Índigo Model Management, es una agencia de modelos de nueva creación que busca dar a conocer al talento local en el mundo de la moda y la belleza y las pasarelas nacionales e internacionales y en días pasados llevó a cabo el lanzamiento de su firma a través de un fashion host realizado en conocido café del Centro Histórico de Durango.

Nace agencia Índigo Model Management/ Foto: Leon Alvarado | El Sol de Durango

El director general y creador de este interesante proyecto es el makeup artista Alonso Torrecillas, quien dijo durante el evento que “creemos que en Durango existe gente talentosa y necesitamos impulsarlas a que el mundo las conozca, y no sólo hablamos de modelos sino también de artistas del maquillaje, fotografía y diseñadores y más, quienes en su constante lucha buscan mostrar su talento. Creemos que en conjunto podemos lograr grades cosas en el mundo de la moda”.

Alonso Torrecillas tiene once años dedicado al makeup y se enfoca en el maquillaje editorial para pasarelas, televisión y fotografía. Él dijo también durante la agradable tarde que se cuenta con el talento de Ángel Romeor, director creativo de la firma y fotógrafo.

Durante la celebración de este evento se contó con la presencia de sus talentos Índigo New Face 2022, entre los que se encuentran Idaly Ayala, Nicole Christeinicke, Aneliz Díaz, San Burciaga, Andrea Ávila, Sara Abdo, Kevin Arceo, Carlos Meraz, André Segovia y Jesús Villalobos.

A esta celebración se dieron cita también importantes personalidades del mundo social y de la moda en Durango, mismo que tuvo lugar en las instalaciones del Café Barrio Independiente y entre ellos destacó la presencia de Dani Salaises, Fernanda Barboza, integrantes del Grupo Celestial y representantes de Café Barrio Independiente.

Las personas interesadas en contactar a Alonso Torrecillas pueden hacerlo al teléfono celular 618-266-80-76 o en las páginas de Facebook e Instagram.

Para quienes tienen el sueño de formar parte de una agencia de modelos, pero no saben cómo funcionan las agencias de modelos, hay que recalcarles que para que el sueño no se vuelva en pesadilla hay que considerar que una agencia de modelos es como una oficina de ventas, en la que el staff es el encargado de vender las mejores fotos, y cada vez que eso pase, se recibe una comisión. Una agencia de modelos trabaja para conseguir trabajos. Las mejores agencias de modelos no representan a alguien que ellos creen que no tiene un aspecto lo suficientemente distintivo o presencia en frente de la cámara, porque la única forma en que la agencia gane dinero es consiguiéndoles trabajo a sus modelos.