Panorama Social

UN BELLO día, 15 de noviembre, el Señor me envió un regalo muy hermoso, el nacimiento de mi hija Cariza, a quien desde aquí envío todas mis bendiciones y buenas vibras hasta Italia, donde radica hace muchos años, te amo hija, me has dado un hermoso nieto y muchas satisfacciones de tus grandes logros por el Viejo Mundo. La Virgen de Guadalupe, nuestra morenita, te cubra con su manto de estrellas. ¡Feliz cumpleaños!

MIS FELICITACIONES a todas las María Eugenias en su día: María Eugenia Blanco, Maruja PG de Fernández de Castro, María Eugenia Narro de Martínez, María Eugenia de Silva, María Eugenia Peyro, Maru Losoya, Maru Torres, entre muchísimas más que omitimos por falta de espacio.

UNA DE NUESTRAS elegantes damas de sociedad que se distinguen por su buen gusto en el vestir es Silvia Curiel de Alanís.

MIS FELICITACIONES a mi buena, luchona y guerrera amiga Rosita Meléndez, quien en días pasados festejó un año más de vida y desde luego las felicitaciones y muestras de cariño no se hicieron esperar, una vuelta al sol amiga.

DULCE DESPERTAR de la guapa señora Laurencia Soto de López Yáñez con romántica serenata que le llevó su esposo Paco López Yáñez para recordarle su cumpleaños.

EL LICENCIADO ADÁN Soria y su Gaby Bonilla celebraron en la intimidad de su hogar un aniversario más de feliz matrimonio acompañados de sus dos princesitas.

EL PASADO JUEVES recibió muestras de cariño en su descuentaños la guapa Belinda Elizondo de Dávila, por su parte su esposo el ingeniero Ramón Dávila le envío un gran ramo de flores del amor.

POR SU PARTE TAMBIÉN Ivonne Jacobo estuvo muy festejada por su familia en su cumpleaños con una merienda en casa.

COMO PAVORREALES están Óscar Bujaidar y su bella Mary Fer Elizondo, ya que su hijo Óscar les sorprendió con el Premio a la Excelencia de la Universidad Anáhuac allá en la Ciudad de México en su carrera de Licenciado en Negocios Internacionales.

LULY SOLANO PREPARÓ rico caldillo durangueño para festejar en familia el cumpleaños de su esposo el ingeniero Ernesto Sánchez y lo acompañaron sus hijos, nueras y nietos que le llenaron de ternura.

Y AHORA LA SÚPER dúper de las tres "A" (amable, agradable y archiguapa) es Fernanda Reyes Rocha que cada día está más bonita.

ES TODO POR HOY, CHAO.

Si Dios quiere nos vemos la próxima semana.