Nueva Ingeniero Industrial, Pamela Estrella

Tu carrera profesional no ha sido nada fácil, has tenido que hacer muchos sacrificios, pero hoy en día son recompensados y puedes tener la satisfacción de haber dado tu mejor esfuerzo para obtener lo que siempre has querido… Se tituló como nueva Ingeniero Industrial, la guapa joven Pamela Estrella Bermúdez Campos, quien presentó excelente exposición en una de las Salas de Titulación del prestigiado Instituto Tecnológico de Durango (I.T.D.).

La nueva profesionista estuvo rodeada de sus familiares más cercanos, al momento que la aprobaron por unanimidad, los sinodales de ese día, quienes la felicitaron por su amplia y comprendida ponencia, donde se hizo acreedora del preciado documento.

Asimismo felicitando a la nueva Ingeniero Industrial, estuvieron presentes sus orgullosísimos padres, licenciado Gerardo Bermúdez Haro y la licenciada Georgina Estrella Campos Alvarado, quienes felicitaron ampliamente a su linda hija, por haber alcanzado este gran logro en su vida profesional y personal.

Finalmente Pamela, recibió una bonita recepción en su propia residencia, ahí se ofreció una exquisita comida de la cual degustaron únicamente su familia más cercana, ya que hay que guardar las medidas sanitarias aún con esta pandemia que nos aqueja.

La nueva profesionista ese día recibió múltiples felicitaciones y obsequios, por parte de su adorada familia y muchos amigos, quienes le desearon el mayor de los éxitos, ahora en esta nueva faceta de su vida, además también recibió un lindo globo grabado y hermosas flores. Enhorabuena.

Pamela, actualmente radica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para seguir con la profesionalización de lo que conlleva esta exigente carrera.

Feliz Pamela Estrella Bermudez Campos, al obtener su título profesional del ITD / Foto: Cortesía | Familia Bermúdez

Cabe mencionar que debido a esta condición aún del presente virus, Pamela, ha estado recibiendo video llamadas por las diferentes plataformas digitales, así como mensajes de WhatsApp, felicitándola por estudiar y siempre seguir adelante, ahora tiene la oportunidad de descubrir el mundo y cambiarlo para hacerlo un lugar mejor.

¡Muchas felicidades Pamela! Que sigan los éxitos en tu vida personal y profesional. Enhorabuena.

Sigue siendo positiva, te servirá para que puedas enfrentar nuevos retos en tu vida.