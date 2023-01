Miguel Ángel Sánchez Ibáñez presenta su libro “La gran aventura”

“Siempre me preocupo por contar temas como lo es la aventura, la ciencia ficción, la fantasía, magia, yo creo ya somos adultos pero todos llevamos un niño dentro y de algún modo nos identificamos con ese tipo de relatos”… Con gran emoción y un poco de humor se llevó a cabo la presentación del libro “La gran aventura”, de los cuentos de Miguelito, del autor Miguel Ángel Sánchez Ibáñez, evento que se desarrolló en el Museo “Francisco Villa”, a donde asistieron familiares, amigos y público en general, de este conocido autor.

Te puede interesar: Barack Obama comparte su lista de libros favoritos de 2022

“En el caso de este libro La gran aventura, todo inició en el 2013, en que tuvimos la oportunidad de hacer un viaje a Europa, el viaje fue excelente, no pasó nada, pasaron los años y en un momento dado alguien dijo que iba a rifar un avión, y dije, bueno vamos a recurrir a un avión para que hagamos nuestros viajes, y por ese motivo pues de ahí nace la idea de ir a Dubai y visitar algunos países que conocimos y eso me fue dando material para hacer una aventura en cada uno de estos lugares”, expresó el autor Sánchez Ibáñez.

Dentro de los invitados especiales estuvieron presentes el maestro Agustín Tamayo, miembro de Red de Escritores, así como Jessica Cobos Magallanes, en representación de la maestra María Esther Díaz Zamora, escritora, y Luis Niebla Vázquez, ilustrador.

El autor Miguel Ángel, agregó “desde que mis hijas estaban chicas empecé a contarles cuentos que yo mismo iba creando, porque no quise recurrir a los cuentos tradicionales y me di cuenta que les empezó a interesar estos tipos de cuentos, que estaban basados en animalitos de campo en donde pues por lo general tenían un final feliz, en donde había gratitud, las virtudes que pueden existir, yo lo hacía para que mis hijas tuvieran esos principios”, explicó.

Local Mariela de la Peña y el arte de ilustrar historias

Además el autor compartió que cuando llegaron los nietos, Leonardo fue el primero, empezó a decir que le contara un cuento, “y empecé a crear cuentos mientras iba manejando para llevarlo a la escuela una historia de vampiros, y todo iba surgiendo de la nada, y me decía, abuelo cuando vengas por mi le sigues al cuento o si estamos en la casa a la hora de dormir vas a seguir y me dices ¿qué fue lo que pasó? Después Alonso se empezó a integrar en la historia, y fue como yo fui formulando historias que me di cuenta que empecé a tener cierta facilidad para relatarlas, entonces dije un día, “si estoy contando historias y no las escribo, pues se me van olvidar, entonces empecé a escribirlas”, afirmó.

Y que es lo que sigue para Sánchez Ibáñez, señala “ya tengo material para crear el segundo volumen de lo que es este primer libro, no va a ser muy parecido, pero sí tiende a ser aventuras en diferentes partes el mundo e inclusive aquí en Durango, también me estoy involucrando un poquito en lo que es la poesía porque siempre me gusta ponerle algunas frases, un renglón dedicárselo a algo poético”, comentó.

Miguel Ángel Sánchez Ibáñez presenta su libro “La gran aventura” / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

El libro narra la aventura de dos afortunados ganadores en una rifa de un viaje sorpresa, los hermanos Leonardo y Alonso; “aplaudo los esfuerzos de escribir a niños 12 capítulos de Durango a Dubai, donde existen humanoides, es un viaje tanto futurista, donde conocen a la reina de Inglaterra, también van a París, y de paseo a la bella ciudad, luego a Praga, los ocho familiares se integran y van a Barcelona donde cantan 'O Sole Mío', disfrutan de la pintura de Leonardo Da Vinci, Monna Lisa, una fantasiosa novela infantil”, dedujo Díaz Zamora.

Este es un libro que disfrutará toda la familia, no te lo puedes perder.