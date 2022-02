Nabila Villanueva lista para ir a la India

Ella es estudiante de preparatoria del primer grado en Reynosa, Tamaulipas y su trayectoria en los certámenes de belleza inicia siendo Reina municipal de su ciudad, posterior a ello fue electa para representar a su estado en la final nacional donde se enfrentó a más de 28 participantes en donde se alzó como ganadora con el Riviera Maya, lo que le dio la oportunidad de ser la representante oficial de nuestro país en el concurso internacional que se realizará del 20 al 27 de Febrero próximos.

“sin duda de una manera totalmente distinta a como era mi vida de forma más cotidiana, aunque desde niña estoy acostumbrada a los escenarios pues canto desde muy pequeña, es otro tipo de plataforma en la que sin duda me ha dado la oportunidad de conocer muchos rincones de México, así mismo he obtenido mucha más seguridad en muchos aspectos”.

Dijo también que “a través de este mismo proyecto con los reinados de belleza, desarrollé mi propia línea de joyería a la que denominé Nabila Collection, que consiste en aretes dramáticos para reinas de belleza y toda mujer que le guste lucir un accesorio espectacular y ser el centro de todas las atenciones. A la par también realizo presentaciones musicales como cantante de regional mexicano (mariachi). Y continúo con mis estudios de preparatoria”.

Durante sus ratos libres “me encanta disfrutar una buena película, en particular “Yo Antes de ti” porque tiene una trama muy dulce donde se muestra cuan grande es el amor hacia una persona, y que el amor en su escancia verdadera, puro y real si existe. También me gusta disfrutar de un buen platillo de “Camarones al Chef” ó “Sushi” aunque no puedo comer mucho porque los mariscos en exceso me provocan alergia. El color favorito sin duda es el rojo, representativo de nuestro país”.

Para Nabila la imagen pública en nuestro diario vivir es fundamental, “es importante sobre todo si sabes combinarla con tu vida privada, y cuando tienes una vida saludable basada en los principios no hay nada de qué preocuparse”.

Villanueva se reporta lista para ir a India / Cortesía | Miss Teen Internacional México

Muy joven pero triunfadora y dice que a quienes deseen obtener el éxito a través de sus carreras o al desempeñar un trabajo les sugeriría “que pongan su mayor esfuerzo, no hay éxito sin trabajo duro y constante, sea el trabajo que tengas siempre hazlo con amor, y con muchas ganas de que se vea tu esencia reflejada en el, la felicidad radica en hacer lo que te gusta en cada cosa que realices o en cada etapa de tu vida”.

Aquí agregaría que “mi mensaje es principalmente a valorar cada momento y cada instante de nuestras vida, nunca se está demasiado arriba para confiarse, ni demasiado abajo para ponerse triste, debemos tener animo y ganas de salir adelante si es que queremos conseguir las cosas y sobre todo ser tu mismo”.

Para finalizar sobre la situación que se vive actualmente por el Covid-19, dijo que “creo que la pandemia del Covid, nos ha cambiado la forma de ver la vida, en lo particular me enseñó a valorar más el tiempo con mis seres queridos, a disfrutar cada instante como si fuera el último. Tantas personas perdieron seres queridos, creo que son de las cosas que más me dolieron, ver personas preocupadas por la salud de los suyos. En la parte ambiental creo que le hizo un bien al planeta el dejar de contaminar tanto. Sin duda el mundo ya no será igual”.