"Hay que pensar en los demás": Eva Jaqueline Mendoza

Palabras de aliento que pueden cambiar nuestra estadía en casa mediante esta dura pandemia, eso fue lo que nos obsequió en una entrevista la guapa reina de la Facultad de Medicina y Nutrición, la gentil Eva Jaqueline Mendoza Ibáñez, quien dio algunos mensajes a los jóvenes como ella: “Yo les sugiero a los jóvenes que tomemos las medidas que se nos piden de la mejor manera y con positividad, haciendo énfasis de 'quedarnos en casa';, si todos ponemos un poco de nuestra parte y hacemos conciencia sobre lo que está pasando, esto terminará pronto”.

Eva Jaqueline, cuenta con 19 años de edad, es estudiante de la Licenciatura en Nutrición, de dicha Facultad de la UJED, cursa el tercer semestre, y es una digna representante de tan prestigiada institución educativa.

Es heredera de los señores, Manuel Mendoza Aldama y Dora Maribel Ibáñez Aldaco, además cuenta con una hermana mayor, Julia Melissa y con una hermanita menor, Jimena Sarahí Mendoza Ibáñez.

Acerca de esta pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, le preguntamos a Eva Jaqueline, ¿qué opinión tiene respeto a lo que está pasando con el Covid-19? y ella nos comentó: “Yo tengo una gran tristeza por aquellas personas que por causa del Covid-19 no tienen trabajo y por lo tanto no tienen ingresos para llevar a casa que comer, por otra parte, me da coraje que hay muchas personas que actúan de manera inconsciente al no acatar las indicaciones de “quedarse en casa” y así poder evitar más contagios, sé que no es fácil estar tanto tiempo en el hogar y dejar repentinamente nuestras actividades cotidianas, es algo que nadie imaginó que pasaría, pero ya sólo queda aportar nuestro granito de arena para que pronto podamos volver a nuestra vida normal.

Asimismo la reina de la Facultad de Medicina, platicó con nosotros a cerca de lo que ella está haciendo durante esta pandemia.

“Mi familia y yo tratamos de salir lo menos posible que se pueda y cuando lo hacemos salimos solamente a cosas necesarias, con las medidas respectivas y hacemos en casa que esto no sea tan pesado, conviviendo lo mejor que se pueda, ayudando en lo que se necesite y sobre todo valorando que tenemos que comer todos los días, gracias a Dios”, dijo.

Y hablando un poco del futuro, como te ves en él: “En mis planes a futuro primero está terminar mi carrera y por consiguiente poner mi propio consultorio, ya con un trabajo estable, poder casarme, que es uno de mis sueños y formar una bonita familia”, -qué lindos pensamientos-.

Foto: Cortesía | Eva Jaqueline Mendoza Ibáñez

En su mensaje Jaqueline fue muy clara y directa con los jóvenes como ella. “De todo corazón yo les puedo decir a los jóvenes como yo, que no seamos egoístas y pensemos en la gente que realmente la está pasando mal y con esto no me refiero al aburrimiento, si no que hay familias que no tienen que comer por causa del Covid-19, tampoco hay que olvidarnos de nuestras familias, abuelos, padres, etc., que son los más vulnerables a esta pandemia, tomemos las medidas preventivas como se debe para que pronto podamos volver a salir y disfrutar de lo que hay ahí afuera”, finalizó.

"No seamos egoístas y pensemos en la gente que realmente la está pasando mal”.