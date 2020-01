Pescaditos de nuez

SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- Hola hola, qué tal, nos encontramos en una etapa de cerrar ciclos “suelta lo que pesa, ama lo que tienes y agradece lo que llega”.- En este año que inicia debemos no por orgullo, ni por incapacidad, ni por soberbia, sino porque simplemente aquello ya no encaja en tu vida. Cierra la puerta, cambia el disco, limpia la casa, sacude el polvo, deja de ser quien eras y transfórmate en quien realmente eres. Tomemos en cuenta que el pasado está muerto y el futuro se tarda en llegar, siempre lo importante es el AQUÍ Y EL AHORA, toda la vida en una sola respiración, inspiras vives, espiras mueres, y así nuevamente inspiras vives, espiras mueres y eternamente así sigue la vida de ti depende lograr tus sueños.

LAS DESPEDIDAS SON TRISTES, porque no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, y ya se terminaron las vacaciones, así que empiezan las despedidas de nuestros paisanos que se regresan a sus lugares de residencia, y de todos los que por una razón u otra tiene que retornar a sus lugares y a sus actividades en diferentes lugares. Buen viaje.

EN FAMILIA, EN EL TRABAJO, en la escuela, o bien en algún grupo de amistades, Hoy disfrutaremos de la deliciosa ROSCA DE REYES, la cual significa la corona de los Reyes Magos. Y la persona que tiene la fortuna de encontrar al niñito se llena de bendiciones, pero además debe organizar una reunión y compartir los tamales como festejo el día 2 de febrero. Feliz Día de Reyes.

MIL FELICITACIONES ENVIAMOS a las enfermeras que festejan su día y en agradecimiento por su loable labor y en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación les enviamos un abrazo y felicitaciones a todas y cada una de ellas.

CELEBRANDO SU SEGUNDO aniversario de matrimonio Diana Martínez y Jesús Reyes y lo están celebrando en la intimidad de su hogar.

LA LLEGADA DE UN HERMOSO bebé iluminó de alegría el hogar de Yasmín Gómez y su esposo que están felices por tan hermoso regalo.

XVII Años de de vida para la bonita Litsy Vargas Mendoza que está celebrando rodeada de su familia e invitados.

LLEGÓ FELIZ DE DENVER la guapa Yadira Martínez de S., que disfrutó de unas muy merecidas vacaciones en familia.

CELEBRÓ SUS CUATRO AÑOS de vida la linda Paulina García Reyes y apagó la velita de su pastel rodeada de su familia.

DIVINA JUVENTUD. Celebró sus XV años la linda Lesly Güereca con una linda fiesta que le ofrecieron sus papas por ahí en El Sauz, felicidades.

SIGUE EL ROMANCE DE Amairani Guadalupe Carrillo y Eduardo Carrillo que se ven felices con su relación.

ESTÁ FELIZ CELEBRANDO sus XIX años de vida la bonita Citlaly Ramírez y lo festejó con una linda fiesta acompañada de su familia y amistades sin faltar su delicioso pastel.

LLEGÓ LA TRAVIESA cigüeña con un hermoso niño para Janeth Gallegos que se está estrenando como mamá.

EDER SOTO MARTÍNEZ festejó su cumpleaños rodeado de lindas sorpresas que preparó su mamá especialmente para él, felicidades.

EL MATRIMONIO QUE forman el señor Juan Sánchez y la señora Josefina Guerrero de S. celebraron sus 58 años de matrimonio en una bonita reunión familiar que compartieron y degustaron una rica comida.

11 AÑOS DE VIDA festejó la bonita Mariana Marín Alvarado con una linda fiesta en su honor con un rico pastel.

37 AÑOS DE CASADOS están celebrando en la intimidad de su hogar rodeado de sus hijos el bonito matrimonio de Sonia González de A. y Antonio Arzola que forman una relación muy sólida.

VIVIENDO LA EXPERIENCIA del matrimonio al lado de su esposo la guapa Sonia Gándara, que están felices celebrando un aniversario más de haber unido sus vidas.

