Lalo Estrada, diseñador duranguense brillará en las pasarelas de Nueva York

De la mano de la diseñadora madrileña, Ágatha Ruiz de la Prada, ya se encuentra en Nueva York para participar a su lado en una pasarela el diseñador duranguense Lalo Estrada, quien se hará presente con su típico estilo colorido representando a México gracias a la invitación que recibió por parte de ella.

Previo a su viaje a la ciudad de los rascacielos Lalo compartió con El Sol de Durango cómo fue que se dio esta gran oportunidad, “fue directamente de ella, la verdad es que es una de las cosas muy padres que me sucedió, porque fue directamente ella quien me invitó, no pensé que lo fuera a hacer porque es una gran personalidad del mundo de la moda y cuando estuvimos en una cena juntos el año pasado durante su visita a nuestra entidad para presentarse en el Durango Fashion Week se enteró de algo de lo que yo hacía, le llamó la atención todo aquello, sobre todo por el colorido que manejo y me dijo: ¡vamos a hacer algo juntos!”.

Serán seis atuendos los que presente el diseñador duranguense en la pasarela de Nueva York / Foto: cortesía | Lalo Estrada

El oriundo de Rodeo, Durango, dijo que “ella es muy colorida en sus diseños y yo en mi estilo también uso mucho color, sin embargo lo que le llamó la atención es el tema de las plumas y dice que le encantan las plumas de colores”.

Lalo ya se encuentra en Nueva York desde el pasado 10 de febrero para afinar detalles de su presentación y comentó que lleva seis diseños, “llegó esta gran oportunidad después de 20 años de venir haciendo diseños con mi propio estilo, obvio va enfocado a otras plataformas, a otro tipo de eventos, incluso el tema de las artistas de vestirlas, pero ahora es el tema de Nueva York lo que habré de presentar después de esos veinte años de trayectoria”.

Los atuendos presentados en Nueva York son cien por ciento duranguenses / Foto: cortesía | Lalo Estrada

Gracias a esta oportunidad, le cuestionamos a Lalo la posibilidad de dar un giro a su carrera y comenzar a diseñador otro tipo de atuendos mucho más comerciales y agregó que “yo creo que sí, yo no he podido hacerlo por una u otra cosa, pero gracias a esto trataré de enfocarme más en otro camino para explorar o explotar la parte que sea un poco más comercial, yo espero que así sea, que esta vez marque una nueva etapa en mi carrera como diseñador y que pueda ser mucho más artística”.

Este desfile donde se podrá apreciar el trabajo de Lalo Estrada es organizado por la Federación de Diseñadores Latinoamericanos (FDLA), que preside Albania Rosario, quien también estuvo de visita en Durango el año pasado en el Durango Fashion Week, que es la primera plataforma de moda local que reúne a los principales exponentes del arte y el diseño con la finalidad de fomentar el turismo y la pasión por la moda en esta ciudad que es conocida en tierras extranjeras como la tierra del cine, siendo Durango.

Ágatha Ruiz de la Prada es una diseñadora madrileña, una de las más longevas de la industria española y que ha logrado crear un universo propio que excede, con mucho, el ámbito de la moda y que puede equiparse al creado por grandes nombres del diseño internacional como Jean Charles de Castebajac o Armani. Ella nació en Madrid en los años sesenta y forma parte de la aristocracia española.