Nallely Sánchez y Jaime Zaragoza, realizaron formal petición de mano

“Estoy segura de que si las almas gemelas existen, yo tuve la fortuna de encontrar la mía”… Nallely Susana Sánchez Valenzuela y Jaime Vicente Zaragoza Aguilar, se conocieron el mes de noviembre de 2018, por cuestiones laborales, y a pesar de que al poco tiempo él cambió de trabajo por razones personales, siempre mantuvieron una relación muy bonita y estrecha.

Con el paso del tiempo se hicieron muy buenos amigos, y a pesar de que vivieron en ciudades diferentes algunos acontecimientos en sus vidas personales, hicieron que estuvieran más cerca el uno del otro.

En el mes de septiembre de 2019, Nallely y Jaime decidieron iniciar una relación de noviazgo, que hasta el día de hoy ha estado llena de sorpresas increíbles y momentos maravillosos.

Al poco tiempo de hacerse novios, Nallely fue aceptada en un programa de voluntarios, en Londres, Inglaterra. En enero del año pasado 2020, se mudó a Londres, sin saber que el mejor día de mi vida estaba por llegar…

Luego en el mes de marzo, Jaime fue a visitar a Nallely, y juntos emprendieron un viaje por Europa, en donde celebraron el cumpleaños de la futura novia. Uno de los destinos fue París, y fue justo ahí en esa hermosa ciudad, donde Nallely y Jaime se comprometieron, contó la novia: “Recuerdo que estaba haciendo muchísimo frío y estábamos sentados en el jardín que está frente a la Torre Eiffel, era nuestro último día en París, porque justo esa noche salíamos hacia Ámsterdam. Habíamos recorrido gran parte de la ciudad ese día, y queríamos pasar las últimas horas frente a la Torre. Justo antes de irnos Jaime me abrazó y me dijo muchas cosas que hasta el día de hoy me llenan de emoción y felicidad, se arrodilló, sacó una flor del bolsillo de su abrigo, la abrió, y con la sonrisa más grande y más linda del mundo me preguntó: “¿Te quieres casar conmigo?”, no dudé un segundo en decirle que ¡Sí!, con lágrimas en los ojos y una felicidad que no me cabía en el pecho” -dijo-; luego se abrazaron y disfrutaron de ese momento único e irrepetible en sus vidas.

“Al concluir mi año de voluntariado en Londres, regresé a México, y fue entonces que Jaime y yo decidimos formalizar nuestro compromiso, este pasado 29 de enero de este año en curso”, comentó Nallely.

Jaime se dio cita en la residencia de Nallely, y ahí frente a su familia, realizó la formal petición de mano, fijando la fecha de la boda para el 29 de octubre de este año 2021.

Luego celebraron todos juntos este grato acontecimiento dentro de una agradable velada, donde se ofreció una exquisita cena.

Entre los presentes estuvieron, Patricia Valenzuela Mora, mamá de la novia, así como Manuel Sánchez (hermano de la novia), además de Emilia Valenzuela, Xiomara Jiménez, Monse Valenzuela y Mary Rocha, quienes brindaron por el futuro que les espera como marido y mujer, a los futuros desposados.

Los novios agradecieron profundamente a sus queridos familiares que los acompañaron en ese día tan especial para ellos.