Con la aprobación de la Ley del matrimonio igualitario en Durango por parte del Congreso del Estado y desde la perspectiva del médico Luis Fernando Carrillo Moreno y el ingeniero en sistemas Héctor Raúl Rodríguez Guzmán es toda una felicidad y emoción por las nuevas generaciones que tendrán oportunidad de acceder a la misma.

Ellos son la última pareja que hace unos días a través de un amparo logró contraer matrimonio por la vía civil, por ello, en entrevista exclusiva para El Sol de Durango comparten su opinión respecto a esta aprobación y el proceso que ellos tuvieron que pasar para lograr su objetivo.

Luis Fernando y Héctor: la última pareja en casarse con amparo en Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Luis Fernando señala “ahora que ya se legisló el matrimonio igualitario, primero tenemos una sensación de nostalgia por todos los trámites que tuvimos que pasar previamente antes de que se llevara al Congreso y se votara a favor, obviamente con mucha felicidad y emoción, que a pesar de que ya nosotros lo hicimos, alegría por las nuevas generaciones; por las personas que están dispuestas y quieren formar una familia en base en el matrimonio que nos da una seguridad, eso creo que es la primera impresión que tenemos nosotros en cuanto a las nuevas generaciones”.

Los beneficios que trae consigo para integrantes de la comunidad LGBT+ son “sobre todo porque tiene que ver con la protección, propiamente es nuestra seguridad de que podamos formar una casa, tener una seguridad social, el derecho a una pensión, a la salud como pareja, el construir juntos, sobre todo eso, es la protección legal que se tiene como referente”, destaca la pareja entre sonrisas.









La odisea para contraer matrimonio en Durango

El proceso que vivieron Luis Fernando y Héctor para conseguir el amparo y poder contraer matrimonio fue muy desgastante, tal y como lo narraron, iniciaron desde el pasado mes de febrero, "fueron un montón de papeles, se tardó más que nada porque la primera vez acudimos a una instancia, en ella lanzaron como que una convocatoria de que vamos a hacer varios amparos a parejas, creo que no tuvo el éxito que esperaban y a raíz de eso anduvimos desde febrero".

Luego de tres meses de espera decidieron ejercer presión, "comenzamos a ir con la persona que nos iba resolver el amparo y fue largo el proceso porque en sí nos traían con muchas vueltas, no que no se ha resuelto, que hay caminamos. Mensajes, llamadas, no contestaban, después a finales de julio, agosto, acudimos con la persona y decía que nos iban a hacer una cita en el Poder Judicial, nos dejaban esperando, si iban, no iban, nos cambiaban la hora, que ya se canceló."

Aseguran que por eso fue largo y muy desgastante, ya que no obtenían una respuesta clara, "vuelta aquí, allá, papel, que esto, lo otro, y final no nos resolvieron. Nos sentimos mal, llegamos a discutir uno con el otro, qué si era lo correcto, que si lo teníamos que hacer… lo normal, pero de repente te desanimas, después buscamos a Tadeo Campagne, ellos ya llevaban como 49 amparos y con ellos prácticamente en quince días, menos de tres semanas y con el licenciado Aranda, él se movió rápido, nos mantuvo informados y ahí fue otro panorama porque se vio más fácil y rápido”.

Se les presentaron muchas opciones pero, “teníamos que salir fuera del estado para poder gozar de derechos que como mexicanos tenemos, se puso a discusión, pero los derechos no se tienen que discutir, pero con el apoyo de ellos fue mucho más llevadero, nos mantuvieron informados, nos dieron los pros y contras de casarnos en otro estado, ellos nos explicaron que con el amparo vamos a tener ciertos beneficios, si era muy diferente. En retrospectiva a veces uno piensa que por tener una orientación diferente y moralmente a lo mejor incorrecto ante la mayoría de la sociedad y obvio que tiene que ser un proceso complejo y desgastante, que en su momento fue con nosotros así, por ese período de incertidumbre, que no sabíamos que hacer, a veces se nos iba el sueño, pasamos horas platicando de las decisiones que tenemos que tomar, decíamos si nos va a salir más caro, nos vamos a otro estado allá nos paseamos, pero también si lo hubiéramos hecho sin ayuda de Tadeo nos habría salido mucho más caro el proceso”.

Afirman que de haber sido así “iba a ser mucho más complejo, porque nuestra familia nos iba a acompañar y tener que trasladarlos a quienes pudieran ir, gracias a Dios lo hicimos aquí y salió bien, rápido y pudimos compartirlo con la gente que nos quiere, que abrió su mente y su corazón para estar con nosotros en este momento”.





















Finalmente la pareja señaló que el derecho al matrimonio no solo contempla cambiar el tener acceso a éste, sino que son muchas leyes y artículos que van consecutivos por el término de marido y mujer, hombre, mujer, esposo y esposa, "y al ser dos personas del mismo sexo pues íbamos a tener dificultad en cuanto al derecho de gozarlos", como tener una vivienda a nombre de ambos, derecho a formar una familia, a la seguridad social, "retumba mucho el nombre de familia, sobre todo por la controversia de las diferentes corrientes, doctrinas, que a lo mejor nosotros también tenemos en nuestras propias familias, pero tuvieron la apertura de corazón y mente y eso nos llevó a creer lo que es realmente la familia, pero sobre todo nos ayuda a proteger, el tener acceso a muchas otras garantías que vienen estipuladas”, concluyeron con una sonrisa en el rostro.