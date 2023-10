Manzanitas de Canatlán

Canatlán, Dgo., (OEM). - ¡Que tal estimados lectores! es un gusto saludarles, por aquí estamos de nuevo con las notitas sociales más relevantes de esta semana y que con gusto les comparto.

La distinguida e histórica Escuela Normal Rural J. Gpe. Aguilera celebró su 97 aniversario, por lo que se realizó una ceremonia cívica en la que Alma Guadalupe Salazar, directora de la institución estuvo acompañada por importantes autoridades municipales y estatales, personal administrativo y docente, además de los alumnos para conmemorar tan importante fecha. ¡Muchas felicidades!.

Festejaron su aniversario de bodas el bello matrimonio formado por la linda señora Any de Santiago y el señor Francisco Ortega, por lo que celebraron con su familia tan importante motivo. ¡Muchas felicidades!.

Una cálida y especial felicitación para el licenciado Gera Castro, quien estuvo cumpliendo un año más de vida y esperamos se la haya pasado de lo mejor en esta fecha tan especial. ¡Feliz cumpleaños!.

El conocido profesor Juanito Sifuentes Rodríguez, recibió interminables felicitaciones y buenos deseos de parte de familiares y amigos con motivo de su cumpleaños. ¡Muchas felicidades!.

Muy entusiasta desempeña sus labores diarias la guapa Elida Contreras Celis, y por ahí en su área de trabajo se le puede observar siempre con un trato atento y amable.

Los integrantes del grupo de corredores de este municipio siguen muy activos con sus entrenamientos; ya que se preparan para las carreras próximas a realizarse dentro y fuera del estado.

En la Laguna de Santiaguillo se efectúo la segunda feria del Día Mundial de las aves migratorias, organizada por asociaciones civiles, socios locales, instituciones gubernamentales y académicas, en la cual se desarrollaron diversas actividades en las que estuvieron presentes importantes autoridades de los municipios de Canatlán, Nuevo Ideal, así como autoridades de las diferentes dependencias y áreas involucradas.

En el marco de la celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias, llevada a cabo en la Laguna de Santiaguillo, destacaron niños canatlenses en el concurso de pintura, quienes fueron premiados por su excelente trabajo. Los ganadores fueron Ingrid Melany Frías Contreras, alumna de quinto grado en la escuela primaria Niños Héroes; Ximena Guadalupe Reyes Rivas, alumna de cuarto grado en la escuela primaria Tierra y Libertad; y José Armando Navarrete Marín, alumno de segundo grado en la escuela primaria Tierra y Libertad. ¡Muchas felicidades a los ganadores!.

Importantes autoridades y personalidades asistentes al evento “Café Rosa” / Foto: cortesía |

Siguen los eventos para celebrar el mes rosa, por lo que se llevó a cabo el "Café Rosa” en el que se contó con la presencia de la presidenta del DIF Estatal y el que tuvo un gran número de asistentes por parte de la sociedad civil, sector salud, educativo y empresarial, donde disfrutaron de una amena plática y exquisito desayuno.

Les comparto la frase de la semana: “He aprendido que el valor no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo domina”.

Encuentra los acontecimientos del momento en esta tu sección preferida de los martes, puedes enviarnos tus saludos, felicitaciones, fotos o eventos sociales al celular 6771071891. ¡Hasta la próxima!.