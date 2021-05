En el mes de mamá doña Raquel Villegas cumple su gran sueño

La señora Raquel Villegas Torres, ama de casa, con nueve hijos y una innumerable cantidad de nietos y bisnietos, entrevista a su hijo Carlos Emilio Carranza, el exitoso potenciador de imagen pública, artística y política, duranguense de nacimiento y radicado en la Ciudad de México desde hace algunos años, además de colaborador de importantes medios de comunicación electrónicos e impresos.

R.V.- Hola hijo, siempre quise estar de este lado, pues sólo te veo en las entrevistas que te hacen para televisión, periódicos y revistas y continuamente me preguntaba qué es lo que yo, tú madre, te preguntaría en una entrevista y hoy se me cumple ese sueño que seguramente tendrán muchas mamás.

C.E.- Muchas gracias mamacita, pues soy el fruto de lo que me enseñaste en la casa, primero tú, mi padre y mis hermanos y después mi historia la he hecho como un rompecabezas, recolectando piezas que embonaran y se acoplaran a mis necesidades personales y profesionales a lo largo de mi vida.

R.V.- Aún recuerdo cuando me dijiste que te tenías que ir de la casa, aquí en el pueblo de Villa de León Guzmán, Durango, porque no estabas cumpliendo tus sueños, y te dije que a dónde ibas si no conocías a nadie.

C.E.- Para mí el no puedo no existe ni existirá, creo que ustedes me criaron con grandes valores y lo más importante, sin miedo a salir y explorar el mundo, nunca fuimos ni mis hermanos ni yo alguien que se quedara a ver la vida sentados, siempre hemos sido personas que nos gusta experimentar en primera persona y eso se lo debemos a mi papá que desde chicos nos llevaba de viaje con él, entonces siempre supe que afuera existe un universo que debía conocer y esa fue mi meta de niño, prepararme para cumplir mis sueños.

La mamá entrevistó al hijo famoso / Foto: Cortesía | Carlos Emilio Carranza

R.V.- Sé, porque me has contado que no ha sido fácil llegar a dónde estás, ¿de dónde sacaste tanta determinación y valor para llegar a dónde te encuentras hoy?.

C.E.- Lo saqué de mi s sueños de niño, nunca me vi siendo una persona ordinaria, desde chico estuve enfocado en estudiar todo lo que me serviría para el mundo donde vivo hoy, recuerdo perfecto todas las biografías de estrellas de Hollywood que leí, lo mismo que de las grandes familias americanas y europeas, todo, absolutamente todo me daba curiosidad, desde biografías de músicos, directores de cine, diseñadores de moda, ingenieros, arquitectos y todo sobre antiguas civilizaciones, de hecho aún sigo estudiando sobre historia del arte, moda, cine, teatro y televisión.

R.V.- ¿En qué piensas cuando despiertas?.

C.E.- Mi rutina diaria es agradecer por un nuevo día, pues es otra gran oportunidad de trascender y después pido por tu salud madrecita y por el bienestar de mis hermanos y por la gente que me quiere y por la que no me quiere también, pues es muy importante que con una bonita oración los decretos de la gente tóxica y malvibrosa se desmoronen, entonces, pido mucho por ellos.

R.V.- ¿Hasta dónde vas a llegar hijo, cuándo te vas a detener, cuándo te tendremos ya con nosotros?.

C.E.- Llegaré hasta dónde mi talento lo permita, no estoy cerrado a algún día detenerme y ponerme a disfrutar de la tranquilidad de no hacer nada, eso solo el tiempo lo dirá, mi corazón siempre está con ustedes, sé que me he perdido muchos eventos importantes, desde ver crecer a mis sobrinos, ver envejecer a mis hermanos y no disfrutar de tus abrazos y besos, pero todo tiene un precio y el mío ha sido crecer careciendo de su presencia, pero he logrado una gran historia personal y profesional.

R.V.- Cuídate mucho hijo, tu madre te bendice, siempre te esperamos con los brazos abiertos, estamos muy orgullosos de ti, sigue adelante y ya sabes, los pies en la tierra y los ojos puestos en el cielo, pues ése es tu límite, y no olvides, humildad y agradecimiento siempre. Disfruté mucho esta pequeña entrevista.

C.E.- Nunca lo olvido, yo la disfruté más mamacita, estuviste genial. Te amo, Feliz Día de las Madres.

NOTA DE LA REDACCIÓN.- Carlos Emilio Carranza es originario de Villa de León Guzmán, Durango, egresado de la Academia Vidal Sasson de Londres, Inglaterra y colaborador de importantes medios como Harpers Bazar, Televisa, TV Azteca, Vanidades, Cosmopolitan, Hola, HBO, History Channel e History 2, entre otros. Ha diseñado la imagen de innumerables personalidades nacionales e internacionales.