Manzanitas de Canatlán

Canatlán, Dgo., (OEM). - ¡Hola estimados lectores! Me es grato saludarles una vez más por este medio, les presento los acontecimientos sociales más importantes de esta semana.

El guapo caballerito Carlos Alejandro Azcona Velázquez cumplió trece añitos, motivo por el que estuvo de los más consentido por parte de su familia, con infinidad de sorpresas y un exquisito pastel. ¡Feliz cumpleaños!

Relato de leyendas por el Contador Luis Alonso Martínez en evento de la Escuela de Educación Especial / Foto: Xuxy Ortiz / El Sol de Durango

Una cálida y especial felicitación para la guapa y joven Sra. Danna Karina Cruz Olguín, quien festejó su cumpleaños y sus seres queridos le expresaron un sinfín de buenos deseos en esta fecha tan importante. ¡Muchas felicidades!

Celebró su cumpleaños la estimada Sra. Doña Luz Díaz, y para la ocasión recibió felicitaciones al por mayor por parte de sus familiares, quienes no dudaron en hacerle pasar un maravilloso día y además disfrutaron un delicioso pastel. ¡Muchas felicidades!

El reconocido Contador Luis Alonso Martínez Barrios, participó con el relato de leyendas para alumnos y alumnas de la Escuela de Educación Especial en el evento organizado por esta Institución con motivo de la celebración del día de muertos y develación del Altar y en el que los asistentes escucharon con mucha atención y entusiasmo fascinantes narraciones.

La Escuela Secundaria General “Emiliano Zapata” de la comunidad de Santa Lucía celebró su XLVIII aniversario con un bonito desfile, ceremonia oficial, coronación de Reina y Rey y kermesse en la que hubo venta de diversidad de antojitos.

El Telebachillerato de la comunidad de Ricardo Flores Magón organizó Festival del Día de Muertos en el que participaron alumnos, docentes y padres de familia con la finalidad de seguir conservando las tradiciones y costumbres.

Hermosa pequeñita Narah Sofía y el guapo caballerito Leonardo participaron en festival de Día de Muertos en el Colegio González y Valencia / Foto: Xuxy Ortiz / El Sol de Durango

El Pbro. Martín Gómez Rodríguez, con motivo de los festejos de la Fiesta Patronal invita a participar en el certamen de composición literaria basada en la vida y obra de San Diego de Alcalá, para mayor información pueden acudir a la oficina o consultar las bases ya disponibles en redes sociales.

Como cada año este día 2 de noviembre los panteones se vistieron con infinidad de flores y colores de la tradición mexicana, para honrar la memoria de nuestros seres queridos que han dejado este plano terrenal; pero que aún siguen presentes en nuestros corazones por sus enseñanzas y momentos que compartimos a su lado.

Como ya es tradición el gobierno municipal realizó la exposición de altar del Día de Muertos en el lugar que ocupa el edificio de Presidencia Municipal en honor a las mujeres víctimas de feminicidio en el Estado.

Nuevamente se realizó la tradicional Noche de Leyendas en su edición número siete en el panteón municipal, en la que las participantes deleitaron al público asistente con la narración de leyendas y relatos de misterio y terror en medio de la oscuridad y el frío de la noche.

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Educación Municipal llevó a cabo concurso de Altares de muerto 2024 en el que participaron instituciones de nivel básico y medio superior de este municipio y las instituciones participantes realizaron su mayor esfuerzo en cada detalle que conlleva la elaboración de tan bella tradición. ¡Muchas felicidades a la Institución ganadora!

Guapa Lic. Belem Carolina Reyes García caracterizada de catrina / Foto: Xuxy Ortiz / El Sol de Durango

En la plaza Juárez dentro del marco del “Festival del Día de Muertos” se efectúo la pasarela de Catrinas y Catrines con la participación de jóvenes caracterizados con temática del día de muertos y donde se premió al primer, segundo y tercer lugar, además de entrega de reconocimiento a cada participante. ¡Muchas felicidades a los ganadores!

Que tengan una exitosa semana y me despido con esta frase: “Tu trabajo va a suponer gran parte de tu vida, y la única forma de estar plenamente satisfecho es creer que se trata de un gran trabajo. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando, no te conformes. Como sucede con todos los asuntos del corazón, cuando lo hayas encontrado te darás cuenta”.

