La moda y el ámbito de la hospitalidad se unen a favor de la diversidad

Hoteles, marcas de ropa, la industria turística y diferentes asociaciones se unen al Día del Orgullo Gay que se celebra a nivel mundial el próximo 25 de junio. En México ya hay una larga lista de eventos y actividades para celebrar la apertura y la inclusión que lleva detrás la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+.

Desde talleres, hasta conferencias temáticas, hospedajes y mucha fiesta es lo que podremos disfrutar durante todo un mes lleno de color, que inicia con la marcha del Paseo de la Reforma en la que celebridades y representantes de diferentes colectivos, estarán presentes para llegar hasta el Zócalo donde habrán conciertos y mucha diversión, todo en un ambiente de hermandad.

Marcas de ropa se unen al Día del Orgullo Gay / Cortesía | Hotel W.

A partir de hoy, la House of Vans CdMx, desde las 15:00 horas, ofrecerá a todo público por la conferencia El drag como arte por Roberta Villar; conferencia de inclusión y comunidad por Frix Anchondo; Taller de Comunicación no violenta; taller de styling sin género con EOS.

Además, habrá una mesa redonda titulada Chosen Family/Familia Elegida; también se llevará a cabo el Taller de Runway y el taller de YOCOMOS.



Hoteles

Desde su apertura en 2003, el hotel W Mexico City ha sido un aliado para la comunidad LGBTQ+, y este mes de junio no es la excepción. Ha creado diferentes actividades para quienes disfrutan de un mundo inclusivo y eventos para salirse de la rutina.

En México ya hay una larga lista de eventos y actividades para celebrar la apertura / Cortesía Viceroy

Una de las actividades principales será el Bazaar del Orgullo, una actividad creada por Marriott International en el Caribe y Latinoamérica que se extenderá en los diferentes hoteles de la región durante todo junio. Artistas y emprendedores LGBTQ+ serán apoyados a través de espacios y activaciones locales, para dar a conocer sus marcas, creaciones y productos.

Cada Bazar del Orgullo será un momento especial para celebrar a la comunidad LGBTQ+ mientras se involucra a grupos de interés. Todos los sábados y domingos de las 14:00 horas a las 19:00 horas el público podrá conocer propuestas diferentes de algunas marcas como: Mancandy, Outlaw, All Together; y conectar esta experiencia a los distintos happenings programados.

Para relajarse y divertirse

El W ofrece una noche, de viernes previo a la marcha, con un Spa Night Out en Away Spa. Consiste en tres circuitos de terapias relajantes donde se puede escoger desde tratamientos de manos y pies, hasta masajes con cera caliente y faciales, terminando con un maquillaje Drag, ideal para continuar la noche con el boleto de acceso a El Sirenito, el show que irrumpió la escena del burlesque en la ciudad.

La industria turística se unen al Día del Orgullo Gay / Cortesía | Pride KaitlinChan

El hotel creó el concepto Match Making Nights, los sábados 11 y 18 de junio, donde recibirá a todos los solteros para que vivan una noche como ninguna otra. La cita será en la terraza, Trivvu, que será cómplice para lograr la primera cita.

Aunado a esto, el hotel participará en la Marcha del orgullo el día 25 de Junio con un party bus para vivir la experiencia del recorrido apoyando a la comunidad con invitados muy especiales y huéspedes que quieran unirse y terminar la experiencia con una fiesta en el Living Room Bar, dónde las mejores drag queens e imitadoras de México se presentan para crear una noche de glam. Esta fiesta sobre ruedas incluye una noche de hospedaje reservando el paquete con habitación y lugar en el party bus.

Este es el primer hotel en la Ciudad de México acreditado por Queer Destinations y también como ganador del premio al mejor hotel de ciudad fuera de los Estados Unidos por los Gay Travel Awards, destacándose por inspirar a los viajeros a futuras aventuras, abrazando la diversidad.

Fuera del mes de junio, para agosto anuncia el evento insignia Queer me out, un foro enfocado a visibilizar temáticas sociales y aprovechar áreas de oportunidad para la población LGBTQ+.

Hotel Viceroy

La cadena hotelera internacional de San Francisco hasta Washington DC y la Riviera Maya ofrece todo lo necesario para vivir el Día del Orgullo al máximo, desde espectáculos de drag y paquetes especiales hasta sesiones de glamour que te preparan para la fiesta.

Cadena hotelera ofrece todo lo necesario para vivir el Día del Orgullo al máximo / Cortesía | Hotel W...

Su compromiso con la comunidad LGBTQ+ se extiende mucho más allá de junio. Como parte de Viceroy For Everyone, iniciativa DEIB en curso, se ha asociado con Out & Equal Workplace Advocates (O&E), la principal organización que trabaja exclusivamente en la igualdad laboral LGBTQ+.

Puerto Vallarta

Considerado el destino turístico de playa por excelencia en México para toda la comunidad LGBTQ+, llega la segunda edición del festival Nuestro Orgullo que se celebrará del 20 al 23 de mayo que tiene como objetivo visibilizar y festejar la diversidad a través de plataformas y foros especializados.

Festival Nuestro Orgullo se une a la celebración / Cortesía | Hotel W

Por segundo año consecutivo, este festival se realizará en el marco de la celebración del Orgullo Gay de Puerto Vallarta, y se ha convertido en una gran tradición para la comunidad.

Durante este encuentro, artistas, activistas, influencers, profesionistas, actores sociales, figuras públicas y autoridades, se reunirán para mostrar y compartir la “grandiosa labor y el orgullo de ser diversos”.

La propuesta consiste en un programa diseñado por la comunidad LGBTIQ+, pero de gran interés para el público en general, que promueve la diversidad, los valores, la cultura, el arte, la salud, la comunidad y la familia.

A través de un comunicado el destino informó que el encuentro generará charlas, talleres, concursos, exposiciones y conversatorios sobre temas que necesitan ser visibilizados, creando foros para las minorías en apoyo para la comunidad vulnerable. Asimismo, se hablará sobre los estigmas que merecen ser eliminados, temas tabúes de salud física y emocional, arte erótico y se celebrarán los logros en fiestas con causa y conciencia social.

Vans se une al Día del Orgullo Gay / Cortesía | Vans

Es importante mencionar, que durante el festival se contará con la presencia de Abraham Bahena, intérprete de la Lengua de Señas Mexicanas, dado que las personas sordas de la comunidad tienen posibilidad de vivir y disfrutar de un festival LGBTIQ+ realmente incluyente.

“Históricamente, los festivales gay cuentan con propuestas mayormente dirigidas a hombres. En nuestra segunda edición y bajo el lema: Visibles Todes, Todas y Todos; tenemos como objetivo visibilizar y crear foros con opciones de valor para diferentes grupos dentro de la comunidad LGBTQ+, principalmente para aquellos segmentos minoritarios que han sido poco o nulamente tomados en cuenta en la mayoría de los Pride alrededor del mundo”, aseguró Alfredo Soria, Director General del festival Nuestro Orgullo.