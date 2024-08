La Mesa Redonda Panamericana de Durango realiza cambio de mesa directiva

La Mesa Redonda Panamericana de Durango llevó a cabo la ceremonia solemne de cambio de mesa directiva para el periodo 2024-2025. El evento se realizó a las 13:00 horas en el elegante salón Fanny Anitúa del Hotel Holiday Inn, marcando un nuevo capítulo en la trayectoria de esta destacada organización.

Bajo el lema "Una para todas y todas para una" o "One for all and all for one", la ceremonia fue un reflejo del espíritu de unidad y colaboración que caracteriza a la Mesa Redonda Panamericana, este lema simboliza el compromiso compartido de sus miembros para trabajar en conjunto.

La nueva mesa directiva, es integrada por mujeres líderes y comprometidas./ Foto: Cortesía

La nueva mesa directiva, compuesta por mujeres líderes y comprometidas, asumió sus roles con entusiasmo y responsabilidad. Los cargos para el periodo 2024-2025 quedaron conformados de la siguiente manera:





Directora, María Lucila Córdova Medina, directora adjunta, Perla Guadalupe Valdez Rincón, secretaria de actas, Norma Herrera Cárdenas, tesorera, Rosalina Ramírez Soto, parlamentaria, Celina Aguirre Hernández, historiadora, Elizabet Coto Rosas, custodia, María Elene Morales Castro, secretaria de correspondencia, edith Morales Noriega Mercado, pro Secretaria de Actas, Gilda Patricia Rosales Cáceres, pro tesorera, María Leticia Ramírez Soto, vice parlamentaria, Teresita de Jesús Nogueira Mercado, pro historiadora: María Luisa Acosta Machado, pro Secretaria de Correspondencia, María Elena Soto Avitia.

La ceremonia contó con la presencia de distinguidos miembros y socios./ Foto: Cortesía

La ceremonia, que contó con la presencia de distinguidos miembros y socios, fue una ocasión para celebrar los logros alcanzados y para dar la bienvenida a la nueva directiva, que se compromete a continuar con la misión y visión de la Mesa Redonda Panamericana.