solo pienses, siente, no solo existas, disfruta, nos leeremos la próxima semana.