Gonzalo sería un excelente alcalde

La ventaja para Gonzalo, así como para Marina Vitela, consistiría en su buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el caso de Gonzalo desde hace mucho tiempo y las frecuentes visitas a La Laguna no fueron en vano. También los dos coinciden en haber sido alcaldes, Gonzalo hace mucho tiempo pero sin duda ha sido uno de los mejores presidentes municipales que ha tenido Durango, no solamente por los recursos con los que contó, sino que fue clave su pleno conocimiento del municipio, y su imaginación para atender todos los aspectos.

Los dos están calificados para organizar buenas administraciones por el trato amable que los caracteriza con la ciudadanía, y el estilo extrovertido de Gonzalo. Y seguramente en Gómez Palacio también contará el posible gobierno de Marina Vitela con un alcalde afín a los mismos objetivos de, con todos los sectores del estado, crear las condiciones para el aumento de les inversiones en nuestra entidad.

Habrá tiempo para analizar todo el cuadro completo, pero desde ahora se puede pensar que se tratará de un gobierno de coalición el de Marina Vitela, y el de Gonzalo y todos los alcaldes. Una cosa habrá sido todo el complicado proceso electoral, y otra la buena administración pública que se necesita.

No quisiera que nada más se tomaran en cuenta mis opiniones sobre Gonzalo, porque lo conozco hace mucho tiempo, sino que uno de los más completos intelectuales de hoy, Alfredo Jalife Rham, lo describió muy bien cuando la competencia interna en MORENA para elegir al candidato a gobernador, como personaje muy completo en sus intervenciones en el senado, y en eventos internacionales en los que coincidieron.

Por más de veinte años Gonzalo ha sido un lector apasionado de todo tipo de libros, en los aviones durante sus recorridos por buena parte del país formando la escuela de cuadros del PT, incluso desde muy joven, de modo que la visión que tiene de México y del mundo, es muy completa, y junto a la extraordinaria experiencia que vivió la primera vez que fue alcalde, ahora podría, de llegar al cargo, realizar un trabajo más completo. Y en los dos casos habrá tenido apoyos de la Presidencia de la República.

De los candidatos hasta hoy conocidos, Martín Vivanco, el candidato a alcalde de M C, es un hombre de cultura, pero no tiene ninguna posibilidad de llegar al cargo, y aparte de Víctor Hugo Castañeda, pocos son los panistas que les ha dado por la lectura, de ahí que no tengan una visión amplia del país ni del mundo. Y sin embargo, todos serán llamados a opinar, tanto en los municipios como en el gobierno de Marina Vitela.

No se diga los empresarios y todas las organizaciones de la sociedad civil, con los que ya se han realizado reuniones, pero habrá mucha oportunidad durante las campañas de marzo, abril y mayo.

Aparte del área industrial que abarca un territorio muy importante con buena parte de La Laguna durangueña, está pegado Torreón y varios municipios de Coahuila, formando una parte del país económicamente muy importante, con Saltillo y Monterrey muy cerca. Y habrá que repasar la situación de la ganadería, la agricultura y la minería. ¿Qué ha pasado con las fábricas de muebles? y otros detalles. Y desde luego el trabajo de don Amando García en el aspecto turístico tiene que ser muy tomado en cuenta.

Con todo el respeto que se merecen todos los grupos y personalidades, y con el hecho de que ya está trabajando una candidata panista como Paty Flores Elizondo, porque increíblemente los del PAN no se pusieron de acuerdo, y en el PRI más bien logró imponerse Esteban, es difícil que acaben siendo competitivos.