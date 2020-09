Pato Nevárez y la danza de la resiliencia

El empresario, coreógrafo y conductor de televisión habla para “El Sol”

“Pues es bien conocido, que en esta temporada de pandemia desafortunadamente todos los estudios de danza, gimnasios, centros deportivos etc., tuvieron que cerrar sus puertas. Algunos de ellos de manera permanente y otros más buscaron la forma de reinventarse y lograr ofrecer el servicio en línea; aunque no fue lo mismo”.

Lo anterior fue expuesto por el famoso Pato Nevárez, director y fundador de la Academia Making Cheer and Dance Center en el estado de Durango. "Con más de 9 años de trayectoria nuestra academia y que ha pisado escenarios locales, estatales y nacionales dejando el nombre de Durango en alto", además de empresario es conductor de televisión y certámenes de belleza, en donde además ha incursionado como coreógrafo oficial.

“Nunca llegaríamos a pensar que un simple beso y abrazo seria lo que nos separaría” que nuestras clases tuvieran que dar un giro de 180° y que volveríamos a saludar a nuestros alumnos por medio de una cámara en una plataforma en la web”.

Foto: Cortesía | Pato Nevárez

Agregó nuestro entrevistado de hoy que “llego un gran cambio a nuestras vidas, en el cual muchas de las cosas que cotidianamente hacíamos serían poco probables poder hacer de nuevo, pero…. ¿Dónde queda la danza? ¿Dónde quedan los sentimientos de cada ensayo y cada coreografía? ¿A dónde se va el esfuerzo de cada alumno y padre de familia por apoyar los sueños de sus hijos? ¿Cuál fue la última coreografía que bailarás?. Estas fueron muchas de las preguntas que detonaron en mi mente, en la mente de todo mi equipo de maestros y en la mente de todos y cada uno de nuestros alumnos. Sin saber cuál era la fecha de regreso.

"Lo único que se sabía es que le número de contagios avanzaría día a día”.

“Es aquí a donde llega la palabra resiliencia, y nos da un gran mensaje. Nos enseña a ver y comprender el porqué de las cosas y el buscar nuevas alternativas para seguir creando, emprendiendo e innovando. Una gran palabra que nos marca un inicio de algo nuevo a lo cual no se le ve un fin; Una palabra que empodera cada nueva acción que hacemos para lograr los mejores resultados, en fin una palabra que nos ayuda a adaptarnos levemente con resultados positivos frente a situaciones adversas. Es asi que este COVID-19 nos regala esta pieza, la danza de la resiliencia”.

El joven empresario duranguense, que lucha día a día en lograr hacer realidad sus sueños. Sin dejar que los obstáculos se interpongan para lograr cosas nuevas. La danza y la conducción de TV, así como la locución en radio, la docencia universitaria, el emprender nuevos negocios. Le ha dado la oportunidad de concretar grandes proyectos y a la par conocer grandes personas”.

“Es importante reconocer que dentro de todos estos planes y proyectos existe una base y un gran faculty que me apoya en todas mis ideas y decisiones que por más locas que sean, siempre están al pie del cañon dándolo todo. Quiero aprovechar el espacio y darles las gracias a todos y cada uno de ellos entre administrativos, maestros, personal de contabilidad, de limpieza, mis encargados de taller y diseños, mi gran costurera, mi equipo de respaldo de imagen, ingenieros, herreros, diseñadores etc. Toda esta gran gente que diariamente lucha por hacer la diferencia y concretar nuevos planes para nuestro estado. Y principalmente agradecer a mi familia que son la base de todas las cosas, mi mamá Laura Elena, mi papá Joel Enrique; ya que gracias a ellos me enseñaron el verdadero significado de hacer las cosas con amor, respeto y dedicación. A mi hermano Joel que siempre me saca de apuros y que siempre está para escucharme y reírse de mis anécdotas”.

Foto: Cortesía | Pato Nevárez

Pato Nevárez estudió la maestría en Educación Aplicada en Tecnologías de la Información, además de una licenciatura en Mercadotecnia con especialidad en Publicidad.

“Constantemente me actualizo en varios cursos y diplomados con tema educativo y de mercadotecnia. Mi amor por la danza me llevo a descubrir mi capacidad para dirigir lo que hoy es conocido como Making Center, la academia de danza y porra más grande del estado de Durango, de ella han salido varios talentos y han iniciado con sus propios proyectos personales”.

Su signo zodiacal es Aries y su color favorito es el rojo, “me gusta rodearme de personas que me sumen y que me enseñen a mejorarme día a día. Me gusta apoyar y ayudar a las personas a poder cumplir sus sueños. Algún día y no muy lejano con mi experiencia y capacidad, quiero representar la voz de muchas personas, quiero lograr estar al frente y encabezar algún proyecto político para lograr un gran cambio que necesita nuestra sociedad. Empatizar con la gente y escuchar que es necesario para nuestro estado, ser la guía y portavoz de ellos me llenaría de manera personal. Mi frase que me gusta es “Todo lo que deseas está detrás del miedo”

Concretó que “no dudes de las capacidades que tienes y de lo que puedes lograr, la vida te preparará para llegar a ese gran destino en el cual tu vida se potenciará. Solo recuerda ser honesto a tus Sentimientos, valores y aptitudes. Es tiempo de vivir responsablemente, de actuar y lograr cosas grandes y nuevas, es tiempo de reinventarnos y de luchar por esos planes y deseos que tanto te dan vueltas en tu cabeza. Rodéate de las personas adecuadas que te hagan impulsar ese gran vuelo para lograr la gran gloria. Sé libre, sé responsable, sé trabajador, sé honesto, sé feliz y sobre todo… Nunca dejes de soñar y bailar”.