Exitoso el torneo del Amor y la Amistad

Desde el Club de Tenis Guadiana, les enviamos un caluroso saludo, compartiendo con todos los lectores las actividades deportivas tenísticas que se efectuaron en el mes del Amor y la Amistad.

Iniciamos la presente columna con dos sucesos muy lamentables, los fallecimientos del Químico Manuel Ávila Valdez quien fuera un destacado profesionista, tenista y músico, por lo que enviamos nuestras condolencias a su apreciable familia y en especial a sus hijos Manuel y Mauricio.

Así mismo lamentamos mucho la perdida de nuestro querido amigo y muy estimado el Lic. Ramón Enríquez Rojas, enviando un cariñoso abrazo a su esposa Ma. Eugenia González de Enríquez, sus hijos Lilián, Anuar y Zaida pidiéndole al Todopoderoso les de mucha fortaleza en estos momentos tan tristes y dolorosos.

Dentro de la actividades tenísticas se llevaron varios Torneos de Tenis entre ellos: El convocado por la Federación Mexicana de Tenis FMT, en coordinación con la Asociación Estatal de Tenis, el cual se realizó en las canchas del Club Campestre con los siguientes resultados:

Ganadores del Torneo del Amor y la Amistad. / Foto: Cortesía | Club Guadiana

Categoría 10 años femenil Campeona Victoria Garza, Sub campeona Roberta Bernal, 12 años varonil Singles Campeón Daniel Cervantes Pérez, Sub Campeón Mateo Venegas Ruiz, 14 años Varonil Singles Campeón Mario Reveles Arreola, Sub Campeón Santiago Cervantes Pérez, 14 años Varonil Dobles Campeones Gael Pérez Herrera y Alejandro Chávez Campos Sub Campeones Máximo Venegas Ruiz y Santiago Cervantes Pérez.

16 años Varonil Campeón Darío Orrante Brancho, Sub Campeón Jesús Ignacio Hidalgo González, 18 años Femenil Campeona Singles Valeria Ruiz Guerrero, Sub Campeona Isabela Herrera Nájera, 18 Varonil Campeón Bladimir Orrante Bracho, Sub Campeón Gerardo De la Peña, 18 años Varonil Dobles Campeones Gael Pérez Herrera y Alejandro Chávez Campos, Sub Campeones Máximo Venegas Ruiz y Santiago Cervantes Pérez.

Felicitamos a todos los Tenistas Infantiles y Juveniles que participaron en dicho torneo y deseándoles el mejor de los éxitos en los próximos torneos que competirán como son los: Regionales Seccionales y Nacionales.

Otro torneo fue el convocado por el Gobierno del Estado en coordinación con la Conade y el Club de Tenis Guadiana en las categorías de 14-16 y 16-18 el cual se llevó a cabo en las canchas de nuestro Club, torneo preliminar en los Nacionales.

Con motivo del mes del Amor y la Amistad el Consejo Directivo encabezado por el Arq. Roberto Lozano y el Comité de Tenis invitaron a los socios tenistas a participar al Torneo del Amor y la Amistad en la modalidad de dobles varonil donde participaron varias parejas quedando Campeones el Lic. Ramiro Corral y el Dr. Salvador Flores. ¡¡¡Felicitaciones!!!

En el aspecto social felicitamos al matrimonio formado por Kris e Israel con motivo del nacimiento de su segundo bebé que le pusieron de nombre Jorge, por lo que su hermanita July muy contenta con la llegada del nuevo integrante, así como toda la familia. Kris es sobrina de nuestra muy querida Yola Sosa Terán quien fuera por varios años la tenista número uno en Durango. Bienvenido y muchas bendiciones.

También felicitamos a la Doctora en Derecho, la querida socia Karla Obregón quien presentó e hizo una realidad ante el Congreso del Estado su tesis Doctoral "El derecho como ordenador social de la Paz, bajo la perspectiva del Neuro derecho y la premisa de la Prevención".

La tesis dio origen a un movimiento social e iniciativa popular impulsado por el Observatorio Ciudadano de Durango que encabeza Elier Flores que dio lugar a la inclusión del Derecho a La Paz en la Constitución Local siendo Durango el primer Estado que lo regula, poniendo a Durango a la vanguardia en el tema de derechos humanos.

Con esta buena noticia nos despedimos deseándoles una gran semana, llena de deporte y salud!!!