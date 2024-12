Manzanitas de Canatlán

Canatlán, Dgo., (OEM).- ¡Hola estimados lectores! Con gusto les saludo a través de este medio, y les presento los acontecimientos sociales más destacados de esta la semana.





Cumplió años la hermosa muñequita Alessandra Herrera Salazar, por lo que sus papás y hermanitos le consintieron en este día tan especial con infinidad de detalles y un exquisito pastel. ¡Feliz cumpleaños para la princesita!

El guapo caballerito, Alejandro Valenzuela Flores, quien cumplió 14 añitos, motivo por el que su familia le felicitó con divertidas sorpresas. ¡Muchas felicidades!

Una cálida y especial felicitación para el contador Luis Alonso Martínez Barrios, quien estuvo celebrando su cumpleaños y para la ocasión recibió un sinfín de felicitaciones y los mejores deseos por parte de sus familiares y amistades. ¡Muchas felicidades!

Este 8 de diciembre en el Colegio González y Valencia se efectuó la fiesta en honor a la Inmaculada Concepción, por lo que desde muy temprano comenzaron con las mañanitas, rosario, Santa Misa, para enseguida continuar con la kermés en la que hubo venta de diversos antojitos mexicanos, tómbola, kids zone, y no podía faltar el desfile de aniversario, Festival cultural y coronación de reyes, actividades a las que los feligreses asistieron con gran devoción.

Se realizó la fiesta patronal en honor a San Nicolás de Bari en la comunidad de Nicolás Bravo, con procesión y triduo de misas organizadas por los diversos grupos, y el día 6 de diciembre desde muy temprano iniciaron con las mañanitas, misa de primeras comuniones, comida y recepción de cabalgata, procesión con el Santísimo y se concluyó esta festividad con quema de pólvora.

Integrantes de la danza de la comunidad de Nicolás Bravo / Foto: Xuxy Ortiz / El Sol de Durango

La honorable escuela secundaria “General Mariano Balleza” celebró el sexagésimo séptimo aniversario de su fundación con ceremonia cívica, coronación de reina, desfile y muchas actividades más en la que participaron alumnos y docentes para conmemorar esta fecha tan histórica y representativa.

El Centro de Atención Múltiple Canatlán, organizó desfile por el Día Internacional de la Discapacidad en el que además de los docentes, alumnos y alumnas de la institución en mención se tuvo la participación de contingentes de otras escuelas quienes se sumaron a esta bonita actividad.

El Cbta #28 como cada año realizó su tradicional desfile navideño en el que participaron instituciones educativas, así como personal del Gobierno Municipal quienes acompañados de carros alegóricos alusivos a la época navideña llenaron de luz y color las principales calles de esta ciudad y los espectadores muy contentos disfrutaron este gran espectáculo.

Se realizó cabalgata en honor a San Nicolás de Bari en la comunidad de Nicolás Bravo / Foto: Xuxy Ortiz / El Sol de Durango

Al término del desfile navideño el Gobierno municipal llevó a cabo el tan esperado encendido navideño en la Plaza Juárez, donde se iluminó este lugar con un sinfín de luces y un hermoso nacimiento que quedará abierto al público en general para ser admirado en esta época decembrina.

Este sábado 7 de diciembre en la Plaza Juárez el Gobierno Municipal y DIF Municipal organizaron la posada navideña para niños y niñas en la que todos disfrutaron de divertido show, sorpresas y dulces.

Muy dinámica la Dirección del Bienestar Municipal realizando entrega de prendas invernales y cobijas a las personas más vulnerables de este municipio, si deseas sumarte a esta noble causa aún puedes participar en el Abrigatón 2024.

Hermosa decoración navideña del Edificio Municipal / Foto: Xuxy Ortiz / El Sol de Durango

Que tengan una exitosa semana y me despido con esta frase, cuando no se puede cambiar la dirección del viento, simplemente ajusta las velas... aprendamos a fluir con la vida y a aceptar lo que no podemos modificar.

