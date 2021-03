Gabriel Rivera-Barraza, duranguense escritor del libro Nuevo New York

Hoy presentamos a Gabriel Rivera-Barraza, autor del libro Nuevo New York patrocinado por la fundación Rockefeller Brothers Fund y que es originario de Santiago Papasquiaro, Durango, quien cuenta con 21 años radicado en Nueva York donde ha destacado en diferentes ámbitos de aquella megaciudad.

Gabriel tiene estudios en AIU American Intercontinental University en Los Ángeles con especialización en las artes y es CEO/Fundador de GRB Communications, dedicado a la industria de la moda, arte y filantropía.





Acerca de la situación que se vive desde hace casi un año debido a la pandemia generada por Covid-19, el duranguense compartió con "El Sol de Durango" y dijo que "el 2020 cambio una nueva era, en particular en Nueva York, para aquellos que vivimos y radicamos en esta extraordinaria ciudad. Hubo un antes y un después. Tengo 21 años radicando en Nueva York nací en Santiago Papasquiaro, Durango, México a los 14 años me mude con mi familia al norte de California en busca de un mejor futuro en particular en la educación en lo que mis padres se enfocaron en mis 3 hermano y en mi. Después de recibirme de la universidad en Los Ángeles en el enero del 2000 tome la decisión de mudarme a la gran manzana y probar suerte en el mundo de la moda. Mi sueño ser un gran diseñador reconocido internacionalmente. A poco tiempo me di cuenta que había otras oportunidades en la industria y no tenía que ser un modista. Ahí fui viendo lo importante que era ser pionero en NYC y emprendí en hacer una nueva carrera en las relaciones publicas apoyando al talento latino no solo en la moda en las artes, y la filantropía. Eso me dio la gran oportunidad de conocer mucho más el misterio de Nueva York y su sociedad. Todo marchaba en su máximo esplendor galas, glamour, desfiles, cocteles entre otras grandes y fabulosas presentaciones que tenían que ver en mi carrera y mi papel como relacionista público. Nunca nos imaginamos ver y sentir un cambio que cambiaria la historia del mundo y empezaría por la capital del mundo la Pandemia del Covid 19. Fue en marzo cuando empezó a verse el gran cambio notorio en todo lo que pasaba en la gran ciudad de repente cancelaciones de eventos que no se esperaban los cierre de restaurantes, los trabajos en casa y un abrir y cerrar de ojos unos 300,000 neoyorkinos se mudaron de esta metrópolis a los suburbios a sus países de origen o bien al sur del país como lo es Palm Beach. Fue para mi un tremendo cambio laborar después escuchar a conocidos cercanos y profesionalmente poco a poco morían por esta terrible pandemia. Caminar por Nueva York ver Times Square solitario fue lo mas fuerte ya que era el alma de la ciudad".

Afirma el joven santiaguero que en su compañía GRB Communications como Relacionista Público “hemos tenido que reinventarnos de una manera rápida y esencial. Con cambios a la necesidad del los clientes y nuevas tendencias para poder seguir en el medio. Ha sido maravillosamente contar con el apoyo de las instituciones que laboramos como Mercado Global, Glasswing International, Casita Maria entre otras fundaciones sin fines de lucro sobre todo en la parte digital que está tomando las nuevas plataformas de comunicarnos he participado en hacer entrevistas para medios como El Gordo y la Flaca de Univisión y People en Español donde dialogamos sobre moda desde casa sin estar en los estudios que extráñanos o esas juntas de ZOOM donde trabajar de casa se ha hecho más cotidiano y sobre todo mas eficaz para muchos. En mi caso personal lo positivo ha sido tener un poco más de tiempo para analizar que realmente queremos apoyar y trabajar que de resultados con las nuevas medidas y sobre todo aportar la nueva vida que estamos viviendo. También en escribir mi segundo libro eso es una gran meta que me gustaría realizar pare este año me ha dado la gran oportunidad de ver en otros campos y renovarme eso me hace más fuerte y ver que las oportunidades están en donde menos lo esperas. Siempre pensar positivamente tener mente sana, hacer ejercicio alimentarse bien y sobre todo meditar darte un tiempo para ti mismo. Eso me ayudado a enfocarme en nuevos y grandes proyectos para el 2021”.

Gabriel Rivera-Barraza tiene como pasatiempos favoritos el hacer ejercicio “mi día comienza en ir a correr 5 millas por Central Park, es maravilloso y super emocionante sentir estar vivo sobre todo en estos tiempos tan sensibles. De ahí comienza mi día en llamadas y coordinar juntas ya sea por zoom o por llamadas con clientes de todo el mundo y poder conectar con Nueva York y seguir haciendo lo que tanto me gusta las relaciones públicas. Lo que nos da gusto es estar de moda en los tiempos libres en particular mi caso ver series de NETFLIX como The Crown, Monarca y Brigerton las recomiendo al 100% . La moda a cambiado no he tenido de usar los tuxidos o trajes formales eso se extraña estamos en una onda en Nueva York como se viste en Los Ángeles mas casual chic. A pesar de la pandemia he teniendo la gran oportunidad de visitar a México en particular esos pueblos mágicos como Tepoztlán o ver de nuevo las lindas vistas de Acapulco regreso con energías muy positivas. Hay ciertos barrios como Soho y Tribeca que dejan visitar a sus lindos y maravillosos restaurantes ya sea a la europea afuera eso lo hace aun más romántico y especial.”

Por último agregó que “como siempre les mando un cordial saludo a mi lindo Durango, fuerza en estos momentos tan difíciles a sigue las reglas así muy portento volveremos a ver a nuestros seres queridos y sobre todo aprendes a preciar lo que realmente vale la pena la familia”.