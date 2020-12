Luz Blanchet comparte una Nochebuena con estilo y diseño para reflexionar

Llegó la cena más importante del año donde los buenos deseos y la unión familiar llenarán los hogares con la mejor de las vibras. Pero en esta ocasión será una Nochebuena diferente y ahora la mesa lucirá con detalles que lleven un mensaje de reflexión para valorar la vida y a quienes están con nosotros.

Así lo comparte la experta en diseño de espacios y conductora Luz Blanchet, quien en exclusiva para El Sol de México, llevó a cabo un montaje especial en el que nos da ideas para ese momento único.

"Primero hay que pensar en que debemos usar nuestra creatividad en estos tiempos difíciles, podemos celebrar a distancia con nuestros familiares o nuestros abuelos conectados por zoom y así preparar la misma cena y degustarla al mismo tiempo, brindar con el mismo vino y estar en armonía con sana distancia. Pero hay que relajarnos y no perder la oportunidad de celebrar.

"Para ese momento armé una mesa pequeña para quienes se queden en casa, está pensada para cuatro personas. Yo recomiendo usar lo que tenemos. No necesitamos comprar la vajilla especial de Navidad, porque sólo la usas una vez al año y ya no la vuelves a ver. Recomiendo mezclar vajillas, unos platos con otros, no necesariamente tienen que ser iguales todos", sugiere Blanchet.

El uso de distintos materiales para romper con lo convencional es parte de esta propuesta. "Utilicé muchos elementos naturales como maderas, cerámica hecha a mano con formas irregulares, sobre una base oscura que en este caso es de mármol gris. La misma piedra contrasta increíble con las maderas y el dorado. Este es mi color favorito para estas fechas, es ideal", describe.

Los pequeños detalles

Las cosas más simples se convierten en las grandes aliadas sobre todo para enfatizar el diseño con buen gusto.

"Una cosa tan simple como un listón de terciopelo gris te puede dar muchas ideas, en este caso con sellos fui poniendo sobre éste, los nombres de cada uno de los invitados y lo coloqué en el plato, si no consigues los sellos los puedes poner con plumón indeleble, las orillas van cortadas a manera de triángulo. Es un detalle que da mucha textura al concepto". La experta recomienda usar los elementos que hay en casa como portarretratos con fotos de buenos momentos y hasta a algunos de estos podemos quitarles la foto y poner mensajes positivos de esperanza.

"Tiene que ser una mesa que te haga feliz y agradecido. La parte natural es muy importante en el arreglo, empleé ramas con hojas deshidratas y además puse piñas secas con pintura de nieve alrededor y algunas van dentro de dos capelos ubicados al centro, en sus agarraderas armé dos moños con los listones de terciopelo. Los listones representan el soltar, el dejar ir y liberarse de las preocupaciones".

Blanchet dice que "si vas a comprar algo que sea de buena calidad como estos cubiertos dorados mate de El Palacio de Hierro, son para todo el años y para toda ocasión".

Además, dice que el mantel ya no se estila tanto y esto ayuda a lucir en la mesa unos juegos de servilletas de tela que pueden ira acomodadas de manera original, ya sea en forma de un triángulo con la orilla metida de bajo del plato o con alguna forma especial . "Si tienes una mesa linda se vale dejarla al descubierto, también se usan los caminos de mesa o los individuales, si son cuatro personas, dos caminos de mesa paralelos cruzados que sirvan como individuales es buena idea". Para el resto de la decoración, "en los árboles navideños la onda retro es lo de hoy, y los colores neutros en aqua".

Es importante no olvidar las reglas básicas: "Se usa mezclar la copa de agua con textura diferente a las del vino, recordemos que la copa de vino blanco es la mediana y la grande de vino tinto. En la vajilla primero va el plato base, después el trinche para ensalada, y el bowl. Los cubiertos van de afuera para adentro en el orden en que se vayan a usar. Si hay postre, el tenedor o cuchara para éste, se coloca en la mesa en la parte superior de los platos".

Para el resto de la decoración de casa, Luz opina que para todo hay gustos pero lo mejor es usar la imaginación y cambiar.

"En los árboles navideños la onda retro es lo de hoy, y los clásicos verdes navideño y rojo se sustituyen por tonos aqua. Para todo hay gustos, en el caso de la mesa es un montaje neutro"

Y finalmente pide "celebrar la Navidad con responsabilidad, lo que más quieren nuestros seres queridos es que estemos bien".