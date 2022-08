Alejandro Larreta Burciaga es el nombre del joven duranguense que actualmente ostenta el título de Mr. Imperio Men’s México y se encuentra en proceso de preparación para su participación en el concurso internacional a celebrarse en Bolivia en diciembre y que se llama Rey Dorado Universo en la categoría Top Model.

En una charla con él le cuestionamos acerca de la nueva ola de contagios que se ha dado por Covid-19 con su nueva variante y dijo que “es que esta última variante es realmente alarmante, pues a lo que se observa es muy silenciosa, igualmente de peligrosa e inclusive mortal para algunos sistemas inmunológicos, en nuestro estado parece que volvió a dispararse el contagio de una manera muy fuerte, y no sabemos que nos depare este virus después de tantas festividades que se han realizado y que mucha gente ha concurrido en vacaciones y en las fiestas de la ciudad”.

Su incursión en el mundo de los certámenes de belleza masculinos se dio gracias a una invitación que recibió de parte del director de la firma Eddy Vázquez, “fue todo muy rápido, tomé clases de pasarela y me preparé en cultura general; era algo muy emocionante pero al mismo tiempo sentía nervios al representar a mi estado a nivel nacional, y con un compromiso muy fuerte pues Durango tenía ya el título nacional con el participante anterior y que había ganado de igual manera el internacional, es por ello que mi compromiso tenía que ser muy fuerte y lleno de responsabilidad y una actitud ganadora, entonces llego el día del certamen y gracias a Dios lo gané, obteniendo el título de Mr. Imperio Men`s México”.

Mr. Imperio Men´s México: Duranguense se prepara para el certamen internacional / Foto: cortesía | Mr. Imperio

Indudablemente que su vida cambió “pues a través de las clases de pasarela que he tenido, me han ayudado a reforzar la seguridad en mí mismo, así como llevar una vida más saludable en cuestiones físicas y emocionales en el transcurso de mi preparación, retomar más el hábito de la lectura para lograr obtener más acervo general y crecer como ser humano ahora con una visión de éxito”.

Alejandro cuenta con el apoyo incondicional de su familia, la cual se encuentra integrada por sus padres Marco Antonio Larreta Espinoza y Verónica Burciaga Ramírez, así como de sus hermanos Selene Larreta Burciaga y su hermano menor Salvador Larreta Burciaga.

Él estuvo estudiando la carrera de medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad Juárez del Estado de Durango, la cual pretende continuar, por ahora está enfocado en su negocio de barbería que recién emprendió.

Disfruta mucho ir al cine, le encantan las películas de suspenso y de terror, le gusta ir al gym, su comida favorita son las costillitas asadas y el chorizo argentino y su color favorito es el negro. “Me gusta cuidar mi imagen personal ante los demás, no me agradan los problemas, tengo un pequeño círculo social, soy hogareño, no salgo cada fin de semana a bailar, no consumo bebidas alcohólicas, y me gustan muchos las series de temas trascendentales y de suspenso”.

Mr. Imperio Men´s México: Duranguense se prepara para el certamen internacional / Foto: cortesía | Mr. Imperio

A él le gustaría que los jóvenes venzan sus miedos y rompan sus barreras mentales “para que trabajen y/o estudien lo que les apasiona y puedan desarrollarse plenamente y con éxito en sus vidas profesionales y personales, la juventud debe de seguir practicando sus valores inculcados por sus padres y ser agradecidos”.

Por último dijo que “quiero agradecer a la sociedad duranguense por todo el apoyo que me han brindado desde que era Mister Imperio Durango hasta lograr el título nacional. Y quiero decirles que somos afortunados por vivir en un estado hermoso con cultura y con tradiciones, deseo siempre sean asertivos en su vida para que logren todas sus metas y no hay que olvidar que hay que dar tiempo de calidad, sobre todo en estos tiempos”, concluyó.