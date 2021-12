Conoce la historia detrás del perfume más icónico del mundo

Hace un siglo la diseñadora francesa Gabrielle Chanel, mejor conocida como Coco Chanel, puso de cabeza a la industria de las fragancias, convirtiéndose en la primer modista de alta costura en crear un perfume.

Ella era elegante, decidida, amante de la moda y muy visionaria, elementos que quiso transmitir no sólo con diseños de ropa, sino en aromas, ya que su intención era liberar la feminidad de sus limitaciones olfativas de la misma manera en que confeccionó sus creaciones para liberar mentes y dar origen a un nuevo estilo.

El Chanel No.5 nació en 1921, -exactamente 100 años-, fue diseñado junto al perfumista Ernest Beaux y es el resultado de una particular combinación de ingredientes naturales con aldehídos, que son una especie de moléculas sintéticas que en esa época era algo novedoso, y juntos exaltan las notas de salida como flor de naranjo amargo, jazmín, rosa, madera de sándalo, vainilla y vetiver, entre otras.

Se nombra No. 5 porque fue la quinta prueba la que cautivo a ambos creativos, desde entonces, lo que parecía sólo un experimento, hoy es una fragancia icónica que ha cambiado para siempre la historia de la perfumería en el mundo.

Durante esta era, las fragancias en el mercado generalmente limitaban a las mujeres al aroma de una sola flor, como el lirio de los valles, la violeta o el jazmín. Es por que el perfume rompe con las tradiciones de su tiempo y es un reflejo de la personalidad de Gabrielle Chanel.

Para que el líquido aromático fuera aún más atesorado, su empaque era clave. Por eso al mismo tiempo de que estaban fabricando la fórmula, se bocetearon algunos diseños del frasco, eligiendo uno con líneas minimalistas, sellado a mano mediante la técnica del baudruchage, que consiste en depositar a mano un poco de cera en el cuello del frasco que ayuda a preservar el liquido por más tiempo y coronado por un tapón tallado en forma de diamante.

En 1921, la botella fue hecha con vidrio fino, y tres años después se rediseñó con bordes biselados para reforzar algunos ángulos. Pero fue hasta 1970 en que se le dio la identidad que hoy en día conocemos, con la tipografía icónica de la casa. Actualmente el envase es más pequeño y el diseño de etiqueta se retocó.

Se convierte en un fenómeno mundial

Además de que fue el primer perfume que se anunció en televisión, ha sido la fuente de inspiración de grandes personajes influyentes, como el legendario Andy Warhol que lo serigrafió como un icono del arte pop o de, Ridley Scott, Jean Paul Goude, entre otros.

También en la vida de Marilyn Monroe influyó este perfume ya que confesó en una entrevista para la revista Life en 1952 que ella dormía solamente con unas gotas de la famosa fragancia en la cama. "La gente me pregunta si duermo con pijama y yo respondo: Chanel No. 5, no diré que desnuda, pero es la verdad”.

Entre sus musas alrededor del mundo destacan Nicole Kidman, Catherine Deneuve y Marion Cotillard.

El arte de perfumarse

“Perfúmese: en todos los lugares donde podría ser besada” aconsejaba Gabrielle Chanel. “Cuello, muñeca, escote, pliegue del codo. Aplique una gota en los puntos más íntimos del cuerpo, ahí donde vibran los latidos del corazón”, se puede leer en la descripción del producto en la página web.

Celebraciones de aniversario

Al ser un icono mundial y con motivo de la celebración de los 100 años de su creación se han realizado algunas actividades conmemorativas en diferentes partes del mundo, la más reciente fue en la ciudad de Miami.

La artista británica Es Devlin creó en medio de un bosque ficticio con más de mil plantas naturales y un laberinto escultórico que se asemeja al logotipo de Chanel.

Five Echoes, es una experiencia multisensorial de luz, color y sonido en mitad del Design District, como se conoce el barrio donde se concentran las marcas de lujo en Miami y donde el 2 de diciembre la firma creada por Coco Chanel abrirá su nueva tienda en esta ciudad.

Devlin se inspiró para esta obra totalmente reciclable en los bosques que rodean la Abadía de Aubazine, en donde la célebre diseñadora francesa vivió desde los 12 a los 18 años.

El recorrido se hace acompañado por una banda sonora con los ruidos de un bosque real, música y el recitado en francés de palabras y poemas.