Pescaditos de nuez

SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- Hola hola, amigos, como siempre me dirijo a ustedes con mucho respeto para comentarles sobre los acontecimientos sociales más recientes y sobre todo servirles, publicando sus notas que amablemente me hacen llegar; deseo estén llenos de salud, felicidad y amor. Y recuerda, la vida nos lleva por caminos fáciles y difíciles y de los dos tienes que aprender. “La verdadera belleza de la mujer, no está en lo físico donde todos buscan y la encuentran, temporalmente. La auténtica belleza de ella, reside en su alma, donde perdura y pocos saben llegar.

ESTE 8 DE MARZO gran reconocimiento para la mujer, porque cumple un sinfín de actividades, es compañera, amiga, novia, madre, esposa, profesionista, ama de casa, entre muchas más que realiza diariamente con mucha responsabilidad, por eso le deseamos que reciba un mundo de reconocimientos, felicitaciones y amor de parte de todos lo que la quieren. FELIZ DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Para todas y cada una de las mujeres del mundo.

DE MANTELES LARGOS NUESTRA comunidad católica Por su primer visita a este lugar EL Sr. Arzobispo Faustino Armendáriz y conoció la historia de nuestro pueblo y de las iglesias en voz de un excelente cronista como es el profesor Esbardo Carreño, compartió una mañana con el párroco Miguelito, el diácono y todos los asistentes de los diferentes grupos, como las catequistas, los ministros, cruzados, el grupo de Viacrucis, etc.…y con todos los feligreses en general.

PREPARÁNDOSE PARA disfrutar de un día fantástico, que estará de manteles largos la guapa señora Silvia Villarreal de Quiñones en la celebración de un año más de vida rodeada de sus seres queridos recibiendo múltiples sorpresas.

UNA GRATA FELICITACION para el BONITO matrimonio de Virginia Rodríguez y Evodio Morales que celebraron un aniversario más de haber unido sus vidas.

Foto: Aida Martínez | El Sol de Durango

MUY DIVERTIDA LA REUNIÓN de amigas para celebrar el cumpleaños de América Fierro Vázquez, que pasó un día increíble.

QUIEN NO SE OLVIDA de su tierra es el licenciado Miguel Quiñones Orozco, que seguido visita este lugar y a su familia.

BABY SHOWER LE OFRECIERON a la señora Juanita de Gallegos que espera con mucha ilusión a la cigüeña que le entregará un lindo bebé y recibió muchísimos regalos de las invitadas que asistieron y disfrutaron de una tarde llena de sorpresas.

RECIBIENDO MULTIPLES felicitaciones y buenos deseos la guapita Ma. Guadalupe Lares Aguilar, que está celebrando un año más de vida por allá en San Lucas de Ocampo.

LOGRAR TUS PROYECTOS de vida es algo satisfactorio, está orgulloso Víctor Soto por su titulación de Ingeniero, enhorabuena.

MOTIVADOS POR EL AMOR que se tienen, se unirán en matrimonio Beatriz Guadalupe Carrillo y José Alberto Soto Góngora, y desean compartir su felicidad con amigos y familia y ya empezaron a circular las invitaciones para que los acompañen este 14 de marzo.

UN MUNDO DE ALEGRÍA se vivió en el festejo de los nueve años del niño Leonel Gallegos que compartió con todos los invitados a la celebración con piñatas, pastel y juegos.

POR EL DÍA DE LA MUJER, una digna representante por su preparación, sencillez y belleza Dania Bañuelos, chica de nuestro lindo pueblo.

Foto: Aida Martínez | El Sol de Durango

VIVIENDO LAS MARAVILLAS que el amor ofrece la juvenil pareja de Melissa Flores y Braulio Villarreal Romero.

EL DÍA QUE SE CELEBRA a la mujer, es un día para reconocer las desigualdades que enfrentan las mujeres en las esferas económica, política, social y cultural, también para reconocer sus aportes a la vida económica, social, cultural y política.

XVI AÑOS CELEBRÓ Luz María Reyes Silerio con una linda fiesta preparada para ella y se la pasó súper bien al lado de sus amigas.

LA GUAPA GLORIA GONZÁLEZ de R. celebró rodeada de su familia un año más de vida sin faltar una deliciosa comida y claro un rico pastel de postre, además de abrazos, y buenos deseos.

