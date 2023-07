Karen García Betancourt destaca en el modelaje internacional

Karen García Betancourt es una joven duranguense que actualmente se dedica al apasionante mundo del modelaje y surgió en el año de 2018 como Reina del 455 Aniversario de la Fundación de Durango, para ella su tierra tiene mucho significado porque siempre está pensando en ella donde quiera que se encuentre.

En entrevista para El Sol de Durango señala que “en muchos de mis destinos he hablado o pensado en Durango, se siente como respirar profundo la frescura de nuestra sierra, recordar el delicioso sabor del Caldillo Durangueño, sentir mi corazón arder al pensar en nuestros desiertos, ponerme feliz al sentir la música y la euforia de un baile folclórico.

Durango es mi tierra, mi corazón, mi calidez y mi fuerza”, dijo.

Actualmente su residencia ha cambiado mucho, “como modelo estoy en constante movimiento y es fundamental adaptarme a cada cambio, por ello considero de gran importancia tener un vínculo fuerte con mis familiares y allegados, porque sé que vaya a donde vaya, regresar a mi bello Durango siempre será el sentimiento más bonito, porque me recibirán con una gran sonrisa y un fuerte abrazo. Aquí es mi hogar y mi lugar seguro. Durango es cálido para mí y tranquilo para mi corazón”, agregó.

Su actual trabajo en las pasarelas la ha llevado a pisar importantes escenarios, su primer trabajo como tal a nivel internacional fue un punto crucial en su carrera; “Art Hearts Fashion en la ciudad de Los Ángeles, California. La adrenalina, el lugar, los modelos, los diseñadores y todo ese equipo de trabajo que nos apoya a realizar maravillas al salir al escenario es asombroso, todo mi cuerpo temblaba de tanta emoción, no podía creer que estaba pisando una pasarela de tal magnitud, fue asombroso todo lo que logró despertar en mí y desde entonces supe que iría por más, me preparé en ámbitos que miré necesario para seguir adelante y después llegó Art Basel en la ciudad de Miami, Florida, un evento que me recibió de la mejor manera, lleno de cultura y raíces diversas, todos tan amables y alegres, amantes de su trabajo, fue algo realmente enriquecedor, mi corazón se sentía en hogar por todas las atenciones de los organizadores y colaboradores del evento, mi cuerpo estaba sobresaltado por mirar a los grandes modelos y toda su pasión y dedicación a lo que hacen, inspirándome y llenándome de energía”, nos comentó.

Karen García Betancourt destaca en el modelaje internacional / Foto: cortesía | Karen García

También en el New York Fashion Week. ¿Cómo platicar esta experiencia sin suspirar? Al recordar, mi alma se enciende y abre mi mente a todos esos momentos increíbles que viví, acompañada de mis mejores amigos y nuevas personas maravillosas que se fueron uniendo en el camino, una pasarela asombrosa y eventos sorprendentes. Viví la ciudad de las luces y vaya que le hace mérito a su nombre, este lugar me lleno de sueños, metas, anhelos, pasiones y mucha felicidad”, platicó muy emocionada.

Finalmente llegaría Atlanta, Georgia, donde realizó una editorial para la revista Jezebel Magazine, en donde vivió una experiencia tan satisfactoria. “Las personas que estuvieron en esta colaboración me enseñaron lo que es la unión, el trabajo en equipo, la comunicación y disfrutar el momento, grandes talentos que están en mi corazón a donde vaya. Eventos de moda en mi ciudad, en mi país y en el extranjero siempre me han sorprendido y me llevan a esforzarme un poco más. Así que pongo mi corazón en cada uno de ellos para llevarme una experiencia inigualable en donde sea que me encuentre”.

Su incursión en el medio se dio gracias a los certámenes de belleza, anteriormente no había indagado mucho en esos ámbitos, dijo que su mundo giraba en torno a otras cosas como el deporte y los temas académicos pero al mudarse a la capital de Durango recibió una invitación a un concurso de modelos, lo cual despertó su interés por aprender más sobre este mundo.