GRATO FESTEJO EN LA celebración de los XXI años que cumplió la guapita Selma Guadalupe Sifuentes, guapa chica de por allá de El Resbalón y lo celebró con una linda fiesta familiar.

CUATRO AÑOS DE VIDA está celebrando la bonita Ivanna Alvarado Herrera y disfruto un rico pastel.

LA GUAPA ANGÉLICA Guadalupe Sariñana Solórzano celebró sus veintiún años de vida y para celebrarle ofrecieron una rica comida rodeada de su familia que la llenaron de sorpresas.

LA EDAD DE LOS SUEÑOS, XV años celebró la bonita Abby Tamayo con una linda fiesta.

CON UNA LINDA FIESTA infantil celebró dos años de vida el niño Noel Ortiz Carrillo y compartió la celebración con sus amistades y familia.

MUY FELIZ LA FAMILIA Rodríguez Soto por la visita de sus hijos Sofía Ma. José y Manuel.

LINDA FIESTA EN HONOR de la bonita Ximena Sifuentes Rivera que está festejando sus once años de vida y claro que no podía faltar su delicioso pastel.

YA PREPARANDO LA canastilla para recibir a su primer heredera Lupita Soto de S., que llegará de un momento a otro.

MUCHA ALEGRÍA EN LA FIESTA de cumpleaños de Iván Zavala que apagó las velitas en un rico pastel preparado especialmente para él.

EL MEJOR REGALO, la unión familiar, y así lo vino a disfrutar Uriel Oropeza, su esposa Angélica y sus hijos desde Chicago, Illinois, en su visita a este su pueblo y con su familia.

EL PASTEL MÁS RICO lo disfrutó Manuel Martínez (Maielo) en su cumpleaños rodeado de familiares y amigos.

UNA GRATA FELICITACIÓN enviamos a Efrén Rentería Pérez hasta Las Vegas, Nevada, en donde tiene fijada su residencia y que está celebrando un año más de vida.

EL AMOR Y EL RESPETO es primordial en una relación. Un aniversario más de matrimonio están cumpliendo José Refugio Flores y Manuela de F. y lo están festejando en la intimidad de su hogar.

AL IGUAL SE ENCUENTRAN felices celebrando un aniversario más de matrimonio Perla Ramírez de S. y Sergio Soto Morales por allá en la Unión Americana, en donde tienen fijada su residencia.

LA VIDA NOS REGALA días llenos de alegría y mucha felicidad, aprovéchala, disfruta de tu cumpleaños como nunca, los mejores deseos para Reina Minerva Marín que se encuentra llena de felicitaciones de familiares y amigos por allá en Texas, en donde radica.

UNA DELICIOSA NUECECITA de este pueblo es sin duda la linda Renata Reyes Martínez, que es una lindura de niña.

FASCINADOS SE ENCUENTRAN en la intimidad de su hogar disfrutando de un año más de matrimonio Mayra Rodríguez y Santiago González Amancio.

EL PASTEL MÁS DELICIOSO lo disfrutó la bonita Estrella Mendoza Ramírez en la celebración de sus 8 años de vida, felicidades.

8 AÑOS DE VIDA PARA Regina Oropeza Carrillo y para celebrarlo se ofrecerá una bonita fiesta en su honor.

DELICIOSO PESCADITO DE NUEZ el lindo y travieso niño Alonso Rodríguez, que es una dulzura de niño.

EL RESPETO Y EL AMOR son primordiales en una relación, felices están celebrando un aniversario más de matrimonio Ma. de Jesús Martínez y Sergio Cortez.

CON LA MISMA ILUSIÓN y el mismo amor de cuando decidieron unirse en matrimonio están festejando un aniversario más de matrimonio Araceli Sifuentes de S. y Yazael Sariñana.

Para despedirme te regalo esta bonita reflexión.

“La vida es un eco, lo que envías regresa, lo que siembras cosechas, lo que das obtienes, lo que vez en los demás existe en ti, obsérvalo, por eso recuerda siempre que la vida es un eco, siempre regresa a ti.

Hasta la próxima semana, Dios mediante.