Tuve que salir corriendo: Kate Moss revela la mala experiencia que tuvo al iniciar su carrera

Este domingo la famosa modelo británica Kate Moss, dio a conocer una experiencia traumática que sufrió cuando comenzaba a trabajar en el mundo de la moda a los quince años. Moss cuenta que con esto pudo descubrir los peligros del mundo de la moda y le ayudó a distinguir de quién debía desconfiar, dijo durante una entrevista en el programa Desert Island Discs de BBC Radio.

Moss explicó que en una sesión de posado de ropa interior un fotógrafo le conminó a quitarse el sujetador, ante lo que ella salió corriendo.

"Tenía como quince años y él me dijo: 'Quítate la parte de arriba. Lo hice, entonces era muy tímida con mi cuerpo, y él me dijo que me quitase el sujetador. Pude sentir que ahí algo no estaba bien, así que cogí mis cosas y salí corriendo", explicó

La experiencia "afiló" su instinto y le hizo ser capaz de detectar "a alguien malo desde lejos".

Moss había comenzado a trabajar como modelo a los 14 años, en 1988, tras ser descubierta por la agencia Storm.

También recordó otra mala experiencia posando con ropa interior para Calvin Klein junto al actor Mark Wahlberg en 1992, para lo que tuvo que consumir ansiolíticos antes de la sesión.

Para Moss, posar en "topless" le hizo sentirse "cosificada" y al mismo tiempo "vulnerable".

¿Quién es Kate Moss?

Según el medio BBC, Kate Moss fue descubierta como modelo en 1988 a los 14 años en el aeropuerto JFK, Nueva York, mientras regresaba con su familia de un viaje a las Bahamas, en el Caribe.

Fue en los 90 cuando comenzó a modelar para marcas como Versace y Calvin Klein, sin embargo, su fama fue acompañada de escándalos amorosos, y el abuso de drogas y alcohol.

Durante esa década, la modelo se volvió el foco de atención por su relación con Johnny Depp; su relación duró de 1984 a 1998, y uno de los regalos más sobresalientes fue un BMW de 100 mil dólares que le regaló Depp a Moss al salir de rehabilitación.

Entre otras parejas famosas que se le conocido ha sido Billy Zane, conocido por su papel de antagonista en Titanic; Bobby Gillespie, líder del Primal Scream; Jefferson Hack, fundador y editor de la revista Dazed/Confused y con quien tuvo a su única hija Lila Graze; el agente 007, Daniel Craig; Peter Doherty, vocalista de The Babyshambles, y Jamie Hince, guitarrista de The Kills.

Kate Moss ha desfilado en la Semana de la Moda en París, y trabajado para diseñadores de talla mundial como John Galliano, Alexander McQueen, Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier.

También apreció en un capítulo especial de la serie Blackkader, apareció en un musical de The White Stripes y en la actualidad aparece en las portadas de Vogue y W, y es la figura principal de Mango.