Karen jamás había hecho un plan a largo plazo en su carrera como modelo, desde entonces ha ido aprendiendo, adaptándose y conociendo a las personas adecuadas que le han guiado en el proceso, poco a poco todo se ha ido formando; “gracias a Dios y al apoyo de mis seres queridos he logrado superar mis expectativas y me he propuesto nuevas metas”, comentó.













Ella cree que quienes desean seguir esta carrera “en primer lugar deben tener la pasión, es el motor que impulsa a una modelo a superarse día a día. La pasión por la moda, la expresión artística y la belleza son fundamentales para convertir cada pasarela en una experiencia única y auténtica. Ser camaleónico es otro atributo esencial. La capacidad de adaptarse y transformarse frente a diferentes estilos y diseñadores es crucial en el mundo de la moda. Un camaleónico manejo de poses, actitudes y expresiones permite a la modelo encajar perfectamente en cualquier concepto creativo y hacer de cada desfile una experiencia versátil y cautivadora. La espontaneidad es una cualidad que añade frescura y autenticidad a cada presentación. La habilidad de mostrar naturalidad en el movimiento y la conexión con la audiencia otorga a la modelo una presencia magnética que deja una impresión duradera en la pasarela.

En lo que va de su carrera como modelo existen muchas personas a las cuales les debe su respeto y admiración por todo el esfuerzo y apoyo que recibió de su parte, entre ellos se encuentran Chuy Carillo, Victoria González, Monserrat Montes, Lalo Estrada, Ale López, Alberto Ramírez, Víctor Atenas, Dorian Dae, Rodrigo Triana, Guillermo Lugo, Grecia Santander, MiMichMo, Albania Rosario, Jack Ramos ySara Hanna, entre otros.

Karen también comentó que su familia es pequeña pero bella. “Está mi padre, Jorge, un hombre con mucha felicidad en su ser y gran disciplina en su carácter; mi madre, María, mujer con gran fuerza en su mente y el más cálido corazón, y mi hermana, Sindy, mi mejor amiga, aunque renegada, pero siempre con los mejores consejos”.

En su infancia creció en Villa Unión, Poanas, el cual se encuentra a 1 hora de distancia de la capital. Su familia es agricultora, “así que siempre estuve rodeada del campo, con huertas y animales. Mi bisabuela, el amor de mi vida, me enseñó a tejer, bordar y cocer desde pequeña, me acercó mucho a Dios y al calor de la familia”, agregó.

Siempre fui muy curiosa y aprender ha sido su pasatiempo favorito. “En mi hogar nos enseñaron a ser disciplinadas y organizadas, nos gustaba pasar tiempo juntos en actividades deportivas, días de campo y también días tranquilos de películas. Mi infancia sin duda fue divertida y con muchas actividades que me gustaban, desde leer, comer manzanas, hasta actividades extracurriculares y deportes. Le agradezco a mi familia por enseñarme el valor de la unión y el apoyo mutuo”, enfatizó.

Por último dijo que en la industria de la moda, existen diferentes ramas como las pasarelas o desfiles, modelos de editoriales, modelos de alta costura, modelos de tallas grandes, modelos de moda étnica o cultural, modelos de calzado y accesorios, entre muchas otras. “Es importante señalar que algunos modelos pueden trabajar en varias de estas ramas, mientras que otros pueden optar por enfocarse en un área específica según sus intereses y características físicas. Además, en la industria de la moda, la diversidad y la inclusión están cada vez más presentes, lo que ha llevado a una mayor representación de modelos de diferentes edades, tallas, géneros y etnias. Lo que a mi parecer es recomendable ser muy versátil y abierto a explorar cada rama que la moda ofrece. Personalmente, lo que más he disfrutado son de las campañas publicitarias y las editoriales, estas me han permitido explotar mi creatividad y conectar con todo un equipo de trabajo detrás de toda la magia”, finalizó diciendo.