EMPIEZAN A FLORECER LAS plantas y así el amor, muy juntitos Maira Rocha y Elier Antuna Prado que forman una bonita pareja.

SÚPER FELIZ ESTARÁ el próximo día 17 en la celebración de su cumpleaños la guapita Vanesa Gpe. Meraz Soto.

OJO, CHICAS, MUY SOLITO captamos a Jorge Omar Ramírez Velázquez, no lo pierdan de vista, puede ser su chico ideal.

REPORTÁNDOSE DESDE la Unión Americana la guapa Betsabé Morales en donde tiene fijada su residencia, y no se olvida de su pueblo.

Foto: Aida Martínez | El Sol de Durango

LLENA DE FESTEJOS la guapita Frida Alfonso Ramírez en la celebración de un año más de vida y lo disfrutó con un alegre convivio rodeada de todas sus amigas.

SORPRESAS, ALEGRÍA y regalos para el niño Edwin Javier Gándara Soto, que se encuentra cumpliendo un año más de vida.

LLENOS DE AMOR Y RODEADOS de sus seres queridos se encuentran festejando un aniversario más de matrimonio Sinaí Martínez Escárzaga y Víctor Castañeda Torres a lado de sus pequeños.

VIVE A PLENITUD LA MAGIA que la vida tiene, mil felicidades por su cumpleaños le deseamos a la señora Oliva Ramírez de Soto que como siempre está muy festejada.

Foto: Aida Martínez | El Sol de Durango

ENTRE LOS CUMPLES DE LA semana está de gran festejo la guapa señora Martha Arango de R. rodeada de sus familiares y amigos.

MUY APAPACHADA por su cumpleaños y recibiendo buenos deseos y felicitaciones la guapita Estefanía Rodríguez Escárzaga en esta fecha tan especial como es su cumpleaños.

CHICA GUAPA DE NUESTRO pueblo es Lupita Sánchez, que es una chica muy alegre y divertida.

DESENVOLVIÉNDOSE FELIZ en el mundo del saber la guapa Mayra Soto, que le pone todas las ganas a su preparación profesional en la Universidad Tecnológica de Durango, bien chica, adelante, tú puedes.

EL GUAPO Gael Soto Ríos se encuentra lleno de alegría y recibiendo buenos deseos en su cumpleaños y disfrutó de un delicioso pastel.

FELICIDADES POR SU DÍA a todas esas mujeres que con mucha valentía andan día a día luchando para seguir hacia adelante.

VIVEN CON MUCHA FELICIDAD Y AMOR su matrimonio Beatriz Sifuentes de G. y Gumaro Gallegos. que están felices festejando un aniversario más.

DE GRAN FESTEJO se encuentra la linda DANNA en su segundo cumpleaños y para celebrarlo le obsequiaron muchas sorpresas y claro su rico pastel acompañada de sus compañeritos.

NUECECITA ACARAMELADITA de nuestro pueblo es la preciosa Renata Guadalupe García Lares, que es una dulzura de niña.

LEVANTANDO SUSPIROS ENTRE las chicas el galán Carlitos Aguirre Gándara.

UN DELICIOSO PESCADITO DE NUEZ es el niño Ricardo Arreola G., un niño muy agradable.

LLENOS DE AMOR Y RODEADOS de sus seres queridos se encuentran festejando un aniversario más de feliz matrimonio Lupina Villarreal de S. y Alberto Soto Rodríguez.

DIVINA JUVENTUD. Veintiún años de vida está cumpliendo la guapita Fernanda Huízar Gallegos por allá en Texas, hasta donde enviamos los mejores deseos.

¿OJO, MUCHO OJO? SI GUSTAS publicar las notas y fotos de tus festejos y alegrías en El Sol de Durango o cualquier evento que desees publicar en la columna de los Pescaditos de Nuez, sólo deja tus mensajes en la Papelería GAMA y con mucho gusto lo atenderemos.

Me despido con esta reflexión.

“MUJER, Dios te dio la bendición de haber nacido mujer, puso en tu mente sabiduría, en tu alma fortaleza, y en tu corazón ternura, sensibilidad y sentimiento, que Dios te bendiga siempre y has de cada día un instante único, quizás sólo lo consigas con una mirada, con una sonrisa, con un pensamiento…pero intenta que cada día sea una foto única en el paseo de tu vida…

Hasta la próxima semana, Dios mediante.