Fotógrafa profesional, que ama a su Durango

“Cada país tiene su belleza propia, sus encantos únicos, pero sin dudar mi favorito es México y mi querido Durango, tenemos tanto para fotografiar, una belleza escénica sin par”, enamorada de su Durango, inquieta, introvertida, apasionada por su trabajo, desde hace dos décadas nace el interés de dedicarse a la fotografía, como una admiradora de la vida y de la naturaleza, ella es Olivia Rojas Flores, emprendedora duranguense quien ha sabido salir adelante en su tierra, Durango, luego de radicar en Inglaterra y algunas partes de Estados Unidos como Indiana, hoy nos obsequia una interesante entrevista.

¿Cómo nace esta vocación por ser fotógrafa profesional?

“Siempre me gustó la fotografía de paisaje, cuando tuve la oportunidad de estudiar fotografía lo hice, te estoy hablando de cuando todavía se utilizaba el cuarto oscuro para revelado”.

Foto: Cortesía | Olivia Rojas

¿Cómo empieza esto de la fotografía para ti?

“Empezó hace más de 20 años, pero por razones de diferentes índoles, nunca pude dedicarle el tiempo que yo hubiera querido, de hecho, no tomé una cámara por más de una década, pero hace poco más de 6 años volví a las andadas, creo yo, tomé mi cámara en un periodo algo difícil de mi vida y pues empecé a caminar y fotografiar, me servía de terapia, el observar la naturaleza, los colores, las formas, los mejores ángulos, es una actividad donde se involucran todos los sentidos y cuando eso pasa, no tienes tiempo de pensar en cosas tristes, te concentras en tu alrededor, desde entonces no la he soltado, regresé a mi lugar de origen y pues sigo en la fotografía”.

¿Por qué te gusta tomar eventos sociales, como los son las bodas, quince años, cumpleaños, etc.?

“Me gusta mucho captar momentos especiales, momentos que digan y comuniquen sentimientos con sólo observar la imagen. No soy muy aficionada a las fotos de estudio, prefiero la acción y captar imágenes en el momento que suceden”.

¿Has hecho o te han invitado a algunas exposición?

“Sí algunas, en el estado de Durango he participado en varias exposiciones, principalmente con Fotografía de Naturaleza y Aves del estado”.

¿De dónde nace el interés de fotografiar aves? platícanos a cerca de esta otra faceta.

“Pues como dicen por ahí, una cosa conlleva a la otra y precisamente eso me sucedió, al tratar de captar fotografías de paisaje y estando en un lugar donde las aves son muy coloridas, no pude evitar notar su presencia. Tuve la suerte de tener un hermoso parque que contaba con un centro ornitológico, donde una de las personas que laboraba como naturalista era un excelente y reconocido fotógrafo de naturaleza. Y pues ahí empezó todo, me empezó a enseñar técnicas de fotografía de aves y algo muy importante, que era el estudiar para conocer y comprender el comportamiento de las mismas”.

Foto: Cortesía | Olivia Rojas

Tienes ya algunos libros de fotografías de aves ¿verdad? cuéntanos a cerca de ellos...

“Si, algunos, para el estado de Durango, publicamos el libro: “Algunas de las Aves del Parque Sahuatoba”, en colaboración con el doctor Felipe San Martín, este libro fue un complemento muy importante para lo que es él.

“Sendero para la Observación de Aves del Parque Sahuatoba”. He tenido participaciones en 3 de los libros de “Lo Mejor de la Naturaleza en México”, publicados por la CMFN y recientemente participación con fotografías del estado de Durango, en el libro “Riqueza Natural de México”, Un recorrido por nuestras ecorregiones”.

Oly, ¿Cuál de las fotos que has realizado, te costó más trabajo y por qué?

“Me viene a la memoria un par de fotos que fueron tomadas una a -25 grados C, estábamos tratando de cazar (fotográficamente) una especie de grulla, la Grulla Canadiense en el norte del estado de Indiana en plena tormenta de nieve, y otra aquí en Durango, trataba de captar el Quetzal Orejón en medio de algunas víboras de cascabel en plena época de apareamiento para éstas, y pues tomamos la foto de lejecitos porque estas creaturas no nos dejaron acercarnos más”.

¿Cuál foto es tu favorita, y por qué?

“La verdad no tengo una foto favorita, creo que no la he tomado todavía”, -ríe-. Sé que has viajado por varias partes del mundo, y viviste algún tiempo en Europa, ¿cuál es tu lugar favorito para tomar quizá alguna fotografía paisajista?

Foto: Cortesía | Olivia Rojas

“Cada país tiene su belleza propia, sus encantos únicos, pero sin dudar mi favorito es México y mi querido Durango, tenemos tanto para fotografiar, una belleza escénica sin par, mi región favorita es la Sierra Madre Occidental, hay tantos diferentes escenarios y ecosistemas que es muy difícil no salir con una excelente foto”.

¿Y qué es lo que te gusta expresar en tus fotografías?

“En realidad son varias cosas, por ejemplo me gusta mostrar a los demás cosas que a lo mejor nunca han notado por las prisas los ajetreos de la vida, a veces no hay momentos para observar las flores, las aves, y con mi fotos trato de hacer precisamente eso, que ellos vean lo que hay a nuestro alrededor, y otra cosa, si no conocemos lo que hay y tenemos, pues no nos importa conservarlo, así que he utilizado esta herramienta para dar a conocer, de la vista nace el amor dicen, y quiero que se enamoren de los paisajes, las flores, las aves”.

¿Hay alguna fotografía que te gustaría hace pero no has podido?

Foto: Cortesía | Olivia Rojas

“Ufff, creo que hay muchas, me gustaría algún día poder fotografía al Quetzal Resplandeciente en su hábitat natural, tuve la suerte de fotografiar a nuestro símbolo nacional el año pasado, disfruté de la presencia del águila real por espacio de una hora en condiciones de vida natural, también era una foto que anhelaba obtener.





Y para paisaje sin duda seria Noruega y las altas tierras de Escocia, ya están en la lista, sólo hay que ahorrar y esperar que suceda”.

¿Cuál es tu meta, llegar a ser fotógrafa... de tal vez National Geographic, por ejemplo?

“Pues si se da, qué bueno, pero más que nada mi meta es llegar a mostrar las bellezas naturales primero de mi estado y después de México, para que como mencionaba, se conozca, se ame y se conserve”.

Foto: Cortesía | Olivia Rojas

¿Y por último, algún mensaje que desees dar a la gente emprendedora, como tú?

“El mensaje es, disfruta lo que haces, trabaja en algo que te apasione, cuando eso pasa, no se le puede llamar trabajo y lo haces con toda tu energía, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón”, finalizó.

OLIVIA ROJAS

Fotógrafa

