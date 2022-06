Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Por fin algo de tranquilidad en los próximos días, ya la ciudadanía pedía a gritos que bajaran el ruido, el exceso de sonidos y publicidad, y al concluir el plazo legal para hacer campañas, todos los que pedían esa calma, ya la tienen, los únicos que no están en calma son los candidatos, pero eso se les pasa o les arrecia la noche del cinco de junio, ¿o no es cierto?.

Ya en este momento no podemos hablar de preferencias, posible ganadores o perdedores, pero si podemos decirle amigo lector y ciudadano, que el domingo salga a emitir su voto, hagamos lo que nos toca como ciudadanos, ir a la urna y elegir a quien le convenció mas, quien le cayó mejor o no vote por quien le cayó mal, vamos, vote por quien quiera, pero la verdad lo que cuesta cada voto mexicano, o en este caso lo que cuesta cada voto duranguense, es para ir a ejercerlo, no lo deje para que alguien más lo haga por usted, en todos los municipios, en todos los pueblos ya están preparados los ejércitos del Instituto electoral o los del INE, así que salgamos temprano y acudamos a votar amigos, reitero, por quien usted quiera, somos libre de escoger a quien no de la hingada gana, dentro de ese espacio que es el cubículo de la casilla, nadie lo ve, nadie lo puede forzar ni exigir nada, así que acudamos a votar.

En Guadalupe Victoria nuevamente nos vuelven a pedir que difundamos el grave, muy grave problema que se tiene con el tiradero de aguas negras a las espaldas del panteón municipal, ya lo hemos hecho pero al señor Alfredo Molina, director de SIDEAPAS, no le interesa atender el caso, o de plano que se las arreglen como puedan afectados, es increíble la cantidad de aguas negras que van corriendo por detrás del panteón, estas vienen del fraccionamiento Santa Elena, vamos, este pasado miércoles que el noble Grillo acudió al panteón, personas que se encontraban trabajando le pidieron hacer pública su molestia, mostrando como los vehículos que tienen que entrar por ese lugar a bajar material para las tumbas, se quedan atascados en el lodazal que causan las aguas negras, sí, así como salen de los sanitarios van corriendo con todo lo que eso implica, contaminación, pestilentes olores y graves riesgos de salud, pero reitero, el tema se le ha llevado al departamento responsable, SIDEAPAS, y su director Alfredo Molina solo dice que ya están viendo cómo solucionarlo, y de esto ya son más de seis meses, ¿Qué el fraccionamiento aun no esta entregado por la empresa constructora?, eso es algo que se debe de revisar y ver, pero también debe de haber alguna autoridad que ponga orden en esto, porque los que ahí habitan, ya pagan impuestos, y esos si los agarra el gobierno ¿o se los regresan?, claro que no, así que ojala y un día llegue alguien con ganas de solucionar estos terribles problemas que nos afectan a todos, ¿o no es cierto señor Molina?. Hasta la próxima.