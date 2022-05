Pescaditos de nuez

SAN JUAN DEL RIO, DGO. (OEM ) ¿HOLA, HOLA?, nos encontramos en este lindo mes de mayo lleno de colorido, de alegría y de flores y festejos .

MIL FELICIDADES para los maestros, "si compartes tu experiencia esparces tus conocimientos y repartes tu alegría por la vida, y tu espíritu perdurara por toda la eternidad, en el corazón de tus estudiantes”, además de reconocerles su labor educativa, muestras de cariño y respeto.

30 AÑOS DE FELIZ MATRIMONIO de Esther Escárzaga y Francisco Rodríguez Quiñones que forman una excepcional pareja que procrearon siete hijos felicidades.

SIN MAESTROS no hay educación, sin educación no hay esperanza, sin esperanza no hay nada

UNA BONITA convivencia familiar para festejar el cumpleaños de Luis Enrique Ramírez González, que disfrutó con mucha alegría.

EL BONITO MATRIMONIO de Corazón Ramírez y Humberto Escajeda están de manteles largos festejando su 29 aniversario y los 28 años de su hijo Humberto Escajeda Ramírez, con una rica comida familia.

Pre-XV años de Violeta / Foto: cortesía |

XIX AÑOS DIVINA JUVENTUD para los gemelos Yazmin y Olixander Yescas Valdez que lo festejaran este 12 de mayo.

DE LO MEJOR el cumpleaños de Antonio Arzola González que estuvo rodeado de su linda familia.

MAESTRO GRACIAS por tu confianza que has depositado en mí como estudiante.

LAS ALEGRES MAÑANITAS se escucharon para festejar a las Fátimas, en su onomástico, Fátima Soto Calderón, Fátima Arreola Fátima Rodríguez, Fátima González, Fátima Zulema Rodríguez, Fátima Arce, Fátima Calderón Padilla, etc.

UN DÍA RADIANTE disfrutó Soco Quiñones de G en el doble festejo su cumpleaños y además el Día de la Madre que celebró rodeada de su familia, que como siempre está a su lado consintiéndola y prodigándole todo su amor.

EMOCIONADA Y FELIZ se encuentra la señora Licha Soto de R por su cumpleaños y para celebrarlo compartió una deliciosa comida y recibió muchos buenos deseos y la llenaron de lindos presentes.

UN MUNDO DE ALEGRÍA en el festejo de los 10 años de vida del lindo niño Ramsés Rocha Díaz, que compartió con todos los niños que asistieron.

AGREGO UNA VELITA más al invitado de honor el pastel para celebrar un año más de vida el niño David Sifuentes.

MUY LINDA PAREJITA forman los jóvenes Mariana Morales y Antonio Carrillo que se ven emocionados y felices.

GUAPA CHICA DE ESTE NUESTRO lindo pueblo la guapita Lorena Arango.

MAESTRO ADQUIRI MIS CONOCIMIENTOS Y CIENCIA A TRAVÉS DE TI.

LA DIARIA CONVIVENCIA y el respeto fortalece el amor que existe en una pareja, feliz aniversario de bodas para el bonito matrimonio de Olga Chávez de G y Ricardo Gándara Martínez.

GRATO FESTEJO PARA el químico Jesús Guereca Soto, quien celebra un año más de vida por allá en la ciudad de Durango en donde él radica.

¡OJO CHICAS! GUAPO GALÁN que se ve muy solito Paquito Rodríguez así que no lo pierdan de vista.

DISFRUTA DE LAS COSAS bellas de la vida, MUY FELIZ el señor Evodio Morales compartió un rico pastel con su esposa, y familia para celebrar un año mas de vida.

EL LINDO NIÑO Fernando Villarreal Soto festejó sus 7 años de vida, saboreó un rico pastel en una linda fiesta infantil lado de su familia e invitados.

POR CIERTO TAMBIÉN LA GUAPA MARISOL Medrano se encuentra LLENA DE ALEGRÍA festejando su cumpleaños y para celebrarlo recibió muchas felicitaciones de familiares y amigos por allá en Texas.

SIGUEN MUY ENAMORADOS y felices con su matrimonio que forman, Yamami Góngora Yáñez y Manuel Galaviz a lado de sus pequeños.

LAS MAÑANITAS SE ESCUCHARON por allá en Los Ángeles California para festejar el cumpleaños de Maruje Góngora de Ruito y su Hija Daniela Ruito ¡Felicidades!

MUY LINDA FIESTA INFANTIL para los hermanitos Derian y Rebeca G que le ofrecieron sus papás. LA PROFESIÓN DE MAESTRO contribuye mas al futuro de la sociedad que cualquier otra profesión.

EN FAMILIA CELEBRÓ su cumpleaños el galán Juan Pablo Sariñana Arango y degustó un rico pastel para festejarlo, que por cierto se ve muy solito.

UNA VELITA MAS AGREGÓ a su pastel de cumpleaños la simpática Thalía Pérez Carrillo para celebrar un año más de vida entre halagos y buenos deseos

MUCHÍSIMAS muestras de cariño recibe Luis Arturo Meraz Martínez para festejarle su cumpleaños.

LAS CELEBRACIONES se festejan con los seres queridos, un año más de vida para la guapa y joven señora Silvia Gpe. Mendoza de Villegas por allá en la ciudad de Durango.

7 AÑOS DE VIDA esta festejando el niño André Quiñones Arzola para felicidad de sus padres.

GUAPA Y JOVEN SEÑORA que además es excelente ama de casa, esposa y mamá, Yadira Romero de S para orgullo de su esposo el Profesor Juan Sánchez.

UN DELICIOSO PESCADITO DE NUEZ es el niño Luis Avimeleck López, que es un lindo niño.

UNA DULCE NUECESITA Es la hermosa niña que es una dulzura de niña.

EL CUMPLEAÑOS MÁS divertido lo está disfrutando la señora Socorro Guereca por allá en Los Ángeles, California, hasta donde enviamos los mejores deseos.

MUCHAS FELICITACIONES para Gael Arzola Carrillo que celebró un año más de vida rodeado de lindas sorpresas.

Me despido con esta reflexión. EN HONOR A LOS MAESTROS

“Confía en tu maestro porque siempre será tu guía y apoyo desde la infancia hasta tu madurez.

Hasta la próxima semana, Dios mediante.